El tráfico de bots en internet crece 8 veces más rápido que el de personas

Internet tiene más bots que personas navegando. De acuerdo con el informe sobre el estado del tráfico de IA, elaborado y publicado por la empresa de ciberseguridad, Human Security , el tráfico automatizado (aquel que no implica a humanos) creció 8 veces más rápido que el humano en 2025.
“Internet en su conjunto se creó con la idea básica de que hay un ser humano al otro lado de la pantalla del ordenador, y esa idea está siendo reemplazada muy rápidamente”, comentó el director ejecutivo de Human Security, Stu Solomon.
Entre otras cifras relevantes destacan que el volumen mensual de tráfico generado por IA creció un 187% entre enero y diciembre de 2025, mientras que el tráfico procedente de agentes de IA y navegadores basados en agentes aumentó un 7,851% interanual.