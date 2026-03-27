El tráfico de bots en internet crece 8 veces más rápido que el de personas

OpenAI es la empresa que más impacto tuvo en este asunto, pues generó alrededor del 69% de todo el tráfico de bots de IA en 2025. Meta representó aproximadamente el 16%, Anthropic el 11% y todos los demás en conjunto menos del 5%. Sin embargo, se trata de un reporte que analizó el 2025, por lo que tras las polémicas y éxodo de usuario de OpenAI, se espera que las cifras cambien.

Los tres sectores que absorbieron más del 95% del tráfico generado por IA fueron el comercio minorista y electrónico; el streaming y los medios de comunicación; y los viajes y hostelería. En dichas verticales, los datos estructurados y actualizados con frecuencia tienen mayor valor comercial.

Los agentes comienzan a ganar terreno en internet

Según los datos, los rastreadores de entrenamiento fueron los que mayor proporción tuvieron, con un 67.5% de participación. Sin embargo, los raspadores de IA (extracción de datos de sitios web) creció alrededor de un 600%, mientras que el tráfico de agentes de IA lo hizo en una gran medida de 7,851%.

A diferencia de los rastreadores o extractores de datos, cuya función es leer páginas web, los agentes de IA tienen la capacidad de interactuar con ellas. Según las cifras, el 77% de su actividad se dio en páginas de productos y de búsqueda, 8.8% tuvo lugar en páginas de cuentas, el 5% en flujos de autenticación y el 2.3% en páginas de pago.