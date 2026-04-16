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La IA se juega 191,000 millones de dólares ante la exigencia de Wall Street

La temporada de resultados pondrá a prueba si el gasto en IA ya se traduce en ingresos, márgenes y disciplina operativa en gigantes como Nvidia, Meta y Microsoft.
jue 16 abril 2026 04:00 AM
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Las tecnológicas llevan enfrentando dos años de cuestionamientos sobre si la IA es rentable o no. (Peach_iStock/Getty Images)

La temporada de reportes trimestrales llegó y, en el sector tecnológico, TSMC y Netflix serán los primeros en dar a conocer sus resultados, pero son Meta, Microsoft y Nvidia los que concentran la atención, pues tras dos años de promesas, gasto récord y nuevos productos, Wall Street quiere ver si la IA ya tiene retorno de inversión.

Roberto Cano, director general de Operadora Valmex de Fondos de Inversión, señala que Nvidia resume el tamaño de esa exigencia, pues se estima que la empresa facture cerca de 191,000 millones de dólares y que en 2027 rebase los 300,000 millones.

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“No creo que sea un tema de un solo trimestre”, dijo Cano, quien señala que se trata de “una megatendencia” y no de un ciclo especulativo al estilo puntocom.

Por su parte, FactSet calculó a inicios de abril que las utilidades del S&P 500 crecerían 13.2% en el primer trimestre y 17.4% en todo 2026. Una semana después, ya con más ajuste fino, bajó la previsión trimestral a 12.6%. Aun así, el mismo reporte coloca a tecnología de la información como el sector con mayor crecimiento esperado en ganancias para el trimestre, con 45%, muy por encima del promedio del índice.

Esa combinación explica el tono de la temporada, pues el mercado sigue dispuesto a premiar a las grandes tecnológicas, pero también les pide más que al resto. Si el S&P 500 puede sobrevivir con un crecimiento de doble dígito moderado, la IA necesita entregar bastante más porque el precio que ya trae encima exige otro nivel de evidencia.

Valmex sostiene que las empresas líderes de la IA generativa ya concentran una valuación de 10 billones de dólares, que esta tecnología requerirá una inversión de tres billones de dólares hacia 2030 en centros de datos y energía y que la demanda de insumos sube 2.9 veces con cada nuevo modelo.

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Esa postura coincide con el argumento de Morgan Stanley, que ve a la IA ya como una variable macro y sostiene que los adoptantes que muestran resultados registran una expansión de márgenes de flujo de caja dos veces mayor al promedio global. El problema para las tecnológicas no radica en convencer al mercado de que la IA cambiará la economía, sino en demostrar que este despliegue de capital ya se traduce en disciplina operativa.

Research and Markets calcula que en 2026 sólo el segmento de publicidad automatizada moverá entre 6,100 y 9,900 millones de dólares. La cifra aún parece pequeña frente al negocio publicitario tradicional o al de semiconductores, pero funciona como una pista de hacia dónde se desplaza la monetización, de acuerdo con la consultora de mercados.

Además de software, los hyperscalers invertirán más en infraestructura entre 2026 y 2027, pues Meta, Alphabet y otras big tech invertirán aproximadamente 1.4 billones de dólares para la construcción de este tipo de centros.

“La industria de la tecnología es como la de pico y pala en la época del oro”, dice Cano quien señala que la fiebre seguirá pero requerirá que las empresas de tecnología demuestren la efectividad operativa de sus IAs.

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Tags

Inteligencia artificial Reportes trimestrales OpenAI Nvidia

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