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¿Quieres ir al ritmo de la IA? Renueva tu PC cada 4 años

Intel presentó sus nuevos procesadores y GPU que, si bien tienen un impacto en el usuario final, son una oportunidad de renovación para las empresas.
mié 25 marzo 2026 07:00 AM
La IA obliga a cambiar de computadora antes pues acelera su obsolescencia: cada cuánto se debe renovar
La transición de sistema operativo, pues las compañías que aún no han completado la transición de Windows 10 a Windows 11 deben hacerlo con rapidez. (Cortesía: Intel )

Nueva York, EU. Ante la evolución de la IA, los equipos empresariales necesitan una renovación constante. Sin embargo, el reto es grande, pues David Feng, vicepresidente del segmento de cómputo para clientes en Intel, menciona que lo ideal es cambiar de flotas de PCs cada 4 años como mínimo, para estar al tanto de las actualizaciones tanto a nivel de aplicaciones de IA, como de seguridad.

“La IA avanza más rápido que cualquier otra carga de trabajo de software anterior. Disponer de hardware de última generación permite realizar cómputo de IA local (de naturaleza híbrida y agéntica), lo que mejora significativamente la productividad”, mencionó Feng.

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Tradicionalmente, explicó el ejecutivo, el ciclo de renovación general para el sector comercial es de aproximadamente cuatro años. Sin embargo, existen factores actuales que sugieren que este ritmo podría o debería acelerarse en ciertos casos.

Uno de ellos es que la IA avanza más rápido que cualquier otra carga de trabajo de software anterior. Feng también destacó que el costo de actualizar el hardware más rápido se ve compensado por las ganancias de productividad que las empresas obtienen con el tiempo al utilizar herramientas más potentes.

Por último, la transición de sistema operativo, pues las compañías que aún no han completado la transición de Windows 10 a Windows 11 deben hacerlo con rapidez. De hecho, según cifras de Counterpoint, los envíos mundiales de PC aumentaron un 8.1% en el tercer trimestre de 2025 debido a dicha renovación de sistema operativo.

Para cumplir con este proceso de actualización, Intel presentó a la familia de procesadores Intel Core Ultra Series 3, las tarjetas gráficas Intel Arc Pro B70 y B65, así como la evolución de la plataforma Intel vPro, recursos con los que la compañía transiciona a la IA híbrida, donde el procesamiento se distribuye estratégicamente entre la nube y los dispositivos locales, algo que exige dispositivos capaces de manejar inferencia de datos local de manera eficiente.

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La serie Ultra 3 destaca por su arquitectura escalable de hasta 16 núcleos, optimizada para maximizar tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Con estos procesadores, los profesionales pueden realizar tareas exigentes sin sacrificar la duración de la batería.

De acuerdo con la empresa, para el usuario de oficina promedio, el Intel Core Ultra Series 3 ofrece hasta 17 horas de productividad continua y hasta 27 horas de transmisión de video. Comparado con una PC de hace cuatro años, estos chips brindan una mejora del 30% en productividad y un rendimiento de IA hasta cuatro veces superior, lo que representa una oportunidad clave para la renovación de flotas empresariales.

GPU, un nuevo terreno de actualización

Feng es contundente al mencionar que “no todos los empleados necesitan el mismo ritmo de actualización”, y agrega que las flotas de PC se pueden renovar en relación al uso. Por ejemplo, los empleados que dependen de herramientas de alto desempeño (como ingenieros de software avanzados o creadores de contenido) deben recibir hardware nuevo mucho más rápido para aprovechar las capacidades de IA y maximizar su eficiencia.

Usuarios con cargas de trabajo ligeras, es decir, aquellos que no realizan trabajo creativo intensivo, procesamiento de datos pesado o tareas que requieran gran capacidad de cómputo, un ciclo de actualización normal (los 4 años mencionados) puede ser suficiente.

Y respecto al trabajo creativo, la empresa lanzó las GPU Arc Pro B70 y B65, que incorporan hasta 32 GB de memoria de video (VRAM). Estas especificaciones están pensadas para manejar cargas de trabajo de estaciones de trabajo de alta gama, ofreciendo un valor competitivo en el mercado profesional.

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Para los profesionales que prefieren las laptops, Intel introdujo la Arc Pro B390 integrada (ya incluida en los equipos), que permite obtener un rendimiento gráfico en computadoras de formatos delgados sin la necesidad de equipos voluminosos. Esto asegura que ingenieros y diseñadores mantengan un rendimiento consistente incluso cuando no están conectados a una fuente de poder.

En un ejemplo que la empresa mostró, una computadora con este componente fue capaz de generar una máscara para editar un solo elemento a lo largo de un video de 15 segundos, a través de IA en Adobe Premier. Dichos ejemplos, sin IA, llevarían horas de trabajo, pero con el poder de la GPU toma unos cuantos minutos.

Una actualización para mejorar la seguridad

En el ámbito de la gestión y protección corporativa, la plataforma Intel vPro fue sometida a una "modernización completa de extremo a extremo", señala la compañía, algo que mejora la seguridad y gestión remota avanzada en entornos de trabajo.

Aunque la seguridad depende en gran medida del software y las prácticas de la empresa, los procesadores de generaciones más recientes tienen capacidades de seguridad integradas más completas que el software y los sistemas operativos pueden aprovechar para mejorar la postura de seguridad general de la organización. Por ello, se recomienda mantener al día tanto el hardware como el software para una protección óptima.

La nueva iteración de vPro se basa en cuatro pilares: experiencias optimizadas, inteligencia predictiva, gestión simplificada y seguridad basada en hardware. Una de las innovaciones más destacadas es Intel Device IQ, un elemento que transforma la telemetría del PC en información accionable para los equipos de TI.

Intel Device IQ permite diagnosticar problemas de rendimiento y batería en tiempo real, una característica que rompe el ciclo de "tickets de soporte", pues proporciona recomendaciones claras de remediación o incluso corrigiendo fallos de forma autónoma. Esto minimiza las interrupciones y mantiene la productividad de los empleados en niveles óptimos.

La seguridad es otra prioridad, especialmente ante el auge del malware impulsado por IA. Al respecto, Intel introdujo la tecnología Intel Threat Detection Technology Detect, que utiliza telemetría a nivel de procesador e IA para identificar comportamientos maliciosos directamente en el código de la máquina. A diferencia de las herramientas tradicionales que buscan firmas de archivos, Detect “observa” la actividad de la CPU en tiempo real y utiliza un modelo para descubrir ataques que intentan evadir las protecciones convencionales. Esta solución se ejecuta localmente, lo que reduce la dependencia de la nube y acelera la respuesta ante amenazas.

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Intel Corp Inteligencia artificial computadoras

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