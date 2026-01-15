Así usa Trump a la IA para atacar a sus enemigos políticos y autopromocionarse

En el primer año de su segundo periodo en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas, pero falsas, en Truth Social y otras plataformas. Las usa para vanagloriarse a la vez que ridiculiza a sus críticos.

Mensajes similares hechos con IA también han sido utilizados por otras ramas de la administración Trump, así como por algunos de los rivales del presidente.

Una de las publicaciones de Trump lo muestra mientras juega futbol en la Oficina Oval con Cristiano Ronaldo, a quien describió como un "gran tipo" y alguien "muy inteligente y genial".

En otra publicación hecha con IA se le ve junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras toman el sol en un complejo hotelero de lujo. Al fondo se lee un cartel que dice "Trump Gaza".

El video se publicó después de que el presidente estadounidense propusiera el año pasado convertir a Gaza en "la Riviera de Oriente Medio", una sugerencia que le valió fuertes críticas.