Fitbit lanza su ‘coach’ en 37 países y 32 idiomas

En ese tablero, Xiaomi recuperó el liderazgo trimestral con 8.7 millones de envíos, Apple quedó en segundo lugar con 7.6 millones, Huawei en tercero con 7.1 millones, Samsung en cuarto con 4.9 millones y Garmin en quinto con 1.8 millones. Que Fitbit no aparezca en ese grupo no prueba por sí mismo un desplome, pero sí es una señal indirecta de hasta qué punto la marca perdió centralidad en la conversación global de wearables.
Cada uno de esos competidores, además, ya está armando su propio muro de contención alrededor del usuario. Apple es uno de los referentes del segmento premium y del valor de ecosistema, ya que en su cuarto trimestre fiscal de 2025 reportó ingresos por 102,500 millones de dólares en sus servicios.
IDC indicó que Huawei en el primer trimestre de 2025 subió al primer lugar del mercado mundial de dispositivos de muñeca, impulsada por la sinergia de HarmonyOS y la integración entre aparatos. Omdia, por su parte, le atribuyó 7.1 millones de envíos en el trimestre, un crecimiento de 36%, y destacó la expansión global de Huawei Health como parte de una estrategia de ecosistema cerrada.
Xiaomi juega otro partido, pero no uno menos peligroso para Fitbit. Omdia dijo que la compañía volvió al primer sitio trimestral gracias a una cartera amplia y mejor integración vía HyperOS.
Por su parte, la consultora estimó que los envíos de wearables de Samsung crecieron 74% en el primer trimestre de 2025 hasta 4.9 millones de unidades, gracias a una estrategia dual de venta de productos masivos para ampliar base en mercados emergentes y smartwatches para sostener el posicionamiento premium en mercados desarrollados.