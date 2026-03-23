Reseña: Pokémon Pokopia, el juego más punk de la franquicia

El juego nos sitúa en un mundo postapocalíptico y desolado donde los seres humanos desaparecieron tras una catástrofe ambiental masiva. En ese contexto, asumimos el rol de un Ditto, un Pokémon capaz de transformarse en otros, quien despierta en una región de Kanto en ruinas y que necesita ser restaurada.
La misión principal es descubrir qué les sucedió a los humanos mientras trabajamos junto a otros Pokémon para reconstruir el entorno. El objetivo es crear hábitats acogedores que atraigan de nuevo a estas criaturas y, eventualmente, permitan el regreso de la humanidad a un mundo habitable.
El juego más Punkémon
La narrativa tiene una dualidad en el tono, porque por una parte mezcla diálogos tiernos y graciosos con un trasfondo nostálgico, triste y serio. A medida que exploramos, encontramos documentos y notas que revelan fragmentos del misterio sobre el colapso de la civilización anterior, una temática que le da una identidad punk a la franquicia que jamás había tenido antes.