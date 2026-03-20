Mundial 2026 abre oportunidad para digitalizar a 75% de micronegocios sin internet

Su adopción, además, ya muestra señales claras de crecimiento. Por ejemplo, Mercado Pago superó el millón de terminales punto de venta (TPVs) activas en México en 2025, duplicando su base en menos de un año, lo que refleja tanto la sencillez de estas tecnologías como el avance sostenido de los pagos digitales en el país.
A esto se suma una estrategia más amplia bajo el objetivo gubernamental de “llevar el Mundial a todas y todos”, una iniciativa para que micro, pequeñas y medianas empresas adopten pagos digitales y puedan beneficiarse del evento.
El programa, coordinado por Visa con acompañamiento de la Secretaría de Economía, contempla una primera fase en 2026 en 10 entidades, incluidas las tres sedes mundialistas, con la meta de alcanzar hasta un millón de microempresas en el mediano plazo.
Para su implementación, participarán actores como Getnet, BBVA y Global Payments, quienes invertirán en soluciones de aceptación de pagos.
Más allá del Mundial
Para Farca, el mayor impacto no está solo en el evento, sino en lo que puede detonar a largo plazo. Eventos de esta magnitud suelen acelerar la adopción tecnológica, desde contratar internet temporalmente hasta abrir canales digitales de venta o implementar herramientas de cobro.
“Son oportunidades para experimentar con nuevas tecnologías. Una vez que ves los beneficios, es difícil regresar”, explicó Farca.
El especialista reconoce que uno de los principales retos para las microempresas es saber por dónde empezar. En ese sentido, desde el Centro México Digital desarrollaron una herramienta de autodiagnóstico que permite a los negocios identificar en qué nivel de adopción tecnológica se encuentran y qué pasos seguir para avanzar.
A partir de ese análisis, identificaron cinco elementos clave para la digitalización de los pequeños negocios. El primero es la mentalidad digital, es decir, la disposición del emprendedor para integrar herramientas tecnológicas en su operación. Le sigue la ciberseguridad, con medidas básicas como proteger cuentas y transacciones, un aspecto que suele subestimarse pero es fundamental.