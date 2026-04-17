Gucci y Google prevén lanzar sus gafas inteligentes el próximo año

En la actualidad, cuando se habla de lentes inteligentes, la primera marca que viene a la mente es Meta. La empresa de Mark Zuckerberg supo posicionarse rápidamente y aunque existen diferentes empresas chinas que también compiten en el mercado, los usuarios todavía no tienen otro referente tecnológico en el sector y eso es algo que Google quiere cambiar junto a Gucci.

Luca de Meo, director ejecutivo del grupo francés Kering, dijo a Reuters que el próximo año Gucci se convertirá en la primera gran marca de lujo en entrar al sector de los lentes inteligentes en colaboración con Google.

“Probablemente el año que viene, 2027”, respondió de Meo cuando se le preguntó sobre el calendario de lanzamientos de lentes inteligentes de su empresa en una entrevista con la agencia de noticias, una contestación relevante tanto a nivel tecnológico, porque generará competencia entre Google y Meta, pero también en la moda, pues enfrentará a Kering con EssilorLuxottica.