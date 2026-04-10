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Dyson ‘sale de casa’ y lanza un ventilador portátil

La empresa que se caracteriza por tener aspiradoras y productos del hogar como purificadores ahora lanzará una solución más fresca.
vie 10 abril 2026 10:00 AM
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La empresa busca crecer sus categorías para ser más rentable. (Cortesía: Dyson)

Las empresas se diversifican a espacios donde antes no participaban y aunque en el caso de Dyson su enfoque va a productos del hogar, su nuevo lanzamiento ‘sale de casa’ ya que se trata de un ventilador portátil.

El nuevo HushJet Mini Cool tiene un peso de 212 gramos, batería de hasta seis horas, un motor sin escobillas que gira a 65,000 rpm, flujo de aire de hasta 25 metros por segundo y la promesa de una acústica más amable que la de los mini ventiladores que saturan el mercado. Puede usarse en la mano, sobre un escritorio o como wearable.

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“Con el ventilador HushJet Mini Cool queríamos crear acabados que evocaran emociones y contextos. Contrastes atrevidos para transmitir confianza, tonos profundos para transmitir sofisticación y tonos suaves para transmitir calma. Se trata de personalizar la ingeniería”, señaló Holly Holmes, ingeniera de materiales y acabados de color de Dyson .

El precio en Estados Unidos es de 99.99 dólares, lo coloca muy por debajo de otras líneas de Dyson, pero muy por encima del promedio de la categoría, ya que un aproximado en pesos mexicanos sugiere un costo por arriba de los 1,700 pesos.

La decisión también encaja con un momento en que la empresa necesita seguir demostrando que puede convertir su área de investigación y desarrollo en categorías comercializables. En sus resultados de 2024, Dyson vendió más unidades, pero sus ingresos pasaron de unos 9,075 millones de dólares a cerca de 8,435 millones, en un año que la propia empresa describió como complejo.

En ese contexto, el HushJet Mini Cool parece responder a la necesidad de abrir nuevos espacios de consumo con un producto de entrada más accesible que otras líneas de la marca, sin renunciar a la narrativa de ingeniería premium que sostiene su posicionamiento global.

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Al mismo tiempo, la firma dijo que preparaba más lanzamientos de producto y destacó un crecimiento acelerado en Medio Oriente y África, el Sudeste Asiático, India y Europa del Este.

Sin embargo, este gadget aterriza en una categoría complicada, ya que no compite contra un vacío, sino contra un océano de aparatos suficientemente buenos y mucho más baratos. JisuLife, una de las marcas más visibles en ventiladores personales, vende modelos portátiles desde 29.99 dólares y otros de 79.99 dólares.

Un artículo de McKinsey, titulado What’s trending in white goods? encontró en su encuesta global que los compradores priorizan precio accesible, facilidad de uso y confianza en las marcas, mientras que la estética y la conectividad quedan más abajo en la lista. También detectó que, cuando las personas sí pagan un sobreprecio, lo hacen sobre todo por durabilidad y eficiencia.

Circana, por su parte, reportó que en Estados Unidos la demanda de pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar apenas creció 1% en los primeros cinco meses de 2025 y que el gasto se concentró en esenciales. Bajo esa lógica, Dyson entra a una categoría donde el consumidor sí quiere confort, pero no necesariamente pagar mucho por él.

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Dyson Gadgets

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