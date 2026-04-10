“Con el ventilador HushJet Mini Cool queríamos crear acabados que evocaran emociones y contextos. Contrastes atrevidos para transmitir confianza, tonos profundos para transmitir sofisticación y tonos suaves para transmitir calma. Se trata de personalizar la ingeniería”, señaló Holly Holmes, ingeniera de materiales y acabados de color de Dyson .

El precio en Estados Unidos es de 99.99 dólares, lo coloca muy por debajo de otras líneas de Dyson, pero muy por encima del promedio de la categoría, ya que un aproximado en pesos mexicanos sugiere un costo por arriba de los 1,700 pesos.

La decisión también encaja con un momento en que la empresa necesita seguir demostrando que puede convertir su área de investigación y desarrollo en categorías comercializables. En sus resultados de 2024, Dyson vendió más unidades, pero sus ingresos pasaron de unos 9,075 millones de dólares a cerca de 8,435 millones, en un año que la propia empresa describió como complejo.

En ese contexto, el HushJet Mini Cool parece responder a la necesidad de abrir nuevos espacios de consumo con un producto de entrada más accesible que otras líneas de la marca, sin renunciar a la narrativa de ingeniería premium que sostiene su posicionamiento global.

