Cuando el balón empiece a rodar en el Mundial de 2026, la conversación no se quedará en la cancha, ya que en México, y en general en las ciudades sede de este evento será la oportunidad para crear mini laboratorios tecnológicos en estadios y espacios de experiencia relacionados con la copa del mundo.
“Pantallas conectadas, aplicaciones móviles, analítica en la nube e Internet de las Cosas redefinen la manera en que estadios, aeropuertos, hoteles, centros comerciales y zonas de hospitalidad administran flujos de personas, venden más y operan con menos fricción, ya que será una prueba de estrés para esa capa digital”, señaló Lizbeth Carmona, directora de B2B de Samsung México.