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Mundial 2026 abre oportunidad para digitalizar a 75% de micronegocios sin internet

El torneo atraerá millones de visitantes y elevará la demanda de pagos electrónicos, poniendo presión sobre pequeños comercios para modernizar sus métodos de cobro y no quedarse fuera de la derrama económica.
vie 20 marzo 2026 05:55 AM
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Para los changarros y tienditas que buscan aprovechar el empuje del Mundial, el punto de partida más inmediato es poder cobrar en formato digital, una solución accesible incluso para negocios pequeños. (Foto: Antwon McMullen)

El Mundial 2026 pondrá a prueba la capacidad digital de miles de micro negocios que buscarán aprovechar la derrama económica del evento deportivo. Se estima que el país recibirá unos 5.5 millones de visitantes internacionales adicionales, un flujo que elevará la demanda de servicios digitales como pagos electrónicos, reservas, movilidad y comercio en línea.

Aunque el evento abre una ventana de oportunidad, también evidencia una brecha, pues 75% de las microempresas, como changarros y tienditas de barrio, aún no cuenta con acceso a internet, de acuerdo con datos compartidos por Alberto Farca, miembro de la Alianza por la Innovación Tecnológica y del Centro México Digital.

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“Es un área de oportunidad para que estos micro changarros aprovechen el Mundial para digitalizarse. Muchos visitantes están acostumbrados a pagar con el celular o tarjeta y ahí es donde puede haber una diferencia”, comenta el especialista.

El efectivo y los contrastes digitales dominan

En México, el efectivo es el medio de pago más utilizado, por encima del 70%, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico). Billetes y monedas mantienen su predominio por la confianza que generan, su facilidad de uso y su disponibilidad, especialmente en zonas donde la infraestructura bancaria es limitada. Este contexto explica parte del rezago digital en los negocios más pequeños, donde esta forma de pago sigue siendo la norma.

Sin embargo, los pagos electrónicos han crecido de manera sostenida. Banxico señala que las transferencias vía SPEI se han vuelto cotidianas, mientras que las tarjetas de débito y crédito son ampliamente aceptadas en comercios y servicios. Además, autoridades financieras y la banca impulsan la reducción de costos para incentivar su uso.

A esto se suman plataformas como CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), desarrolladas por Banxico, que permiten realizar pagos desde el celular mediante códigos QR o mensajes. Aunque su adopción aún es incipiente, representan una apuesta clara por reducir la dependencia del efectivo.

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La puerta de entrada: cobrar en digital

En el panorama empresarial también hay matices, pues mientras las grandes y medianas empresas ya operan con plataformas digitales, cobran en línea y concentran la mayor actividad económica, las microempresas, que representan alrededor del 95% de los negocios en México, siguen rezagadas en adopción tecnológica.

De acuerdo con Farca, para los changarros y tienditas que buscan aprovechar el empuje del Mundial, el punto de partida más inmediato es poder cobrar en formato digital, una solución accesible incluso para negocios pequeños. Herramientas como las terminales móviles, que en muchos casos se conectan directamente a un teléfono celular, han facilitado esta transición al eliminar barreras técnicas y de costo.

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Su adopción, además, ya muestra señales claras de crecimiento. Por ejemplo, Mercado Pago superó el millón de terminales punto de venta (TPVs) activas en México en 2025, duplicando su base en menos de un año, lo que refleja tanto la sencillez de estas tecnologías como el avance sostenido de los pagos digitales en el país.

A esto se suma una estrategia más amplia bajo el objetivo gubernamental de “llevar el Mundial a todas y todos”, una iniciativa para que micro, pequeñas y medianas empresas adopten pagos digitales y puedan beneficiarse del evento.

El programa, coordinado por Visa con acompañamiento de la Secretaría de Economía, contempla una primera fase en 2026 en 10 entidades, incluidas las tres sedes mundialistas, con la meta de alcanzar hasta un millón de microempresas en el mediano plazo.

Para su implementación, participarán actores como Getnet, BBVA y Global Payments, quienes invertirán en soluciones de aceptación de pagos.

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Más allá del Mundial

Para Farca, el mayor impacto no está solo en el evento, sino en lo que puede detonar a largo plazo. Eventos de esta magnitud suelen acelerar la adopción tecnológica, desde contratar internet temporalmente hasta abrir canales digitales de venta o implementar herramientas de cobro.

“Son oportunidades para experimentar con nuevas tecnologías. Una vez que ves los beneficios, es difícil regresar”, explicó Farca.

El especialista reconoce que uno de los principales retos para las microempresas es saber por dónde empezar. En ese sentido, desde el Centro México Digital desarrollaron una herramienta de autodiagnóstico que permite a los negocios identificar en qué nivel de adopción tecnológica se encuentran y qué pasos seguir para avanzar.

A partir de ese análisis, identificaron cinco elementos clave para la digitalización de los pequeños negocios. El primero es la mentalidad digital, es decir, la disposición del emprendedor para integrar herramientas tecnológicas en su operación. Le sigue la ciberseguridad, con medidas básicas como proteger cuentas y transacciones, un aspecto que suele subestimarse pero es fundamental.

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El tercer punto es la presencia digital, que incluye desde abrir perfiles en redes sociales hasta establecer canales de contacto como WhatsApp Business. Después viene la capacidad de transacción, es decir, poder cobrar y atender clientes a través de medios digitales. Finalmente, el quinto elemento es la digitalización de operaciones, que implica registrar y aprovechar los datos del negocio (ventas, clientes, productos) para mejorar la toma de decisiones.

De acuerdo con Farca, avanzar en estos pasos no solo permite a los negocios estar mejor preparados para eventos como el Mundial, sino integrarse de manera más sólida a la economía digital en el largo plazo. Para los interesados, la herramienta de autodiagnóstico está disponible en el sitio oficial del Centro México Digital .

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