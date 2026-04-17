Fitbit lanza su ‘coach’ en 37 países y 32 idiomas

La actualización también incorpora VO2 Max a la experiencia, una señal de que Google quiere que la conversación con el usuario no se quede en consejos genéricos, sino que se alimente de métricas concretas sobre rendimiento y condición física.

Cuando la empresa de Mountain View materializó la compra, describió a la firma como una pionera con más de 29 millones de usuarios activos y prometió que la combinación entre la tecnología de Fitbit y la IA, el software y el hardware de Google impulsaría una nueva etapa en wearables y bienestar.

Este coach sirve como entrenador físico, guía de sueño y asesor de bienestar, todo en uno, construido con Gemini. En la versión inicial, lanzada en octubre de 2025 para usuarios elegibles de Fitbit Premium en Estados Unidos, la experiencia arrancaba con una conversación de entre cinco y diez minutos para entender metas y motivaciones, y luego organizaba la información en pestañas de actividad, sueño, salud y diálogo con el asistente.

Pero ese movimiento ocurre en un mercado que ya entendió que el hardware, por sí solo, empieza a alcanzar un techo. Omdia reportó que el mercado global de bandas de ejercicio creció 13% en el primer trimestre de 2025 hasta 46.6 millones de unidades y advirtió que, con la rentabilidad del hardware bajo presión, la competencia se desplaza desde el dispositivo hacia el ecosistema.