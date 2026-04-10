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Xiaomi lanza el 17 Ultra con Leica y apunta a la fotografía premium

La colaboración entre Xiaomi y Leica se refuerza con una nueva generación de smartphones que apuesta por mejorar la fotografía móvil con más hardware y procesamiento avanzado.
vie 10 abril 2026 01:30 PM
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La colaboración con Leica, que inició formalmente con Xiaomi en 2022, es uno de los pilares del discurso de la marca para justificar su salto de precios. (Foto: Selene Ramírez)

La apuesta de Xiaomi por la gama alta en México continúa con el lanzamiento de la serie 17, integrada por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, dos dispositivos que buscan competir en el terreno premium con enfoque fotografía gracias a su alianza con Leica.

En particular, el Xiaomi 17 Ultra se posiciona como el equipo insignia de esta generación, cuyo objetivo son usuarios más exigentes en imagen y desempeño.

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La alianza Leica-Xiaomi

La colaboración con Leica, que inició formalmente con Xiaomi en 2022, es uno de los pilares del discurso de la marca para justificar su salto de precios. Pero más allá del branding, la firma alemana asegura que su participación ha sido cada vez más profunda, influyendo tanto en el hardware como en el procesamiento de imagen.

“Hace unos años habría dicho que el software era lo más importante, pero he redescubierto que el hardware sigue teniendo un peso muy importante en la calidad final”, explicó Pablo Acevedo Noda, jefe de desarrollo e ingeniería en Leica, para resaltar la importancia de su injerencia en decisiones clave del dispositivo, desde el diseño de los sensores y ópticas hasta el ajuste fino del procesamiento de imagen.

Parte de esta evolución se refleja en tecnologías como sensores con mayor rango dinámico, capaces de recuperar información incluso en zonas sobreexpuestas, y mejoras en teleobjetivos con sensores más grandes, pensados especialmente para retrato.

En términos técnicos, la serie se coloca en la gama alta con componentes de última generación. Ambos modelos integran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como pantallas AMOLED de 6.3” y 6.8”, para el 17 y 17 Ultra, respectivamente.

En la sección de memoria, el Xiaomi 17 parte desde 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con opciones superiores, mientras que el Ultra va a partir de 16 GB de RAM y 512 GB.

El equipo tope de gama de la marca alberga una batería con una capacidad de 6000 mAh, compatible con HyperCharge por cable de 90 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 cuenta con una batería aún mayor, de 6330 mAh, con HyperCharge por cable de 100 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W.

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Xiaomi 17 Ultra destaca especialmente en el apartado fotográfico. Incorpora un sistema de cámaras desarrollado en conjunto con Leica, que incluye sensores de gran tamaño, mejoras en captura de luz y un teleobjetivo optimizado para retratos. Además, mantiene los dos estilos característicos de la colaboración: el modo “Leica Authentic”, más fiel a la realidad, y “Leica Vibrant”, con un procesamiento más cercano al look tradicional de smartphone.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial que, según Leica, está pensada para mejorar la información capturada por el sensor, especialmente en la reducción de ruido y optimización de señal.

Sin embargo, no todo está completamente definido, algo que quedó en evidencia cuando Expansión cuestionó a Xiaomi y Leica sobre el destino de este tipo de contenido más detallado que buscan impulsar con sus equipos, especialmente considerando que muchas imágenes pierden calidad al compartirse en redes sociales, sin que las compañías pudiera dar una respuesta clara más allá de señalar que ofrecen la tecnología y el almacenamiento, pero que el uso final depende de cada usuario.

Esta falta de definición también contrasta con el comportamiento real de las personas, pues de acuerdo con Leica, cerca del 90% de los usuarios no utiliza el modo profesional y se mantiene en una lógica de “point and shoot”, es decir, disparar y listo, lo que pone en perspectiva hasta qué punto se aprovechan estas capacidades más avanzadas.

También hay un límite que ni la alianza ni la tecnología pretenden cruzar y es el de la fotografía profesional. Desde Leica lo reconocen abiertamente: “mientras la física sea la misma, un smartphone difícilmente igualará a una cámara dedicada. Puede acercarse, incluso engañar a un ojo no entrenado, pero para un profesional seguirá existiendo una brecha”, señaló Acevedo Noda.

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Precio y disponibilidad

En México, la serie 17 llega con los siguientes precios oficiales:

  • Xiaomi 17: desde 24,999 pesos
  • Xiaomi 17 Ultra: desde 35,999 pesos

Durante el evento de presentación, la compañía aseguró que ya ocupa el segundo lugar en participación de mercado tanto en México como en América Latina. No obstante, los datos de firmas como Statcounter Global Stats y The Ciu cuentan una historia distinta, ubicando a la marca en el cuarto lugar dentro del país, por detrás de Samsung, Apple y Motorola.

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XIaomi Smartphones

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