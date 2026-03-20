Trump lanza un marco para regular la IA en favor de la industria

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, avanza en su objetivo de crear una regulación a modo para la industria de la Inteligencia Artificial. Este viernes, el político publicó un marco legislativo para una política nacional única en torno a esta tecnología e impedir que cada estado promulgue sus propias normas.

Se trata de un plan de seis puntos que propone, en líneas generales, una serie de regulaciones sobre productos e infraestructura de IA, como la implementación de normas de seguridad infantil, estandarización de permisos en torno a centros de datos y consumo de energía de la IA.

Un par de elementos clave en este documento son abordar las cuestiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, así como establecer normas que impidan a los sistemas de IA ser utilizados para silenciar o censurar la expresión política legítima o la disidencia, según se lee en el documento.