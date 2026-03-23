Reseña: Pokémon Pokopia, el juego más punk de la franquicia

Puede que suene exagerado, pero Pokopia abraza la filosofía del solarpunk. Mientras que géneros como el cyberpunk advierten sobre futuros oscuros, el solarpunk es una mirada optimista hacia un mañana mejor a través de la armonía entre tecnología y naturaleza, en este caso representada a través de los Pokémon.

El solarpunk se centra en el uso de energías renovables y la colaboración comunitaria para recuperar la Tierra y vivir en equilibrio con el medio ambiente. En Pokopia, esto se manifiesta en la utilización de molinos y recursos que respetan el entorno, alejándose de la explotación masiva, además de que cada criatura utiliza sus movimientos característicos para colaborar y borrar su función combativa. Así, habilidades como Pistola Agua o Golpe Roca, ahora se utilizan con fines constructivos para hidratar terrenos, arar o moldear el paisaje.

En ese sentido, no tengo duda al decir que no hay nada más punk que tomar un sistema basado en el combate y la competencia para transformarlo en una herramienta de restauración y cuidado. El juego m aunque está dirigido a niños, presenta un movimiento social y crítico que prioriza la colaboración entre especies para sanar un mundo destruido.

Pokémon Pokopia cambia la fórmula de la franquicia

Entre las fortalezas de este videojuego a nivel de jugabilidad, destaca el hecho de que ese aparta de la fórmula de RPG y se mueve hacia un sistema sandbox, permitiendo construir desde túneles decorados hasta ciudades subterráneas. Las mecánicas de construcción son robustas y están muy pulidas, ofreciendo tanto un modo de construcción bloque a bloque como el uso de prácticos "kits" prefabricados.