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El tráfico de bots en internet crece 8 veces más rápido que el de personas

OpenAI generó alrededor del 69% de todo el tráfico de bots de IA en 2025. Meta representó aproximadamente el 16%, Anthropic el 11%.
vie 27 marzo 2026 10:30 AM
En internet hay más robots que humanos
El volumen mensual de tráfico generado por IA creció un 187% entre enero y diciembre de 2025, mientras que el tráfico procedente de agentes de IA y navegadores basados en agentes aumentó un 7,851% interanual. (kibrick/Getty Images)

Internet tiene más bots que personas navegando. De acuerdo con el informe sobre el estado del tráfico de IA, elaborado y publicado por la empresa de ciberseguridad, Human Security , el tráfico automatizado (aquel que no implica a humanos) creció 8 veces más rápido que el humano en 2025.

“Internet en su conjunto se creó con la idea básica de que hay un ser humano al otro lado de la pantalla del ordenador, y esa idea está siendo reemplazada muy rápidamente”, comentó el director ejecutivo de Human Security, Stu Solomon.

Entre otras cifras relevantes destacan que el volumen mensual de tráfico generado por IA creció un 187% entre enero y diciembre de 2025, mientras que el tráfico procedente de agentes de IA y navegadores basados en agentes aumentó un 7,851% interanual.

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OpenAI es la empresa que más impacto tuvo en este asunto, pues generó alrededor del 69% de todo el tráfico de bots de IA en 2025. Meta representó aproximadamente el 16%, Anthropic el 11% y todos los demás en conjunto menos del 5%. Sin embargo, se trata de un reporte que analizó el 2025, por lo que tras las polémicas y éxodo de usuario de OpenAI, se espera que las cifras cambien.

Los tres sectores que absorbieron más del 95% del tráfico generado por IA fueron el comercio minorista y electrónico; el streaming y los medios de comunicación; y los viajes y hostelería. En dichas verticales, los datos estructurados y actualizados con frecuencia tienen mayor valor comercial.

Los agentes comienzan a ganar terreno en internet

Según los datos, los rastreadores de entrenamiento fueron los que mayor proporción tuvieron, con un 67.5% de participación. Sin embargo, los raspadores de IA (extracción de datos de sitios web) creció alrededor de un 600%, mientras que el tráfico de agentes de IA lo hizo en una gran medida de 7,851%.

A diferencia de los rastreadores o extractores de datos, cuya función es leer páginas web, los agentes de IA tienen la capacidad de interactuar con ellas. Según las cifras, el 77% de su actividad se dio en páginas de productos y de búsqueda, 8.8% tuvo lugar en páginas de cuentas, el 5% en flujos de autenticación y el 2.3% en páginas de pago.

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“El tráfico gestionado por agentes ofrece a los minoristas un nuevo canal de alta conversión, ya que las empresas accesibles a través de agentes captan la demanda que otros no perciben. Sin embargo, las transacciones autónomas introducen riesgos de seguridad y vulnerabilidades de fraude únicos que difieren cualitativamente de la simple recuperación de información”, alertó la empresa.

Un primer indicio del dominio de los bots

El informe se basó en datos de la herramienta Human Defense Platform que, según la compañía, procesó más de un cuatrillón de interacciones entre sus clientes. No obstante, cuantificar la actividad automatizada en toda internet puede presentar dificultades, ya que no existe una base de datos completa de interacciones.

“Se puede intentar estimar la cantidad de tráfico de bots analizando las cadenas de agentes, pero estas estimaciones son muy imprecisas”, declaró a CNBC Filippo Menczer, profesor de Informática y Ciencias de la Computación en la Universidad de Indiana. “Dependen de la muestra que se obtenga. Dependen de dónde se obtengan los datos, de dónde provengan las mediciones”, dijo el experto.

Por lo tanto, si bien este informe no es exhaustivo, funciona como un punto de partida para saber qué y cómo está navegando por internet. De hecho, según el CEO de Cloudflare, Matthew Prince, antes de la era de IA generativa, internet estaba compuesto por un 20% de tráfico de bots. Pero su previsión es que en 2027 la IA supere al tráfico humano.

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Inteligencia artificial ChatGPT

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