China no necesita a Nvidia. Alibaba abre data center con sus propios chips de IA

La dependencia de las compañías chinas hacia la tecnología de Nvidia se reduce de forma importante y la muestra más reciente es que Alibaba, uno de los gigantes del sector en aquel país, abrió un centro de datos especializado en Inteligencia Artificial abastecido con chips diseñados y desarrollados por la propia empresa.

La apertura de esta instalación al sur de China es significativa, ya que demuestra la independencia que tienen las grandes empresas tech sobre los recursos de Estados Unidos, nación que las ha restringido el acceso a tecnologías clave de semiconductores.

De acuerdo con el anuncio, estos centros de datos contarán con alrededor de 10,000 chips Zhenwu, hechos por Alibaba y especializados en funciones de entrenamiento e inferencia de la IA, con la capacidad de soportar modelos con cientos de miles de millones de parámetros.