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Google eliminó 252.4 millones de anuncios en México con la ayuda de su IA

El gigante tecnológico publicó su Informe de seguridad de anuncios, donde detalló que a nivel mundial bloqueó o eliminó más de 8,300 millones de contenidos.
jue 16 abril 2026 09:00 AM
Google eliminó 252.4 millones de anuncios en México
A nivel mundial, la compañía bloqueó o eliminó más de 8,300 millones de anuncios y suspendió 24.9 millones de cuentas de anunciantes. (Foto: jetcityimage/Getty Images)

Google sabe que la IA no es solo para los usuarios, sino también para cuidar sus finanzas. La empresa dio a conocer su más reciente Informe anual de seguridad de los anuncios, donde reveló que la integración de Gemini permitió que, durante 2025, más del 99% de los anuncios que violan las políticas de la empresa fueran bloqueados antes de ser servidos a los usuarios.

La cifra es significativa para el gigante tecnológico si se toma en cuenta que los ingresos por publicidad son el principal e histórico negocio de la firma. Tan solo en el último trimestre de 2025, la compañía registró 82,280 millones de dólares, un 13.5% más que el mismo periodo del año pasado.

En México, la empresa eliminó 252.4 anuncios y suspendió a 137,000 cuentas como parte de este proceso de seguridad en los anuncios y las cinco principales categorías en el país fueron: citas y compañía; contenido sexual; infracciones de personalización; abuso de la red publicitaria; y contenido inapropiado.

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A nivel mundial, la compañía bloqueó o eliminó más de 8,300 millones de anuncios y suspendió 24.9 millones de cuentas de anunciantes, incluyendo 602 millones de anuncios y 4 millones de cuentas asociadas con estafas.

¿En qué se basa Google para eliminar contenido?

De acuerdo con Keerat Sharma, vicepresidente y director general de Privacidad y Seguridad de Anuncios de Google, la IA representó un cambio en su estrategia de detección de anuncios que violan sus políticas, pues ya no solo analizan la publicidad de forma aislada, sino que que evalúa diversas señales que incluyen la página de destino, la antigüedad de la cuenta que publica y el comportamiento del anunciante para comprender la intención detrás de la publicidad.

Para abordar este desafío, detalla Sharma, Google opera bajo tres pilares. El primero se centra en la precisión al identificar los anuncios potencialmente malos. El segundo tiene que ver con la velocidad y la adaptabilidad, pues debido a que los actores se mueven muy rápido, la empresa busca ser capaz de adaptar y dar retroalimentación inmediata sobre las violaciones.

El tercero se basa en el apoyo a los buenos anunciantes. "Si hacemos un buen trabajo bloqueando a los anunciantes fraudulentos, también tenemos que hacer un buen trabajo ayudando a los buenos anunciantes a llegar a los usuarios y a la audiencia que buscan", menciona Sharma.

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En este sentido, la empresa detalló que logró una reducción del 80% en las suspensiones incorrectas de anunciantes legítimos, permitiendo que los revisores humanos dediquen más tiempo a los casos complejos que requieren juicio crítico.

Asimismo, Sharma resaltó la responsabilidad de que los anunciantes sean confiables y como parte de esta estrategia de transparencia, la empresa cuenta con un proceso de verificación de anunciantes, mediante el cual hoy el 90% de los anuncios vistos en Google provienen de cuentas verificadas.

Además, el vocero subrayó que la empresa valora el escrutinio externo sobre sus procesos y se comprometió a seguir colaborando con el resto de la industria para mantenerse por delante de las amenazas cambiantes.

En términos de anuncios generados a través de IA, la empresa explicó que las políticas se aplican independientemente de si se trata de un contenido generado a partir de esta tecnología o no y destacó que durante el último año realizaron aproximadamente 35 actualizaciones de políticas para mantenerse al día en torno a estas innovaciones.

Desde el lado de las propias herramientas de Google, Sharma especificó que todas aquellas que se utilizan para la generación de anuncios se prueban de forma "adversaria" para garantizar que no generen contenido que viole sus propias normas antes de publicar el contenido.

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Google Inteligencia artificial

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