La IA se juega 191,000 millones de dólares ante la exigencia de Wall Street

“No creo que sea un tema de un solo trimestre”, dijo Cano, quien señala que se trata de “una megatendencia” y no de un ciclo especulativo al estilo puntocom.

Por su parte, FactSet calculó a inicios de abril que las utilidades del S&P 500 crecerían 13.2% en el primer trimestre y 17.4% en todo 2026. Una semana después, ya con más ajuste fino, bajó la previsión trimestral a 12.6%. Aun así, el mismo reporte coloca a tecnología de la información como el sector con mayor crecimiento esperado en ganancias para el trimestre, con 45%, muy por encima del promedio del índice.

Esa combinación explica el tono de la temporada, pues el mercado sigue dispuesto a premiar a las grandes tecnológicas, pero también les pide más que al resto. Si el S&P 500 puede sobrevivir con un crecimiento de doble dígito moderado, la IA necesita entregar bastante más porque el precio que ya trae encima exige otro nivel de evidencia.

Valmex sostiene que las empresas líderes de la IA generativa ya concentran una valuación de 10 billones de dólares, que esta tecnología requerirá una inversión de tres billones de dólares hacia 2030 en centros de datos y energía y que la demanda de insumos sube 2.9 veces con cada nuevo modelo.