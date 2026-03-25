Electronics Home México alista su segunda edición en Centro Banamex

Por otra parte, resaltó el potencial de nuestro país al ser, junto con Brasil y Argentina, uno de los mercados más importantes de la región. Sin embargo, México cuenta con una posición geográfica privilegiada para el comercio al ser vecino de Estados Unidos. Por ello, el evento busca potenciar dichas condiciones, posicionando a México como un hub de la industria de tecnología y soluciones para el hogar.

El ejecutivo compartió que la primera edición de Electronics Home México dejó un gran aprendizaje y “el feedback de nuestros expositores fue muy positivo, donde tuvieron negocios, donde tuvieron las posibilidades de conectar con nuevos canales de distribución o con viejos amigos, que siempre es una oportunidad más para poder establecer una relación y un nuevo negocio”.

Clur afirmó que Electronics Home México está en camino de convertirse en la cita más importante para los actores del sector que buscan presentar productos, fomentar nuevas iniciativas y ampliar los vínculos entre fabricantes, distribuidores y compradores de todo el país y la región.

Decenas de distribuidores de tecnología asistieron a la presentación de Electronics Home México 2026. (Alberto Nolasco)

Visitantes patrocinados

Los organizadores del evento Electronics Home México implementaron un programa de compradores patrocinados, como parte de su estrategia para fortalecer la integración del sector de tecnología y electrodomésticos en la región. Esta iniciativa se enfoca en atraer a líderes comerciales y empresarios de distintos países de América Latina.

Este programa contempla la invitación directa a ejecutivos y representantes de cadenas comerciales internacionales, a quienes se les brinda apoyo logístico para asistir al encuentro en México.