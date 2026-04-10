La alianza Leica-Xiaomi

La colaboración con Leica, que inició formalmente con Xiaomi en 2022, es uno de los pilares del discurso de la marca para justificar su salto de precios. Pero más allá del branding, la firma alemana asegura que su participación ha sido cada vez más profunda, influyendo tanto en el hardware como en el procesamiento de imagen.

“Hace unos años habría dicho que el software era lo más importante, pero he redescubierto que el hardware sigue teniendo un peso muy importante en la calidad final”, explicó Pablo Acevedo Noda, jefe de desarrollo e ingeniería en Leica, para resaltar la importancia de su injerencia en decisiones clave del dispositivo, desde el diseño de los sensores y ópticas hasta el ajuste fino del procesamiento de imagen.

Parte de esta evolución se refleja en tecnologías como sensores con mayor rango dinámico, capaces de recuperar información incluso en zonas sobreexpuestas, y mejoras en teleobjetivos con sensores más grandes, pensados especialmente para retrato.

En términos técnicos, la serie se coloca en la gama alta con componentes de última generación. Ambos modelos integran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como pantallas AMOLED de 6.3” y 6.8”, para el 17 y 17 Ultra, respectivamente.

En la sección de memoria, el Xiaomi 17 parte desde 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con opciones superiores, mientras que el Ultra va a partir de 16 GB de RAM y 512 GB.

El equipo tope de gama de la marca alberga una batería con una capacidad de 6000 mAh, compatible con HyperCharge por cable de 90 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 cuenta con una batería aún mayor, de 6330 mAh, con HyperCharge por cable de 100 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W.