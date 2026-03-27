PlayStation 5 subirá hasta 150 dólares su precio

¿Cuánto aumentará el precio de PS5?

Aunque la empresa dio detalles solo en dólares, la subida de precios será global, por lo que los datos de referencia son los siguientes:

PlayStation 5 estándar sube de 549.99 dólares a 649.99.

PS5 Digital Edition pasa de 499.99 dólares a 599.99.

PS5 Pro pasa de 749.99 dólares a 899.99.

PlayStation Portal, el dispositivo de juego remoto costará 249.99 dólares.

Sony justificó la decisión en un entorno económico adverso, marcado por inflación, volatilidad cambiaria y tensiones geopolíticas. Sin embargo, detrás de estos argumentos hay un factor estructural más profundo, como lo es el encarecimiento de los componentes tecnológicos clave.

El principal responsable es la memoria. De acuerdo con análisis de la consultora TrendForce, los precios de la DRAM, un componente esencial en las consolas, podrían aumentar hasta 30%, lo que se traduce en incrementos de entre 10% y 15% en el precio final de dispositivos como la PS5.

Este fenómeno tiene claro que el detonante es la inteligencia artificial. El auge de la IA generativa ha disparado la demanda de memoria de alto rendimiento en centros de datos, lo que está absorbiendo gran parte del suministro global y dejando menos disponibilidad para industrias como la de videojuegos, smartphones y PCs.

En otras palabras, cada modelo de IA que se entrena compite directamente con una consola por los mismos recursos. Y en esa competencia, los gigantes tecnológicos están dispuestos a pagar más, presionando al alza los precios para todos los demás sectores.

Para la industria, esto tendrá un impacto este año, pues el análisis de TrendForce prevé que los envíos globales de consolas podrían caer más de 4% en 2026 debido a estos costos.

Así, en lugar de volverse más accesibles, las consolas están entrando en una dinámica más cercana a la de los smartphones premium, donde cada iteración puede ser más cara que la anterior, una dinámica que no parece cambiar en corto plazo, porque la crisis de memoria y el aumento en el costo de chips podrían retrasar el lanzamiento de la próxima generación de consolas hasta 2028 o incluso 2029, rompiendo el ciclo tradicional de renovación de seis a siete años.