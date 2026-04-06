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El Mundial será laboratorio para smart venues

Las empresas de tecnología despliegan en algunos de los estadios sedes del mundial tecnología que eventualmente se masificará.
lun 06 abril 2026 12:00 PM
estadios inteligentes mundial 2026
Una de las pruebas de fuego en el mundo tecnológico es aplicar los ejercicios teóricos en algo operativo. (Yuliia Zatula/Getty Images/iStockphoto)

Cuando el balón empiece a rodar en el Mundial de 2026, la conversación no se quedará en la cancha, ya que en México, y en general en las ciudades sede de este evento será la oportunidad para crear mini laboratorios tecnológicos en estadios y espacios de experiencia relacionados con la copa del mundo.

Pantallas conectadas, aplicaciones móviles, analítica en la nube e Internet de las Cosas redefinen la manera en que estadios, aeropuertos, hoteles, centros comerciales y zonas de hospitalidad administran flujos de personas, venden más y operan con menos fricción, ya que será una prueba de estrés para esa capa digital”, señaló Lizbeth Carmona, directora de B2B de Samsung México.

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La FIFA definió al Mundial de 2026 como la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos en 16 ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá. Esa expansión eleva la exigencia sobre movilidad, seguridad, orientación, consumo y atención en cada punto de contacto con el aficionado.

Carmona plantea que los grandes eventos dejaron de ser solo vitrinas culturales o deportivas para convertirse en motores económicos con necesidades operativas mucho más complejas. Su argumento central es que la comunicación visual inteligente dejó de ser un elemento táctico y hoy funciona como un activo estratégico.

“Ayuda a ordenar grandes volúmenes de personas, lo que mejora la experiencia del usuario, reduce costos operativos y abre nuevas oportunidades de monetización”, precisó.

Datos de Grandview Reserach señalan que el mercado global de smart stadiums podría escalar a 39,550 millones en 2030, impulsado por la adopción de conectividad, IoT, analítica e inteligencia artificial aplicada a operación, seguridad y experiencia del fan. En paralelo, el mercado de señalización digital en América Latina crecerá 8.5% hacia 2033.

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“Un estadio inteligente no es únicamente una pantalla gigante de alta definición. Es, por ejemplo, un ecosistema en el que los displays cambian mensajes según el momento del día, la puerta con mayor saturación o el perfil de la audiencia”, apuntó la especialista.

“Cada evento deportivo implica que las ciudades se tienen que volver más amigables con los turistas y la tecnología tiene todos los habilitantes para lograrlo”, señaló a Expansión Marcelo Castiglione, CEO de Sonda, una empresa integradora de tecnología que ha trabajado en la modernización del metrobús en México.

En los últimos torneos, la conectividad es parte esencial de la experiencia futbolística. Rusia 2018 apostó por la fortaleza del 4G y Qatar 2022 por el despliegue masivo de 5G para sostener transmisiones en vivo, pagos sin contacto y aplicaciones oficiales.

Para 2026, la FIFA establece como requisito la integración de redes LAN, cableado estructurado flexible y Wi-Fi de alta capacidad en estadios y zonas operativas.

Experiencias donde el celular del aficionado sirve para entrar, orientarse, recibir promociones o pedir alimentos y donde la nube concentra información operativa para coordinar al personal de seguridad, el de limpieza o la logística en general del estadio o recinto, con el fin de evitar multitudes o cuellos de botella.

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La tendencia no es sólo enfocada en una mejor experiencia para los usuarios sino también como una oportunidad de más ventas e ingresos para los recintos.

“Esta combinación entre señalización digital, dispositivos móviles y analítica permite segmentar audiencias y adaptar contenidos en tiempo real, con mayor efectividad para campañas publicitarias y promociones”, apuntó la ejecutiva.

Los anuncios pueden responder a la hora, a la ubicación del usuario, al tipo de partido o incluso al flujo de personas que pasa por cierto punto.

La Federación Mexicana de Futbol prevé la llegada de más de 5 millones de turistas, con un aumento de 44% durante ese periodo. Esa presión extraordinaria obliga a pensar la infraestructura digital como mecanismo para absorber demanda sin degradar el servicio.

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United 2026 Internet de las Cosas Ciudad Inteligente

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