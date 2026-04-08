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China no necesita a Nvidia. Alibaba abre data center con sus propios chips de IA

De acuerdo con el anuncio, estos centros de datos contarán con alrededor de 10,000 chips Zhenwu, hechos por Alibaba y especializados en funciones de entrenamiento e inferencia.
mié 08 abril 2026 11:14 AM
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De acuerdo con el anuncio, estos centros de datos contarán con alrededor de 10,000 chips Zhenwu, hechos por Alibaba. (Foto: maybefalse/Getty Images)

La dependencia de las compañías chinas hacia la tecnología de Nvidia se reduce de forma importante y la muestra más reciente es que Alibaba, uno de los gigantes del sector en aquel país, abrió un centro de datos especializado en Inteligencia Artificial abastecido con chips diseñados y desarrollados por la propia empresa.

La apertura de esta instalación al sur de China es significativa, ya que demuestra la independencia que tienen las grandes empresas tech sobre los recursos de Estados Unidos, nación que las ha restringido el acceso a tecnologías clave de semiconductores.

De acuerdo con el anuncio, estos centros de datos contarán con alrededor de 10,000 chips Zhenwu, hechos por Alibaba y especializados en funciones de entrenamiento e inferencia de la IA, con la capacidad de soportar modelos con cientos de miles de millones de parámetros.

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Este esfuerzo, además, forma parte de un esfuerzo conjunto de varias empresas y no solamente de Alibaba, ya que el diseño de los semiconductores se da de la mano de la división T-Head, que tiene su sede en Hangzhou y es uno de los principales actores en el sector de computación en la nube.

Asimismo, la compañía se encarga de diseñar chips, construir data centers y desarrollar sus propios modelos de IA, que luego comercializa a través de sus soluciones de cloud. POr otra parte, el centro de datos será operado por la empresa Telecom.

China Telecom y Alibaba también anunciaron que este centro de datos, ubicado en Shaoguan, en la provincia china de Guangdong, se ampliará hasta alcanzar una capacidad de 100,000 chips y detallaron que este clúster informático podrá utilizarse en diversos sectores, desde la atención médica hasta los materiales avanzados.

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Centros de datos en auge en China

La carrera de la IA en China no se detiene y la muestra más importante es el creciente interés en la construcción de centros de datos a gran escala únicamente con tecnología nacional, algo que representa un fuerte contraste a la industria estadounidense.

El mes pasado, por ejemplo, se puso en marcha un centro de datos construido con los chips avanzados de IA Ascend 910C, de Huawei, el cual se ha convertido en uno de los principales competidores a las soluciones de Nvidia en el gigante asiático.

Los datos demuestran que el mercado chino de centros de datos está creciendo exponencialmente. Un informe de Mordor Intelligence valoró el mercado en 13,000 millones de dólares en 2020 y prevé que alcance los 36,000 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19.2%.

Entre las empresas que están impulsando esta industria en la nación destacan jugadores como Alibaba, Tencent, China Telecom y Huawei, las cuales están levantando instalaciones masivas en todo el territorio e incluso abrieron el primer centro de datos submarino en Shanghái.

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Inteligencia artificial

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