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Guía para acceder a la metadata de una foto y combatir las deepfakes

Desde 2019, el volumen de deepfakes ha crecido un 500%, lo que demuestra la importancia de detectar este tipo de contenido desde el origen y evitar su proliferación.
sáb 28 marzo 2026 08:00 AM
Cómo detectar deepfakes
De acuerdo con reportes de Sensity AI, el volumen de deepfakes en internet registró un aumento superior al 500% desde 2019. (Laurence Dutton/Getty Images)

La proliferación de deepfakes llevó a la industria tecnológica a replantear la forma en que se valida la autenticidad del contenido digital. En este contexto, acceder a la metadata de una imagen es una herramienta clave para cualquier usuario, especialmente desde que existen las Content Credentials, impulsadas por la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2P), las cuales funcionan como una especie de “acta de nacimiento digital” que permite rastrear el origen y las modificaciones de una foto, video o audio.

Y es que el crecimiento de este tipo de contenido desinformativo exige una respuesta. De acuerdo con reportes de Sensity AI, el volumen de deepfakes en internet registró un aumento superior al 500% desde 2019. La firma advierte que la mayoría de estos contenidos están vinculados a manipulación de identidad y material no consensuado, lo que evidencia un uso masivo de esta tecnología fuera de contextos creativos o experimentales.

El impacto también es social y económico. Un informe de Deloitte estima que los fraudes impulsados por IA podrían generar pérdidas de hasta 40,000 millones de dólares tan solo en Estados Unidos para 2027.

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Frente a este escenario, la propuesta de la C2PA es que en lugar de intentar detectar si un contenido es falso, se confirme si es auténtico desde su origen. Para ello, incorpora metadatos avanzados dentro del archivo, firmados criptográficamente, que registran información clave como el autor, la fecha de creación, el dispositivo utilizado y las ediciones realizadas.

Dentro de este estándar colaboran empresas como Adobe, Microsoft, Google, así como fabricantes de cámaras como Sony, Canon y Nikon, las cuales forman parte del esfuerzo para integrar estas credenciales directamente desde el momento en que se captura una imagen.

Cómo acceder a las “actas de nacimiento” digitales

El proceso para consultar estos metadatos es más sencillo de lo que parece, pero requiere seguir ciertos pasos con atención:

1. Identificar si el contenido tiene Content Credentials
No todas las imágenes incluyen esta información. El primer paso es verificar si el archivo proviene de una fuente compatible, como cámaras recientes, herramientas de edición profesional o plataformas que ya adoptan el estándar. Algunas imágenes incluyen un ícono o etiqueta que indica que cuentan con credenciales verificables.

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2. Usar una plataforma compatible
El usuario debe abrir la imagen en herramientas que permitan leer estos metadatos. Esto puede hacerse a través de: plataformas de verificación en línea (Adobe o Content Authenticity Initiative); funciones dentro de software como editores de imagen; e integraciones en redes sociales o navegadores (en desarrollo).

3. Cargar o inspeccionar el archivo
Una vez dentro del visor, basta con subir la imagen o abrirla directamente. El sistema analizará el archivo y extraerá la información disponible.

4. Revisar el historial del contenido
Aquí es donde aparece el valor real, ya que el usuario puede ver información como el autor o fuente original; la fecha y lugar de creación; el dispositivo utilizado (por ejemplo, cámara o software); y el historial de ediciones realizadas (recortes, filtros, uso de IA), lo que permite entender si una imagen fue manipulada y en qué grado.

5. Validar la firma criptográfica
Este es el paso más importante. La firma digital confirma que los metadatos no han sido alterados. Si la firma es válida, la información es confiable. Si no, existe una alta probabilidad de manipulación.

Un cambio en la alfabetización digital
El acceso a estas “actas de nacimiento” no elimina las deepfakes, pero sí cambia el terreno de juego. En lugar de depender únicamente de algoritmos o plataformas para detectar contenido falso, los usuarios pueden convertirse en verificadores activos.

Sin embargo, el sistema también tiene limitaciones. Los metadatos pueden eliminarse si una imagen se descarga, se captura en pantalla (algo en lo que Sony ya está trabajando para ofrecer a los demás miembros de la Coalición) o pasa por plataformas que no preservan esta información. Por ello, la adopción masiva por parte de tecnológicas, medios y fabricantes será determinante para su efectividad.

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Inteligencia artificial

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