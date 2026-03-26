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Hogares inteligentes: el negocio de 1.4 bdd que redefine el mercado tech

Los hogares inteligentes se consolidan como uno de los mercados más prometedores del sector tecnológico, impulsados por la conectividad, la IA y nuevos modelos de suscripción
jue 26 marzo 2026 01:00 PM
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Aunque el hogar inteligente ya es una realidad, su potencial de crecimiento sigue siendo amplio, lo que representa una oportunidad para las empresas que compiten en el mercado de hacer crecer su base de usuarios y fidelizarlos. (Foto: Cortesía LG Electronics México)

La industria tecnológica consolida una nueva lógica donde el valor superó la barrera del hardware aislado y encontró espacio en la capacidad de conectar productos, servicios y datos dentro de un mismo entorno: el hogar.

Refrigeradores que sugieren recetas, lavadoras que optimizan ciclos según hábitos de uso o televisores que funcionan como centros de entretenimiento y plataformas de contenido son apenas una parte de este ecosistema. Lo que antes eran gadgets independientes, hoy forman parte de una red que aprende, automatiza y, cada vez más, anticipa necesidades.

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Las cifras reflejan la magnitud de este cambio, pues de acuerdo con Precedence Research, el mercado global de hogares inteligentes podría superar los 1.4 billones de dólares hacia 2034, impulsado por la integración de inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT) y modelos de negocio basados en servicios.

Este giro representa una transformación estructural del sector tecnológico, donde las empresas buscan construir relaciones de largo plazo con los usuarios, más allá de la compra inicial de un producto.

Compañías como LG han comenzado a reconfigurar su estrategia y ya no se limitan vender electrodomésticos, sino a integrarlos en plataformas conectadas y monetizarlas a lo largo del tiempo. Según su más reciente reporte financiero, los ingresos vinculados a modelos de suscripción, como servicios, mantenimiento y plataformas como webOS, crecieron 29% interanual, acercándose a los 1,740 millones de dólares.

El objetivo de LG Electronics es “que no solo tengamos el producto, sino que éste sea el más adecuado para la demanda. Que tengas una lavadora que sí construye una afinidad con un usuario que busca algo más que solo lavar su ropa”, señala Daniel Aguilar, gerente de relaciones públicas de LG para Latinoamérica.

Desde la visión del ejecutivo, el hogar inteligente no solo es una tendencia tecnológica, sino también un nuevo modelo de negocio.

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El avance de estos ecosistemas no sería posible sin conectividad y en México esa infraestructura ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) muestran que en 2024 había 100.2millones de usuarios de internet, equivalentes al 83.1% de la población de seis años o más, un aumento frente al 81.2% registrado en 2023.

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A la par, los hogares con acceso a internet pasaron de 71.7% en 2023 a 75.3% en 2025. Sin embargo, el salto más significativo está en los dispositivos conectados, pues los hogares con tecnologías IoT crecieron de 20% a casi 30% en ese mismo periodo.

Además, la proporción de personas que interactúan con tecnologías conectadas pasó de 27.6% a 37.9% entre 2023 y 2025. Este ecosistema se construye de forma gradual, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), los dispositivos de entretenimiento encabezan la adopción, con 59.3% de usuarios activos, seguidos por bocinas inteligentes con asistentes virtuales, que ya están presentes en 63.6% de los hogares con IoT.

Otros segmentos, como sistemas de vigilancia o iluminación inteligente, avanzan a un ritmo más moderado, mientras que electrodomésticos conectados, como refrigeradores, lavadoras o cerraduras digitales, aún se encuentran en una fase temprana, con niveles de adopción cercanos al 5%.

Es decir que aunque el hogar inteligente ya es una realidad, su potencial de crecimiento sigue siendo amplio, lo que representa una oportunidad para las empresas que compiten en el mercado de hacer crecer su base de usuarios y fidelizarlos.

Para fabricantes como LG, la visión, explica Aguilar, apunta hacia un modelo de “zero labor home”, donde la tecnología reduzca al mínimo las tareas domésticas. Esto implica, dice, integrar inteligencia artificial en todos los dispositivos, independientemente de su precio o categoría.

El auge de estos ecosistemas también redefine la relación entre las empresas tecnológicas y los consumidores. A diferencia del modelo tradicional basado en compras esporádicas, el hogar inteligente promueve una interacción constante. Actualizaciones de software, servicios de mantenimiento, plataformas de contenido y suscripciones generan un vínculo continuo que, a su vez, abre nuevas fuentes de ingresos para las compañías.

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De acuerdo con Aguilar, esta tendencia también alza las expectativas del usuario. “El consumidor mexicano es muy informado, compara, revisa y toma decisiones con base en producto, precio y reputación”, apunta.

Ese perfil podría ser un factor determinante en la evolución del mercado a medida que los hogares inteligentes se expandan, no solo importará la tecnología, sino la capacidad de las marcas para demostrar su valor en la vida cotidiana.

En México, LG cuenta con plantas en Reynosa, Monterrey y Mexicali que fabrican desde televisores hasta lavadoras y sistemas de aire acondicionado. Esta red abastece al mercado local y exporta a Norteamérica, Centroamérica y otros mercados internacionales. De acuerdo con información pública de la compañía, esta capacidad productiva forma parte de una estrategia global de diversificación que le permite responder a disrupciones en la cadena de suministro y mantener una oferta constante de productos.

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LG Electronics Inteligencia artificial

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