La IA obliga a cambiar de computadora antes pues acelera su obsolescencia: cada cuánto se debe renovar

La serie Ultra 3 destaca por su arquitectura escalable de hasta 16 núcleos, optimizada para maximizar tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Con estos procesadores, los profesionales pueden realizar tareas exigentes sin sacrificar la duración de la batería.
De acuerdo con la empresa, para el usuario de oficina promedio, el Intel Core Ultra Series 3 ofrece hasta 17 horas de productividad continua y hasta 27 horas de transmisión de video. Comparado con una PC de hace cuatro años, estos chips brindan una mejora del 30% en productividad y un rendimiento de IA hasta cuatro veces superior, lo que representa una oportunidad clave para la renovación de flotas empresariales.
GPU, un nuevo terreno de actualización
Feng es contundente al mencionar que “no todos los empleados necesitan el mismo ritmo de actualización”, y agrega que las flotas de PC se pueden renovar en relación al uso. Por ejemplo, los empleados que dependen de herramientas de alto desempeño (como ingenieros de software avanzados o creadores de contenido) deben recibir hardware nuevo mucho más rápido para aprovechar las capacidades de IA y maximizar su eficiencia.
Usuarios con cargas de trabajo ligeras, es decir, aquellos que no realizan trabajo creativo intensivo, procesamiento de datos pesado o tareas que requieran gran capacidad de cómputo, un ciclo de actualización normal (los 4 años mencionados) puede ser suficiente.
Y respecto al trabajo creativo, la empresa lanzó las GPU Arc Pro B70 y B65, que incorporan hasta 32 GB de memoria de video (VRAM). Estas especificaciones están pensadas para manejar cargas de trabajo de estaciones de trabajo de alta gama, ofreciendo un valor competitivo en el mercado profesional.