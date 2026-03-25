La IA obliga a cambiar de computadora antes pues acelera su obsolescencia: cada cuánto se debe renovar

Tradicionalmente, explicó el ejecutivo, el ciclo de renovación general para el sector comercial es de aproximadamente cuatro años. Sin embargo, existen factores actuales que sugieren que este ritmo podría o debería acelerarse en ciertos casos.

Uno de ellos es que la IA avanza más rápido que cualquier otra carga de trabajo de software anterior. Feng también destacó que el costo de actualizar el hardware más rápido se ve compensado por las ganancias de productividad que las empresas obtienen con el tiempo al utilizar herramientas más potentes.

Por último, la transición de sistema operativo, pues las compañías que aún no han completado la transición de Windows 10 a Windows 11 deben hacerlo con rapidez. De hecho, según cifras de Counterpoint, los envíos mundiales de PC aumentaron un 8.1% en el tercer trimestre de 2025 debido a dicha renovación de sistema operativo.

Para cumplir con este proceso de actualización, Intel presentó a la familia de procesadores Intel Core Ultra Series 3, las tarjetas gráficas Intel Arc Pro B70 y B65, así como la evolución de la plataforma Intel vPro, recursos con los que la compañía transiciona a la IA híbrida, donde el procesamiento se distribuye estratégicamente entre la nube y los dispositivos locales, algo que exige dispositivos capaces de manejar inferencia de datos local de manera eficiente.

