Mundial 2026 abre oportunidad para digitalizar a 75% de micronegocios sin internet

“Es un área de oportunidad para que estos micro changarros aprovechen el Mundial para digitalizarse. Muchos visitantes están acostumbrados a pagar con el celular o tarjeta y ahí es donde puede haber una diferencia”, comenta el especialista.

El efectivo y los contrastes digitales dominan

En México, el efectivo es el medio de pago más utilizado, por encima del 70%, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico). Billetes y monedas mantienen su predominio por la confianza que generan, su facilidad de uso y su disponibilidad, especialmente en zonas donde la infraestructura bancaria es limitada. Este contexto explica parte del rezago digital en los negocios más pequeños, donde esta forma de pago sigue siendo la norma.

Sin embargo, los pagos electrónicos han crecido de manera sostenida. Banxico señala que las transferencias vía SPEI se han vuelto cotidianas, mientras que las tarjetas de débito y crédito son ampliamente aceptadas en comercios y servicios. Además, autoridades financieras y la banca impulsan la reducción de costos para incentivar su uso.

A esto se suman plataformas como CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), desarrolladas por Banxico, que permiten realizar pagos desde el celular mediante códigos QR o mensajes. Aunque su adopción aún es incipiente, representan una apuesta clara por reducir la dependencia del efectivo.

La puerta de entrada: cobrar en digital

En el panorama empresarial también hay matices, pues mientras las grandes y medianas empresas ya operan con plataformas digitales, cobran en línea y concentran la mayor actividad económica, las microempresas, que representan alrededor del 95% de los negocios en México, siguen rezagadas en adopción tecnológica.

De acuerdo con Farca, para los changarros y tienditas que buscan aprovechar el empuje del Mundial, el punto de partida más inmediato es poder cobrar en formato digital, una solución accesible incluso para negocios pequeños. Herramientas como las terminales móviles, que en muchos casos se conectan directamente a un teléfono celular, han facilitado esta transición al eliminar barreras técnicas y de costo.