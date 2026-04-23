Warner.Bros Discovery dice que sus inversionistas aprueban el acuerdo con Paramount

La firma de entretenimiento señaló que ya se votó a favor de la fusión, a pesar de la posición de la industria en Hollywood.
jue 23 abril 2026 09:20 AM
Accionistas de Warner Bros aprueban la venta a Paramount a pesar de polémicas por el acuerdo
Algunos actores y artistas señalaron su desacuerdo de esta fusión. (Justin Sullivan/Getty Images)

Muchas fusiones se tambalean cuando deben justificarse con los inversionistas, pero en el caso de Warner Bros. Discovery esto no sucedió, ya que anunció que votaron a favor de fusionarse con Paramount, lo que afianza aún más un acuerdo que ha enfrentado una oposición significativa en Hollywood.

La votación elimina uno de los últimos obstáculos para una adquisición de 111,000 millones de dólares que concentraría la propiedad de dos grandes estudios cinematográficos, además de una red global de noticias, con CNN como una de las estrellas más mediáticas. La aprobación se había anticipado desde hace meses, después de que Netflix se retiró en febrero de su propia oferta.

La votación es preliminar hasta que sea certificada formalmente, un proceso que se espera concluya en breve.

Paramount ha dicho que espera cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery más adelante este año, a la espera de la aprobación de los reguladores gubernamentales.

Desde finales de febrero se planteó que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance era el desenlace de una competencia agresiva con Netflix por el control de uno de los mayores grupos de entretenimiento del mundo. La operación integraría bajo una sola estructura a Warner Bros., Paramount, CNN, HBO Max y Paramount+, además de franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, Misión Imposible, Top Gun, DC y Bob Esponja.

Además, David Ellison, CEO de Paramount, presentó el acuerdo como una apuesta por construir una compañía de medios “de próxima generación”, mientras que David Zaslav, CEO de WBD, defendió la venta como la opción que ofrecía más valor y mayor certidumbre para los accionistas de Warner.

La transacción fue aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y su cierre está previsto para el tercer trimestre de 2026, sujeto a autorizaciones regulatorias y al voto de los inversionistas, que ya consiguieron.

La nueva compañía promete mantener ambos estudios y reforzar la producción para alimentar tanto el negocio tradicional de cine como el de streaming. También señalaba que las películas tendrían una ventana mínima de 45 días en salas antes de llegar al streaming de pago, con la intención de estirar ese plazo a 60 o 90 días en los mayores éxitos, una señal de que la estrategia no apostaría solo por lanzar contenido directo a plataformas.

Esta fusión generó cuestionamientos antimonopolio y preocupación entre sindicatos y figuras políticas en Estados Unidos. También apuntó que la oferta rival de Paramount, respaldada por David Ellison y su padre Larry Ellison, CEO de Oracle, había elevado la atención pública por sus vínculos con el entorno de Trump y por la posibilidad de que activos sensibles como CNN quedaran bajo control de la familia Ellison.

