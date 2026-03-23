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Combatir 4.5 millones de ataques por hora: el reto del nuevo VP de Cloudflare

El nuevo vicepresidente para Latinoamérica de Cloudflare, Bert Milán, enfrenta el reto de proteger a las empresas en un entorno donde la IA es un arma de doble filo.
lun 23 marzo 2026 12:00 PM
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Aunque lleva apenas cuatro meses en la compañía, Milán no es nuevo en el sector. Tiene más de 30 años de trayectoria en tecnología. (Foto: Cortesía Cloudflare)

Cloudflare dio a conocer el nombramiento de Norberto ‘Bert’ Milán, como su nuevo vicepresidente para Latinoamérica, puesto que desde 2022 ocupó Carlos Torales Montero, quien ahora se enfocará en construir y fortalecer el ecosistema de partners de la empresa en la región.

La llegada de Milán ocurre en medio de una transformación acelerada por la inteligencia artificial, donde el principal reto ya no solo es escalar la protección digital, sino adaptarla a un entorno en el que las amenazas son más rápidas, precisas y difíciles de detectar.

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Solo en México, la compañía detecta más de 110 millones de ciberataques diarios, lo que equivale a cerca de 4.5 millones por hora, con cada vez más ofensivas desarrollándose dentro del propio país.

“Hoy vemos amenazas naciendo en México con destino México. Es un cambio importante respecto a hace cinco o seis años”, explicó el directivo, cuando el tráfico de ciberamenazas era típicamente externo.

La IA es el nuevo campo de batalla

El avance de la IA modificó el comportamiento del tráfico en internet, pues hoy, gran parte de las interacciones no provienen directamente de usuarios, sino de agentes automatizados capaces de buscar, procesar y entregar información. Para Milán, esto implica un cambio estructural en la forma de proteger la red.

“El reto ya no es solo proteger a un usuario humano, ahora también hay que entender qué tráfico proviene de máquinas, qué es legítimo y qué puede ser parte de un ataque”, señala.

Uno de los mayores desafíos actuales, dice, no proviene necesariamente de actores externos, sino del uso interno de herramientas de IA sin control corporativo, fenómeno conocido como shadow AI. Esto abre la puerta a fugas de información sensible y a nuevos vectores de ataque difíciles de rastrear.

“Ya no puedes impedir que los empleados usen IA. El problema es que muchas organizaciones no saben qué información se está compartiendo ni cómo controlarlo”, advierte Milán.

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Un atacante puede comprometer sistemas y extraer datos en 28 minutos, mientras que las empresas pueden tardar hasta cuatro días en detectar una brecha, un desfase que amplifica el impacto del ataque, según Milán.

Para Cloudflare, México no solo es un mercado en crecimiento, sino un punto clave en su operación global, pues es el único hub físico de la empresa en Latinoamérica y uno de los centros estratégicos a nivel mundial.

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El país destaca por el volumen de tráfico digital y la rápida adopción tecnológica, factores que lo convierten tanto en una oportunidad como en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

En este escenario, la misión de Milán es anticiparse a amenazas que evolucionan al mismo ritmo que las herramientas de defensa.

“La realidad es que los atacantes tienen acceso a la misma tecnología que nosotros. La diferencia está en cómo usamos ese conocimiento para prevenir”, afirma.

Este escenario coincide con proyecciones de otros competidores de la industria, como Fortinet, que en sus Predicciones sobre ciberamenazas 2026 advierte que el cibercrimen está evolucionando hacia un modelo industrializado, impulsado por automatización e inteligencia artificial. De acuerdo con la firma, los grupos de atacantes operan cada vez más como empresas, con roles especializados y herramientas automatizadas que les permiten escalar sus operaciones y medir su éxito en función de la rapidez con la que convierten accesos en ganancias.

Para los defensores, esto implica un cambio estructural, pues ya no basta con configuraciones estáticas o revisiones periódicas, sino que la ciberseguridad debe funcionar como un sistema adaptativo, capaz de aprender y responder en tiempo real. En un entorno donde el tiempo entre la intrusión y el daño se ha reducido de días a horas o incluso minutos, la competencia entre atacantes y empresas es una carrera de velocidad impulsada por la propia inteligencia artificial.

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Aunque lleva apenas cuatro meses en la compañía, Milán no es nuevo en el sector. Tiene más de 30 años de trayectoria en tecnología, ha trabajado en segmentos como telecomunicaciones, redes y ciberseguridad en América Latina, atendiendo industrias críticas como finanzas, retail, logística y aerolíneas.

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Su llegada a Cloudflare también responde a un cambio personal, pues deseaba pasar de modelos tradicionales basados en hardware a entender a fondo el ecosistema Software as a Service (SaaS) y la entrega de servicios desde la nube.

“Estoy entusiasmado de asumir este reto en un momento tan relevante para la industria. Es una oportunidad no solo de entender a fondo el modelo SaaS, sino de contribuir a proteger el internet en una etapa donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes”, refiere.

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ciberseguridad, internet, nube, tecnología empresas tecnología

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