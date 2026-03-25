Electronics Home México alista su segunda edición en Centro Banamex

Grupo Eletrolar anunció la segunda edición de Electronics Home México. Del 15 al 17 de junio próximo, el Centro Banamex de la Ciudad de México reunirá a los principales fabricantes, mayoristas y distribuidores de sectores de electrónica de consumo, artículos para el hogar, tecnología de la información, telecomunicaciones, electrodomésticos y movilidad.
En el evento de presentación, Carlos Clur, CEO y fundador de Grupo Eletrolar, señaló que la iniciativa busca reunir en un solo lugar a diversos canales de distribución nacionales, así como de América Latina.
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Por otra parte, resaltó el potencial de nuestro país al ser, junto con Brasil y Argentina, uno de los mercados más importantes de la región. Sin embargo, México cuenta con una posición geográfica privilegiada para el comercio al ser vecino de Estados Unidos. Por ello, el evento busca potenciar dichas condiciones, posicionando a México como un hub de la industria de tecnología y soluciones para el hogar.
El ejecutivo compartió que la primera edición de Electronics Home México dejó un gran aprendizaje y “el feedback de nuestros expositores fue muy positivo, donde tuvieron negocios, donde tuvieron las posibilidades de conectar con nuevos canales de distribución o con viejos amigos, que siempre es una oportunidad más para poder establecer una relación y un nuevo negocio”.
Clur afirmó que Electronics Home México está en camino de convertirse en la cita más importante para los actores del sector que buscan presentar productos, fomentar nuevas iniciativas y ampliar los vínculos entre fabricantes, distribuidores y compradores de todo el país y la región.
Visitantes patrocinados
Los organizadores del evento Electronics Home México implementaron un programa de compradores patrocinados, como parte de su estrategia para fortalecer la integración del sector de tecnología y electrodomésticos en la región. Esta iniciativa se enfoca en atraer a líderes comerciales y empresarios de distintos países de América Latina.
Este programa contemplala invitación directa a ejecutivos y representantes de cadenas comerciales internacionales, a quienes se les brinda apoyo logístico para asistir al encuentro en México.
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“Nosotros tenemos un programa de compradores patrocinados que venimos haciendo por toda América Latina e invitamos a grandes canales comerciales, invitamos a grandes empresarios con pasaje, hospedaje para México, para que vengan a invertir y a conocer a las personas”, señaló Clur.
Mercado de tecnología y electrodomésticos crece 9.5%
Tanto Enrique Espinosa de los Monteros, Technology, Consumer Electronics and Domestic Appliances LatAm Director de NielsenIQ; Eduardo Regasol, director general de NielsenIQ; y Daniel Gutiérrez, Telecom / T&D Director de NielsenIQ, destacaron que el mercado de tecnología y electrodomésticos en México mantiene una dinámica de crecimiento superior al consumo masivo, a pesar de un entorno económico complejo.
De acuerdo con el análisis de la firma de inteligencia de mercado NielsenIQ, el mercado de tecnología de consumo y electrodomésticos en México registró un crecimiento de 9.5% en valor, cifra que supera ampliamente el desempeño de los bienes de consumo masivo, cuyo avance fue de alrededor de 3.5% en el mismo periodo. En América Latina, el crecimiento promedio del sector fue de 4.9%, lo que posiciona a México como uno de los mercados más dinámicos de la región.
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Un mercado impulsado por el comercio electrónico
Uno de los factores que más está transformando el mercado es el crecimiento del comercio electrónico. Según NIQ, casi la mitad de las ventas de tecnología en América Latina ya se realizan en línea, y en México este canal crece a un ritmo acelerado.
Mientras el canal físico muestra avances cercanos al 0.8%, el canal online registra crecimientos de hasta 16% en valor, impulsado principalmente por la venta de smartphones. De hecho, cuatro de cada diez productos vendidos en línea corresponden a teléfonos celulares.
Además del crecimiento, el e-commerce destaca por ofrecer una mayor variedad de productos. En algunas categorías, como aspiradoras, el número de marcas disponibles en línea puede ser hasta nueve veces mayor que en tiendas físicas, lo que amplía las opciones de precio y tecnología para los consumidores.
Aunque el contexto macroeconómico presenta desafíos como la incertidumbre global por costos energéticos y presiones en las cadenas de suministro, especialistas de NIQ identificaron oportunidades en segmentos específicos del mercado.
En este contexto, las empresas que logren adaptarse a las nuevas preferencias del consumidor y a los cambios en los canales de venta podrían capitalizar el dinamismo que aún mantiene el mercado de tecnología para el hogar.