Jeff Bezos, cofundador de Amazon, aparece como el caso más visible después de Larry Ellison, pero no es el único, ya que Marc Benioff, CEO de Salesforce, y Patrick Soon-Shiong, CEO de Biotech, figuran como ejemplos adicionales de empresarios con fortuna tecnológica que terminaron en el negocio periodístico.

“Los medios de comunicación se transforman y parte de esta tendencia es la búsqueda de tener suscripciones, canales en redes sociales y contenido más breve, de acuerdo con lo que requiere el algoritmo, lo que puede dejar a la audiencia en una situación de vulnerabilidad para acceder a información confiable, pues muchos medios pierden recursos y por ende quiebran si no tienen tráfico o entienden los algoritmos”, precisó Rodrigo Cardoso, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y experto en cultura digital y sociedad.

El reporte, por su parte, señala que los dueños de la nube, de los datos y de la publicidad digital ya no se conforman con intermediar el tráfico, pues también quieren estar dentro de las redacciones o, al menos, en sus consejos y balances.

“Cuando una empresa tecnológica entra como salvadora de un medio endeudado, el rescate rara vez es neutral”, precisa el informe.