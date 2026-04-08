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Bezos, Ellison y los gigantes tech avanzan en el control de los medios de comunicación

Compras de medios, acuerdos de IA y control de plataformas explican la creciente influencia de las tecnológicas en la distribución de noticias y los ingresos de los publishers.
mié 08 abril 2026 04:00 AM
Jeff bezos y larry ellison medios de comunicación EU
Los publishers en EU tienen como dueños a magnates tech, mientras los algoritmos y la viralización de contenido también pertenecen a estos actores. (Robert Way/Getty Images)

Cuando Larry Ellison, cofundador de Oracle, invirtió miles de millones de dólares en Paramount, la operación pudo leerse como una maniobra de un magnate con liquidez y apetito por activos baratos.

Sin embargo, un reporte de Media Capture propone una lectura más amplia: lo que está en juego es la llegada de los grandes empresarios tecnológicos al corazón del ecosistema informativo.

Esta acaparación mediática se da por tres vías: la compra directa de medios, la dependencia financiera generada mediante fondos y acuerdos de IA, y el control de las plataformas donde la audiencia se informa.

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Jeff Bezos, cofundador de Amazon, aparece como el caso más visible después de Larry Ellison, pero no es el único, ya que Marc Benioff, CEO de Salesforce, y Patrick Soon-Shiong, CEO de Biotech, figuran como ejemplos adicionales de empresarios con fortuna tecnológica que terminaron en el negocio periodístico.

“Los medios de comunicación se transforman y parte de esta tendencia es la búsqueda de tener suscripciones, canales en redes sociales y contenido más breve, de acuerdo con lo que requiere el algoritmo, lo que puede dejar a la audiencia en una situación de vulnerabilidad para acceder a información confiable, pues muchos medios pierden recursos y por ende quiebran si no tienen tráfico o entienden los algoritmos”, precisó Rodrigo Cardoso, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y experto en cultura digital y sociedad.

El reporte, por su parte, señala que los dueños de la nube, de los datos y de la publicidad digital ya no se conforman con intermediar el tráfico, pues también quieren estar dentro de las redacciones o, al menos, en sus consejos y balances.

“Cuando una empresa tecnológica entra como salvadora de un medio endeudado, el rescate rara vez es neutral”, precisa el informe.

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Bezos es presentado como la prueba de que una adquisición puede empezar como rescate y terminar como reorientación. Cuando el ejecutivo compró The Washington Post por 250 millones de dólares en 2013, la promesa de mantener una línea editorial independiente se borró. El informe señala que poco a poco este medio contrató columnistas conservadores y despidió a más de 300 periodistas en febrero de 2026, lo que dejó secciones enteras débiles, además de vulnerar las coberturas locales e internacionales menos afines al actual presidente de EU, Donald Trump.

Por otro lado, según el documento, Ellison financió con 6,000 millones de dólares la operación de 8,000 millones que permitió la fusión de Paramount y Skydance, para después, con esa nueva estructura hacer cambios editoriales en CBS, incluida la llegada de Bari Weiss a la dirección de noticias. Más tarde hizo una oferta hostil por Warner Bros. Discovery, con CNN dentro del paquete.

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No solo adquieren, modifican el algoritmo

Según el reporte, las redes sociales ya superaron a la televisión como principal fuente de noticias en Estados Unidos. Facebook por sí solo tendría más usuarios mensuales que todos los grandes sitios de noticias juntos, mientras que Oracle controlaría el algoritmo de TikTok para 170 millones de usuarios estadounidenses y los resúmenes generados por IA de Google ya habrían reducido el tráfico hacia los editores en 25%, con una pérdida anual de 1,870 millones de dólares para medios locales.

“El trabajo que hacen estas IA’s y la forma en que trabajan los algoritmos es un misterio que además cambia cada cierto tiempo, los usuarios deben ser más responsables con el contenido que consumen pero también los medios con las fuentes que consultan”, precisó Cardoso.

Aunque Google y Meta han financiado cientos de redacciones mediante grants y alianzas, en California, cuando se intentó sustituir esa ayuda voluntaria por un esquema obligatorio para apoyar al periodismo local, Google bloqueó enlaces a noticias y terminó negociando un fondo menor al inicialmente planteado.

Una investigación de Tech Policy Press sobre Google News Showcase halló que la compañía había firmado más de 2,000 contratos con medios en el mundo y al menos 450 en América Latina. Uno de los editores brasileños entrevistados dijo que ese acuerdo equivalía a 40% de sus ingresos mensuales, lo que muestra la dependencia que puede existir en este tipo de acuerdos.

El mismo reportaje recoge el testimonio de Juliana Colussi, quien advierte que los grandes medios aún pueden apoyarse en suscripciones, pero los pequeños y locales quedan mucho más expuestos a la dependencia.

“Varios publishers dijeron haber obtenido poco o ningún tráfico relevante del programa. Es decir, la compensación ayuda a sobrevivir, pero no necesariamente reconstruye autonomía”, señaló Colussi.

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