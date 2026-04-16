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La IA dejó de sorprender antes de que las empresas aprendieran a usarla

Mientras las empresas ven esta herramienta como prioridad estratégica, el reto está en integrarla más allá del entusiasmo.
jue 16 abril 2026 04:30 PM
La IA ya no sorprende y las empresas se equivocan al implementarla en sus trabajos diarios
Los usuarios pasaron del escepticismo total a una expectativa de perfección que ignora el hito técnico que supone, por ejemplo, que un modelo de IA "razone" o se comporte como un agente autónomo. (Foto: Selene Ramírez)

Mérida, Yucatán. La inteligencia artificial (IA) ya no provoca el mismo asombro que hace apenas unos años. Lo que en 2021 parecía un truco de magia reservado para unos cuantos, hoy se integra en la normalidad de nuestras pantallas, así lo señaló el divulgador y experto en IA Carlos Santana Vega, durante su participación en el Yucatech Festival 2026, que celebra su primera edición hoy en el Centro Internacional de Congresos (CIC) de Mérida.

Vega fue tajante al señalar que estamos viviendo la "paradoja de la normalización". Para él, el ritmo frenético de la industria ha erosionado nuestra capacidad de sorpresa.

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"Cualquier cosa que veamos que sea imperfecta nos genera rechazo porque ya todos tenemos una idea de lo que la IA debería ser. Quizás por eso hemos perdido la emoción", señaló Santana.

Según el experto, los usuarios pasaron del escepticismo total a una expectativa de perfección que ignora el hito técnico que supone, por ejemplo, que un modelo de IA "razone" o se comporte como un agente autónomo.

Esteban Rey, director del Yucatech Festival, coincidió con Santana en que la "emoción" ha sido, irónicamente, un enemigo de la implementación real, particularmente para las empresas.

“La inteligencia artificial no puede implementarse desde la emoción, sino desde el entendimiento de qué procesos realmente se benefician”, explicó durante el evento.

El directivo identificó que una de las principales barreras para que esta tecnología entregue beneficios económicos reales es la falta de pragmatismo. Desde su perspectiva, muchas empresas intentan reemplazar procesos humanos donde la empatía es clave, mientras ignoran áreas de "back office" donde la IA podría generar ahorros millonarios.

“Para clasificar tus leads, la IA es imbatible. Para tener una conversación de confianza con un cliente que tiene un problema, el ser humano es insustituible. Identificar ese límite es la palabra clave”, subrayó Rey.

Esta percepción coincide con el pulso global, por ejemplo, un informe de MIT reveló que 95% de los proyectos de IA generativa en empresas no han producido beneficios claros, mientras que el Índice de IA 2026 de la Universidad de Stanford señala que la mayoría de las iniciativas corporativas de IA no han generado valor tangible pese a inversiones millonarias.

Ambos expertos apuntaron que el peligro de la normalización es la subestimación. Cuando la tecnología deja de ser "increíble, corremos el riesgo de ignorar su poder transformador”.

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A pesar de que la percepción de los beneficios pueda parecer lenta, Rey y Vega apuntaron que las capacidades de los modelos siguen evolucionando a un ritmo exponencial.

“La IA de hoy es sustancialmente más inteligente que la de hace seis meses, aunque nuestra capacidad de sorpresa ya no pueda registrar ese cambio con la misma intensidad”, comentó Vega.

Pero si el asombro murió, ¿qué es lo que mantiene vivo al Yucatech Festival? La respuesta, según Esteban Rey, está en el talento local. Mérida, dijo, se consolidó como un centro neurálgico de ingeniería que ya compite “al tú por tú con centros tradicionales”.

"Mérida es un polo de desarrolladores. Hay más de 3,000 miembros de asociaciones aquí y universidades que están produciendo ingenieros en software, ciberseguridad y plataformas a un ritmo que ya supera a lugares como Tijuana", afirmó Rey.

Para él, los próximos diez años de la región no dependerán de la "novedad" de la IA, sino de la capacidad de estos ingenieros para construir infraestructura sólida sobre ella para poder ir más allá de las pruebas pilotos.

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