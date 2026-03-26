Hogares inteligentes: el negocio de 1.4 bdd que redefine el mercado tech

Las cifras reflejan la magnitud de este cambio, pues de acuerdo con Precedence Research, el mercado global de hogares inteligentes podría superar los 1.4 billones de dólares hacia 2034, impulsado por la integración de inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT) y modelos de negocio basados en servicios.

Este giro representa una transformación estructural del sector tecnológico, donde las empresas buscan construir relaciones de largo plazo con los usuarios, más allá de la compra inicial de un producto.

Compañías como LG han comenzado a reconfigurar su estrategia y ya no se limitan vender electrodomésticos, sino a integrarlos en plataformas conectadas y monetizarlas a lo largo del tiempo. Según su más reciente reporte financiero, los ingresos vinculados a modelos de suscripción, como servicios, mantenimiento y plataformas como webOS, crecieron 29% interanual, acercándose a los 1,740 millones de dólares.

El objetivo de LG Electronics es “que no solo tengamos el producto, sino que éste sea el más adecuado para la demanda. Que tengas una lavadora que sí construye una afinidad con un usuario que busca algo más que solo lavar su ropa”, señala Daniel Aguilar, gerente de relaciones públicas de LG para Latinoamérica.

Desde la visión del ejecutivo, el hogar inteligente no solo es una tendencia tecnológica, sino también un nuevo modelo de negocio.

México es terreno fértil para el hogar conectado

El avance de estos ecosistemas no sería posible sin conectividad y en México esa infraestructura ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) muestran que en 2024 había 100.2millones de usuarios de internet, equivalentes al 83.1% de la población de seis años o más, un aumento frente al 81.2% registrado en 2023.