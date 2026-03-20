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Trump lanza un marco para regular la IA en favor de la industria

El presidente de EU quiere una normativa única, algo que evitará el poder de cada estado de vigilar a las empresas tecnológicas en sus desarrollos de IA.
vie 20 marzo 2026 10:00 AM
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“Este marco solo tendrá éxito si se aplica de manera uniforme en todo Estados Unidos”, se lee en el comunicado de la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, avanza en su objetivo de crear una regulación a modo para la industria de la Inteligencia Artificial. Este viernes, el político publicó un marco legislativo para una política nacional única en torno a esta tecnología e impedir que cada estado promulgue sus propias normas.

Se trata de un plan de seis puntos que propone, en líneas generales, una serie de regulaciones sobre productos e infraestructura de IA, como la implementación de normas de seguridad infantil, estandarización de permisos en torno a centros de datos y consumo de energía de la IA.

Un par de elementos clave en este documento son abordar las cuestiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, así como establecer normas que impidan a los sistemas de IA ser utilizados para silenciar o censurar la expresión política legítima o la disidencia, según se lee en el documento.

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“Estas cuestiones, junto con otras consideraciones emergentes en materia de políticas de IA, requieren un liderazgo federal firme para garantizar la confianza pública en el desarrollo y uso de la IA en su vida cotidiana”, menciona el comunicado de la Casa Blanca .

De acuerdo con Michael Krastsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, se espera que este marco se convierta en ley este mismo año, pero también es complejo, pues necesita apoyo bipartidista.

Actualmente, el Congreso estadounidense está profundamente dividido, en parte por las peticiones de Trump a legisladores republicanos de apoyar su proyecto de ley de identificación de votantes de cara a las elecciones de noviembre.

Trump propone una única ley, pero los estados no están de acuerdo

Trump no es el único personaje en la política estadounidense que quiere regular la IA. Legisladores de Nueva York y California también han impulsado sus propias regulaciones a nivel estatal, algo a lo que la industria se ha opuesto, argumentando que un “mosaico” de leyes obstaculizará la innovación y daría ventaja a China.

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En diciembre del año pasado, Sam Altman, CEO de OpenAI, afirmó que si bien es necesaria una regulación que aborde los mayores riesgos existenciales de la IA, la disparidad entre cada estado haría muy complejo obtener beneficios para la industria en EU y avanzar en la carrera tecnológica contra China.

“El enfoque fragmentado para regular la IA no funciona y seguirá empeorando si seguimos por este camino”, dijo el director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane en una publicación de LinkedIn.

Y es que en lo que va de gobierno, las empresas de IA se acercaron al Capitolio, además de lanzar campañas a través de un supercomité de acción política (PAC) con al menos 100 millones de dólares para invertir en las elecciones intermedias de 2026.

“Este marco solo tendrá éxito si se aplica de manera uniforme en todo Estados Unidos”, se lee en el comunicado de la Casa Blanca. “Un conjunto de leyes estatales contradictorias socavaría la innovación estadounidense y nuestra capacidad para liderar la carrera global de la IA”.

En ocasiones pasadas, Trump amenazó con retener la financiación federal de banda ancha a los estados cuyas leyes para regular la inteligencia artificial sean juzgadas por su gobierno como un freno al dominio estadounidense en la tecnología.

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Inteligencia artificial Donald Trump

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