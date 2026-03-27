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19.5 millones de mexicanos usan superapps para su dinero: así cambia la banca

Con millones de usuarios y alta frecuencia de uso, estas aplicaciones están acelerando la inclusión financiera y reduciendo brechas históricas sin depender de la banca tradicional.
vie 27 marzo 2026 03:30 PM
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Este cambió se favorece de la creciente conectividad, pues México cuenta con más de 100 millones de internautas y una penetración de smartphones superior al 96%. (Foto: Selene Ramírez)

La inclusión financiera en México dejó de depender de sucursales, horarios y trámites, y se trasladó a los teléfonos de los usuarios, primero de la mano de la banca tradicional y ahora a través de las superapps, plataformas digitales que integra múltiples servicios en un solo lugar, desde transporte y entregas hasta pagos, crédito y ahorro, permitiendo al usuario resolver distintas necesidades cotidianas sin cambiar de aplicación.

Plataformas como DiDi, Rappi o Mercado Libre, con su brazo fintech Mercado Pago, redefinen el acceso al dinero, el crédito y los pagos digitales, en un fenómeno que ya transformó mercados como China y que comienza a consolidarse en América Latina.

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De acuerdo con el estudio “SúperApps: El Nuevo Motor de Inclusión Financiera en México”, elaborado por DiDi y The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), más de 19.5 millones de mexicanos ya utilizan servicios financieros digitales, una cifra que delata el punto de inflexión en el que se encuentra el sistema financiero nacional.

Del banco a la app

Este cambió se favorece de la creciente conectividad, pues México cuenta con más de 100 millones de internautas y una penetración de smartphones superior al 96%, de acuerdo con cifras compartidas por Ernesto Piedras, director general de The Ciu.

En ese terreno, las superapps han encontrado una ventaja difícil de replicar por la banca tradicional y es que ya forman parte de la rutina. Cada transacción, cada pedido y cada trayecto se convierte en un punto de contacto que fortalece la relación entre el usuario y la plataforma.

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Las cifras de DiDi revelan que mientras un usuario visita una sucursal bancaria menos de una vez al mes, interactúa con una superapp más de 20 veces mensuales, integrando las finanzas en su vida cotidiana.

“El sistema financiero ya no está migrando, ya cambió”, señaló Alejandro Escobedo, responsable de la estrategia financiera de DiDi. “Durante décadas pensamos que la inclusión dependía de abrir más sucursales; hoy vemos que el acceso está siendo habilitado por la conectividad y los ecosistemas digitales”.

De acuerdo con el estudio, uno de cada tres adultos en México conoce los servicios financieros digitales y, de ellos, 55% ya los utiliza activamente, lo que equivale a más de 19.5 millones de personas operando fuera del modelo bancario tradicional.

El avance ocurre en un país marcado por profundas desigualdades financieras, el estudio revela que en el norte del país, el acceso a servicios financieros alcanza cerca de 84%, mientras que en el sur ronda 67%, una brecha de más de 16 puntos porcentuales. A esto se suma la desigualdad de género, 80.9% de los hombres tienen acceso a servicios financieros, frente a 72.8% de las mujeres.

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Además, en el caso específico de acceso a crédito, solo 36% de las mujeres mexicanas puede obtenerlo, frente al 44% a los hombres. Esta brecha, aseguró Escobedo, es menor en las plataformas digitales, en DiDi, por ejemplo, alrededor de 46% de los usuarios de crédito son mujeres.

Confianza digital: la clave de la adopción

La otra variable que explica esta aceleración es la confianza en servicios de uso cotidiano. El estudio muestra que ocho de cada 10 usuarios digitales en México conocen DiDi, y entre quienes la identifican, casi la mitad reconoce también su oferta de servicios financieros.

Ese reconocimiento se traduce en adopción y en resultados concretos, pues el 86% de los usuarios percibe que estos servicios han mejorado su economía personal.

El crecimiento de los servicios financieros dentro de las superapps ya alcanza niveles de escala relevantes, en el caso de DiDi, se han otorgado más de 20 millones de créditos, mientras que su solución de pagos, DiDi Pay, acumula más de 40 millones de transacciones. A esto se suma una base de más de 2 millones de usuarios en DiDi Cuenta y una adopción creciente de su tarjeta de crédito digital.

El fenómeno tiene un referente evidente en China, donde plataformas como WeChat y Alipay están completamente integradas en la vida digital, desde pagos hasta inversiones y seguros. México avanza en esa dirección, aunque en una etapa más temprana, el país ya cuenta con cerca de 1,000 empresas fintech, lo que lo convierte en el segundo ecosistema más grande de América Latina.

El estudio de DiDi y The Ciu anticipa que 92% de las personas espera manejar su dinero principalmente desde aplicaciones digitales, ya sea de forma total o en esquemas híbridos con la banca tradicional.

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Tags

Didi Chuxing bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Aplicaciones

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