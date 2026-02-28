Reseña: Crisol Theater of Idols, un juego de horror que usa simbolismo católico y pagano

Un horror que se siente cercano

Gabriel, creyente del Dios Sol, es enviado a “salvar” una isla llamada “Tormentosa”, donde existe un culto muy poderoso hacia el Dios del Mar. Cuando Gabriel llega, azotado por el violento mar, encuentra una ciudad en ruinas, sangre regada y lo más sospechoso, la falta de cuerpos, tanto vivos como muertos.

Poco a poco, Gabriel se adentra en Tormentosa, y no tarda en descubrir que detrás de este misterio y horror están las estatuas tipo ídolos, a quienes hasta hace poco se les adoraba en altares, calles y hogares, pero ahora cobran vida y ataca violentamente a quien se cruce en su camino.

Las armas convencionales no les hacen daño a estas figuras como santos. Sin embargo, Gabriel cuenta con la bendición y ayuda de su propio Dios, pero para luchar, para brindarle la fuerza divina que necesita para sobrevivir, este le exige el sacrificio de su propia sangre.

Lo que se suponía que te protegía, ahora quiere destruirte. (Vermila Studios)

Gabriel tiene un arma mágica, cuya munición viene de su propia sangre. Cada vez que quiere abastecerse de balas, debe lastimarse a sí mismo, perdiendo su propia salud, a cambio de tener una forma de defenderse.