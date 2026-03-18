Los teléfonos modulares vuelven… y la industria espera que ahora sí funcionen

La industria tecnológica suele presumir de vivir en el futuro, pero en ocasiones también mira hacia el pasado. Como en la moda, donde los pantalones acampanados o las chamarras oversize regresan cada cierto tiempo, el mercado de smartphones también experimenta ciclos. Ese parece ser el caso de los teléfonos modulares y de los sistemas de lentes intercambiables, una tendencia que vuelve a tomar fuerza después de casi una década de intentos fallidos.

El regreso responde a las necesidades de la industria, que atraviesa un periodo de crecimiento limitado y necesita nuevas formas de seducir a los consumidores. Según datos de la consultora IDC, el mercado mundial envió 1,260 millones de teléfonos en 2025, con un crecimiento anual de apenas 2% y perspectivas de expansión moderada en los próximos años.

Por ello, la presión se vuelve mayor cuando se considera que la penetración de smartphones ya es muy alta y los usuarios conservan sus dispositivos por más tiempo. IDC estima que el crecimiento anual compuesto del sector entre 2024 y 2029 será de apenas 1.5%, una señal de que el mercado ya no crece al ritmo de la década pasada.