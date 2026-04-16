Google eliminó 252.4 millones de anuncios en México con la ayuda de su IA

Google sabe que la IA no es solo para los usuarios, sino también para cuidar sus finanzas. La empresa dio a conocer su más reciente Informe anual de seguridad de los anuncios, donde reveló que la integración de Gemini permitió que, durante 2025, más del 99% de los anuncios que violan las políticas de la empresa fueran bloqueados antes de ser servidos a los usuarios.

La cifra es significativa para el gigante tecnológico si se toma en cuenta que los ingresos por publicidad son el principal e histórico negocio de la firma. Tan solo en el último trimestre de 2025, la compañía registró 82,280 millones de dólares, un 13.5% más que el mismo periodo del año pasado.

En México, la empresa eliminó 252.4 anuncios y suspendió a 137,000 cuentas como parte de este proceso de seguridad en los anuncios y las cinco principales categorías en el país fueron: citas y compañía; contenido sexual; infracciones de personalización; abuso de la red publicitaria; y contenido inapropiado.