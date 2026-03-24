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Tecnología

La IA acelera proyectos de TI de 12 a 3 meses y redefine la consultoría

La adopción de IA generativa y agentes acelera la entrega de resultados y obliga a las consultoras a demostrar valor en menos tiempo, en medio de retos de talento y rentabilidad.
mar 24 marzo 2026 05:55 AM
IA proyectos consultoria en menos tiempo
Según el director de TCS, ahora se le exige a la IA cómo puede mejorar la experiencia al cliente y los clientes están buscando que tenga una eficiencia de 5% o 10%. (NicoElNino/Getty Images)

Las empresas de consultoría por años lograron retener a empresas de distintas industrias por el avance de la tecnología. Al ser espacios donde las firmas de retail o banca acudían porque necesitaban asesoría, firmas como Globant, Wizeline o TCS acompañaron a las empresas en su digitalización. Sin embargo, la IA generativa , y sobre todo la llegada de agentes y copilotos, ha retado a este sector, obligando a sus directivos a cambiar de estrategia.

Sangram Sahoo es el nuevo director de TCS en México y señala que la etapa de prueba de la IA ya pasó y ahora viene una consolidación.

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“Yo creo que los clientes ya pasaron esta fase de probar cosas, no pilotos. Entonces hoy en día están buscando cómo realmente puede tener un retorno sobre su inversión, número uno y número dos, cómo puede escalar esta tecnología”, dijo Sahoo en entrevista.

De acuerdo con el ejecutivo, las empresas cuestionan la capacidad de estas tecnologías para resolver problemas concretos, desde mejorar la atención al cliente hasta bajar costos operativos.

“Ahora se le exige a la IA cómo puede mejorar la experiencia al cliente y los clientes están buscando que tenga una eficiencia de 5% o 10% más amplia que a otras herramientas”, apuntó Sahoo.

De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado mexicano de servicios de TI alcanzará 21,280 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 37,280 millones en 2030, cabe precisar que esta cifra abarca también la inversión en infraestructura, como centros de datos. El mismo reporte señala que las grandes empresas concentraron 66% del gasto en 2024, mientras que los servicios de nube y plataformas están entre los segmentos con mayor dinamismo.

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Para firmas como TCS, que venden consultoría, integración, desarrollo y operación tecnológica, ese entorno abre una oportunidad evidente. El propio ejecutivo sostuvo que México es hoy la operación más grande de la compañía en América Latina y que la empresa cuenta en el país con casi 12,000 colaboradores que atienden a más de 250 clientes. Esta infraestructura de talento humano le ayuda a la consultora a replantear su estrategia de negocio.

“Antes, por ejemplo, los proyectos y las metas tenían un tiempo promedio de ocho o 12 meses, hoy en día no existen proyectos de 12 meses, entonces hay que producir resultado en tres meses, cinco meses”, dijo el ejecutivo.

Y esta aceleración de los procesos viene de la mano con el avance de la IA agentica en el mundo. McKinsey reportó en 2025 que 78% de las organizaciones encuestadas ya usa IA en al menos una función del negocio, frente a 72% un año antes, y que 71% afirma usar regularmente IA generativa en al menos una función, arriba de 65% en la primera mitad de 2024.

El directivo de TCS reconoce que la velocidad de adopción obliga a rehacer la forma en que trabajan las consultoras y sus clientes.

“Actualmente este desafío de talento es un desafío bastante importante para nuestra empresa, para nuestra industria y también para el país”, señaló.

Pues una cosa es comprar licencias o conectarse a un modelo, mientras que la IA plantea un rediseño de procesos, la capacitación de personal, así como definir la gobernanza y hacer que distintas áreas confíen lo suficiente en la herramienta como para integrarla en operaciones diarias. Una oportunidad que pueden captar las consultoras.

El nuevo negocio para las consultoras ya no está sólo en convencer a un cliente de probar un copiloto, sino en responder preguntas más incómodas sobre cuánto ahorra, qué área puede automatizarse sin elevar riesgos, quién valida las salidas del modelo y en cuánto tiempo puede verse una mejora real en ingresos o productividad.

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Inteligencia artificial DeepSeek

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