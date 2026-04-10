Al mismo tiempo, la firma dijo que preparaba más lanzamientos de producto y destacó un crecimiento acelerado en Medio Oriente y África, el Sudeste Asiático, India y Europa del Este.
Sin embargo, este gadget aterriza en una categoría complicada, ya que no compite contra un vacío, sino contra un océano de aparatos suficientemente buenos y mucho más baratos. JisuLife, una de las marcas más visibles en ventiladores personales, vende modelos portátiles desde 29.99 dólares y otros de 79.99 dólares.
Un artículo de McKinsey, titulado What’s trending in white goods? encontró en su encuesta global que los compradores priorizan precio accesible, facilidad de uso y confianza en las marcas, mientras que la estética y la conectividad quedan más abajo en la lista. También detectó que, cuando las personas sí pagan un sobreprecio, lo hacen sobre todo por durabilidad y eficiencia.
Circana, por su parte, reportó que en Estados Unidos la demanda de pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar apenas creció 1% en los primeros cinco meses de 2025 y que el gasto se concentró en esenciales. Bajo esa lógica, Dyson entra a una categoría donde el consumidor sí quiere confort, pero no necesariamente pagar mucho por él.