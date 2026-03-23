Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Videojuegos / header desktop Home Expansión
Videojuegos / galería desktop Home Expansión
Publicidad
Tecnología

Reseña: Pokémon Pokopia, el juego más punk de la franquicia

Este juego que combina elementos de Minecraft y Animal Crossing propone una de las verticales más interesantes en la historia de las criaturas de bolsillo.
lun 23 marzo 2026 02:00 PM
Reseña, Pokémon Pokopia
(Foto: Cortesía)

El juego nos sitúa en un mundo postapocalíptico y desolado donde los seres humanos desaparecieron tras una catástrofe ambiental masiva. En ese contexto, asumimos el rol de un Ditto, un Pokémon capaz de transformarse en otros, quien despierta en una región de Kanto en ruinas y que necesita ser restaurada.

La misión principal es descubrir qué les sucedió a los humanos mientras trabajamos junto a otros Pokémon para reconstruir el entorno. El objetivo es crear hábitats acogedores que atraigan de nuevo a estas criaturas y, eventualmente, permitan el regreso de la humanidad a un mundo habitable.

El juego más Punkémon

La narrativa tiene una dualidad en el tono, porque por una parte mezcla diálogos tiernos y graciosos con un trasfondo nostálgico, triste y serio. A medida que exploramos, encontramos documentos y notas que revelan fragmentos del misterio sobre el colapso de la civilización anterior, una temática que le da una identidad punk a la franquicia que jamás había tenido antes.

Publicidad

Puede que suene exagerado, pero Pokopia abraza la filosofía del solarpunk. Mientras que géneros como el cyberpunk advierten sobre futuros oscuros, el solarpunk es una mirada optimista hacia un mañana mejor a través de la armonía entre tecnología y naturaleza, en este caso representada a través de los Pokémon.

El solarpunk se centra en el uso de energías renovables y la colaboración comunitaria para recuperar la Tierra y vivir en equilibrio con el medio ambiente. En Pokopia, esto se manifiesta en la utilización de molinos y recursos que respetan el entorno, alejándose de la explotación masiva, además de que cada criatura utiliza sus movimientos característicos para colaborar y borrar su función combativa. Así, habilidades como Pistola Agua o Golpe Roca, ahora se utilizan con fines constructivos para hidratar terrenos, arar o moldear el paisaje.

En ese sentido, no tengo duda al decir que no hay nada más punk que tomar un sistema basado en el combate y la competencia para transformarlo en una herramienta de restauración y cuidado. El juego m aunque está dirigido a niños, presenta un movimiento social y crítico que prioriza la colaboración entre especies para sanar un mundo destruido.

Pokémon Pokopia cambia la fórmula de la franquicia

Entre las fortalezas de este videojuego a nivel de jugabilidad, destaca el hecho de que ese aparta de la fórmula de RPG y se mueve hacia un sistema sandbox, permitiendo construir desde túneles decorados hasta ciudades subterráneas. Las mecánicas de construcción son robustas y están muy pulidas, ofreciendo tanto un modo de construcción bloque a bloque como el uso de prácticos "kits" prefabricados.

Publicidad

La interacción con los Pokémon es otro punto fuerte; cada uno tiene especialidades, como Scyther cortando madera o los tipo fuego fundiendo lingotes, lo que permite convertirlos en compañeros de trabajo con personalidades que reaccionan de manera sincera a nuestras acciones.

Sin embargo, el juego también presenta debilidades importantes, como un sistema de almacenamiento de recursos que puede resultar frustrante, pues se basa en cofres independientes, lo que obliga al jugador a vaciarlos manualmente para moverlos, generando un desorden logístico considerable.

El ciclo de juego, por otra parte, puede volverse repetitivo y abrumador, debido a la enorme cantidad de tareas necesarias en cada nueva zona, las cuales se repiten una y otra vez. Por ejemplo, actividades como la hidratación del terreno debe hacerse cuadrícula por cuadrícula manualmente incluso cuando llueve, algo que puede sentirse cansado luego de varias veces haciéndolo.

Por último, otro aspecto decepcionante es la ausencia de localización en español latinoamericano, limitándose únicamente al español de España con sus modismos específicos, lo cual resulta incomprensible ya que se trataba de un estándar que la franquicia había alcanzado desde juegos pasados.

¿Para qué tipo de usuario está dirigido Pokémon Pokopia?

Este título está diseñado específicamente para jugadores que encuentran satisfacción en la creatividad, el diseño de espacios y la exploración pausada. Es ideal para quienes disfrutan de otros títulos como Dragon Quest Builders o Minecraft, y para aquellos que prefieren conexiones emocionales y narrativas sobre la competencia.

Por el contrario, si un usuario busca el combate tradicional, la crianza competitiva o la progresión de acción clásica de Pokémon, se sentirá profundamente decepcionado. Pokopia es un "cosy game" de nicho donde el 90% de la experiencia se basa en construir y personalizar el mundo a tu propio ritmo.

Publicidad

Tags

Pokémon

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad