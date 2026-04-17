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Gucci y Google prevén lanzar sus gafas inteligentes el próximo año

El CEO del grupo propietario de Gucci, Luca de Meo, anticipó que la empresa de lujo está trabajando con la tecnológica en un dispositivo que sería competidor de las gafas de Meta.
vie 17 abril 2026 12:00 PM
Google y Gucci prevén lanzar sus gafas inteligentes en 2027
Aunque Google no ha hecho comentarios respecto a este tema, de Meo señaló que el objetivo de esta colaboración es impulsar las divisiones de gafas y joyería de su empresa para protegerla de los cambios en las tendencias de moda (jetcityimage/Getty Images)

En la actualidad, cuando se habla de lentes inteligentes, la primera marca que viene a la mente es Meta. La empresa de Mark Zuckerberg supo posicionarse rápidamente y aunque existen diferentes empresas chinas que también compiten en el mercado, los usuarios todavía no tienen otro referente tecnológico en el sector y eso es algo que Google quiere cambiar junto a Gucci.

Luca de Meo, director ejecutivo del grupo francés Kering, dijo a Reuters que el próximo año Gucci se convertirá en la primera gran marca de lujo en entrar al sector de los lentes inteligentes en colaboración con Google.

“Probablemente el año que viene, 2027”, respondió de Meo cuando se le preguntó sobre el calendario de lanzamientos de lentes inteligentes de su empresa en una entrevista con la agencia de noticias, una contestación relevante tanto a nivel tecnológico, porque generará competencia entre Google y Meta, pero también en la moda, pues enfrentará a Kering con EssilorLuxottica.

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Aunque Google no ha hecho comentarios respecto a este tema, de Meo señaló que el objetivo de esta colaboración es impulsar las divisiones de gafas y joyería de su empresa para protegerla de los cambios en las tendencias de moda, que han afectado a la marca Gucci.

A pesar del silencio por parte de Google en este momento, la empresa ya ha mostrado sus conceptos en relación a unas gafas inteligentes. El año pasado, durante su evento Google I/O, la firma dio a conocer más novedades sobre un dispositivo que integra Gemini.

De acuerdo con reseñas de la prensa especializada, si bien seguían siendo un prototipo, este dispositivo integraba una IA que aprovecha la visión en primera persona para interactuar con lo que el usuario ve para dar información sobre ciertos elementos, como un cuadro en específico.

Otro ejemplo que dieron medios como Xataka fue el de ayudar con el funcionamiento de una máquina de café, contexto en el que el asistente de las gafas no solo identificó el modelo, sino que detalló el procedimiento, paso a paso, para preparar un café con todas las herramientas del dispositivo.

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Pero es importante resaltar que Kering no sería la única empresa fabricante de gafas con la que colabore Google, pues el año pasado también anunció alianzas con Gentle Monster y Warby Parker para incorporar su tecnología dentro de sus lentes.

La búsqueda de estas alianzas no es una exploración superficial. El tiempo ha demostrado que se trata de una industria con potencial. En 2025, la venta de lentes inteligentes creció un 116% respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la empresa de inteligencia de mercado IDC.

Si bien el segmento aún es pequeño, esta misma firma asegura que el dominio lo tiene Meta, con una participación de mercado del 66%, seguida de empresas como Snap, Huawei, Rokid o XReal, entre otras.

Jitesh Ubrani, gerente de investigación para la división mundial de dispositivos móviles en IDC, señala dos razones principales por las cuales esta industria se encuentra en auge: la tecnología y la cadena de suministro ya maduraron hasta el punto de que los diseños de referencia están fácilmente disponibles.

“Esto significa que las empresas pueden realizar cambios mínimos en los diseños existentes y seguir ofreciendo productos competitivos”, comenta el especialista. “Esta evolución reduce las barreras de entrada, acelera la innovación y garantiza que los consumidores tengan más opciones a diferentes precios”.

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