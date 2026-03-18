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Los teléfonos modulares vuelven… y la industria espera que ahora sí funcionen

Con el mercado de smartphones creciendo apenas 1.5% anual, los fabricantes vuelven a experimentar con accesorios y lentes intercambiables para diferenciar sus dispositivos.
mié 18 marzo 2026 05:55 AM
La moda de los teléfonos modulares vuelve
Tecno presentó un concepto de teléfono modular en MWC 2026, mientras que otras empresas, como Oppo, buscan motivar apuestas por lentes telefotos. (Foto: Tecno)

La industria tecnológica suele presumir de vivir en el futuro, pero en ocasiones también mira hacia el pasado. Como en la moda, donde los pantalones acampanados o las chamarras oversize regresan cada cierto tiempo, el mercado de smartphones también experimenta ciclos. Ese parece ser el caso de los teléfonos modulares y de los sistemas de lentes intercambiables, una tendencia que vuelve a tomar fuerza después de casi una década de intentos fallidos.

El regreso responde a las necesidades de la industria, que atraviesa un periodo de crecimiento limitado y necesita nuevas formas de seducir a los consumidores. Según datos de la consultora IDC, el mercado mundial envió 1,260 millones de teléfonos en 2025, con un crecimiento anual de apenas 2% y perspectivas de expansión moderada en los próximos años.

Por ello, la presión se vuelve mayor cuando se considera que la penetración de smartphones ya es muy alta y los usuarios conservan sus dispositivos por más tiempo. IDC estima que el crecimiento anual compuesto del sector entre 2024 y 2029 será de apenas 1.5%, una señal de que el mercado ya no crece al ritmo de la década pasada.

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En ese contexto, los fabricantes buscan nuevas narrativas de innovación. En los últimos años lo intentaron con pantallas plegables, IA integrada o sensores de cámara más grandes. Pero ahora algunas compañías exploran un camino que parecía olvidado, el de los teléfonos que puedan modificarse o ampliarse con accesorios físicos.

Cuando los teléfonos modulares dominaron las ideas del sector

La idea de un smartphone modular no es nueva. A mediados de la década de 2010, varias compañías imaginaron un futuro donde los usuarios podrían personalizar su teléfono con piezas intercambiables, como si se tratara de una computadora.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el LG G5, lanzado en 2016, que permitía añadir módulos como un grip de cámara o un DAC de audio para mejorar la experiencia multimedia. Poco después, Motorola apostó por su sistema Moto Mods, que incluía altavoces, baterías adicionales o incluso un proyector que se acoplaba magnéticamente al teléfono.

En paralelo, Google desarrolló el proyecto Project Ara, que buscaba crear un teléfono completamente modular. Aunque nunca llegó al mercado masivo, dejó claro que la industria estaba dispuesta a experimentar con nuevos formatos.

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La mayoría de esas iniciativas desapareció rápidamente. Los módulos encarecían los dispositivos, complicaban el diseño y no lograron atraer suficiente interés del público. Sin embargo, la idea nunca murió por completo.

Una década después, los fabricantes comienzan a rescatar esa lógica, pero con un enfoque distinto. En lugar de teléfonos completamente modulares, ahora se exploran diseños más simples, con accesorios que amplían funciones específicas, sobre todo en fotografía.

Eduardo Morones, director general de Oppo México, destaca que la serie Find X9 Pro destaca por su estrategia de incluir un kit con un lente telefoto diseñado para tener relevancia en el segmento premium, pues además incluye una colaboración con Hasselblad para una mayor calidad en la imagen.

El uso del lente telefoto, comenta Morones, está específicamente orientado a "profesionalizar la pasión" de los usuarios por la fotografía en eventos como conciertos y torneos deportivos. El aditamento permite capturar a artistas o deportistas a larga distancia y en movimiento en condiciones donde se necesita un “zoom potente sin perder nitidez”.

Además, el ejecutivo menciona que la estrategia para la marca en la industria ya no es solo competir por tener 200 megapíxeles, sino de priorizar la experiencia de uso del zoom y la cámara para que el resultado final sea "espectacular" tanto en foto como en video, una tendencia que otras empresas chinas también están siguiendo, como Honor o vivo, que también cuentan con kits de lentes de larga distancia.

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Lo modular regresa como moda, pero no tendrá éxito

En el Mobile World Congress 2026, la compañía china Tecno mostró un concepto de smartphone con 10 elementos intercambiables, que van desde una batería, hasta elementos como cámaras de acción o incluso un teleobjetivo para tener mejores fotografías a largas distancias.

Otro ejemplo relevante en este mundo de teléfonos modulares es el CMF Phone 1, desarrollado por la empresa Nothing, que permite cambiar la tapa trasera e integrar accesorios físicos, como soportes o lentes, que amplían las posibilidades del teléfono.

Si bien la necesidad de experimentar con nuevos formatos también se explica por la saturación del mercado, David Sanmartín, cofundador de Nothing, es consciente de que el hardware modular resulta atractivo en teoría, pero presenta grandes desafíos prácticos y de ejecución en la industria de la telefonía móvil.

Sanmartín incluso los describe como un "dolor de cabeza", debido a la complejidad que exige gestionar múltiples piezas con soporte de software específico es considerada increíblemente alta.

Por ello, a pesar de que se está retomando una moda de hace algunos años, el ejecutivo de Nothing no considera que la modularidad (o la tendencia de agregar elementos como lentes intercambiables) sea una tendencia que se esté retomando con éxito y, desde su punto de vista, este tipo de propuestas no tienen mucho recorrido comercial.

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Smartphones

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