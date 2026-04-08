No solo adquieren, modifican el algoritmo
Según el reporte, las redes sociales ya superaron a la televisión como principal fuente de noticias en Estados Unidos. Facebook por sí solo tendría más usuarios mensuales que todos los grandes sitios de noticias juntos, mientras que Oracle controlaría el algoritmo de TikTok para 170 millones de usuarios estadounidenses y los resúmenes generados por IA de Google ya habrían reducido el tráfico hacia los editores en 25%, con una pérdida anual de 1,870 millones de dólares para medios locales.
“El trabajo que hacen estas IA’s y la forma en que trabajan los algoritmos es un misterio que además cambia cada cierto tiempo, los usuarios deben ser más responsables con el contenido que consumen pero también los medios con las fuentes que consultan”, precisó Cardoso.
Aunque Google y Meta han financiado cientos de redacciones mediante grants y alianzas, en California, cuando se intentó sustituir esa ayuda voluntaria por un esquema obligatorio para apoyar al periodismo local, Google bloqueó enlaces a noticias y terminó negociando un fondo menor al inicialmente planteado.
Una investigación de Tech Policy Press sobre Google News Showcase halló que la compañía había firmado más de 2,000 contratos con medios en el mundo y al menos 450 en América Latina. Uno de los editores brasileños entrevistados dijo que ese acuerdo equivalía a 40% de sus ingresos mensuales, lo que muestra la dependencia que puede existir en este tipo de acuerdos.
El mismo reportaje recoge el testimonio de Juliana Colussi, quien advierte que los grandes medios aún pueden apoyarse en suscripciones, pero los pequeños y locales quedan mucho más expuestos a la dependencia.
“Varios publishers dijeron haber obtenido poco o ningún tráfico relevante del programa. Es decir, la compensación ayuda a sobrevivir, pero no necesariamente reconstruye autonomía”, señaló Colussi.