Ciberseguridad en el corto plazo: el tipo de amenaza que ya se empieza a anticipar

Altman no ubica el riesgo en un futuro lejano. En una entrevista con Mike Allen, cofundador de Axios , habla de un horizonte inmediato en el que, según sus palabras, “en el próximo año veremos amenazas importantes que tendremos que mitigar en materia de ciberseguridad”. La advertencia no apunta a una posibilidad abstracta, sino a la capacidad actual de los modelos para potenciar ataques existentes.

A medida que estas herramientas evolucionan, también lo hace el nivel de exposición. La preocupación no solo está en lo que la tecnología puede hacer, sino en la velocidad con la que avanza frente a estructuras que todavía no terminan de adaptarse. De ahí que subraye que “es momento de tomarnos en serio este debate” y comenzar a construir respuestas antes de que el cambio termine por imponerse.

Del entorno digital al biológico: cuando la IA también plantea riesgos fuera de la red

La conversación se desplaza hacia un terreno más delicado cuando aborda el uso indebido de estas capacidades. Altman advierte que la posibilidad de que modelos avanzados sean utilizados para crear nuevos patógenos “ya no es algo teórico”, lo que coloca a la bioseguridad dentro del mismo nivel de urgencia.

En ese punto, el avance tecnológico deja de ser un tema exclusivamente digital. La misma lógica que permite acelerar descubrimientos científicos abre la puerta a escenarios donde esas capacidades pueden utilizarse con fines dañinos. La cercanía de ese escenario es lo que convierte la advertencia en algo más que una proyección.

Una persona puede hacer el trabajo de un equipo: el cambio que ya se refleja en el empleo

Mientras los riesgos toman forma, el impacto en el trabajo se vuelve cada vez más visible. Altman anticipa que pronto será habitual escuchar que alguien puede “hacer el trabajo de todo un equipo con estas herramientas” , una idea que ya encuentra eco en sectores como la programación.