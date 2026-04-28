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Spotify llega a 293 millones de usuarios premium, pero cae en la bolsa 13%

La plataforma reportó más usuarios, más ingresos y una utilidad récord, pero sus acciones cayeron porque los inversionistas vieron señales de presión en el negocio.
mar 28 abril 2026 01:00 PM
spotify reporte trimestral
La plataforma estimó menos suscriptores premium y más gastos en publicidad para el segundo trimestre de 2026. (Scott Olson/Getty Images)

Los inversionistas son cada vez más cuidadosos con las empresas de tecnología y en el caso de Spotify, aunque la firma tuvo un trimestre exitoso, sus acciones cayeron 13% tras la apertura del mercado.

De acuerdo a su reporte trimestral, los ingresos de la streaming crecieron 8%, hasta 5,300 millones de dólares, sus usuarios activos mensuales aumentaron 12%, hasta 761 millones, y los suscriptores Premium llegaron a 293 millones, 9% más que un año antes, además registró una utilidad operativa de 842 millones de dólares, por encima de los 660 millones que había anticipado.

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En su propio reporte, Spotify dijo que todos sus indicadores clave estuvieron en línea o por encima de su guía, una forma corporativa de decir que cumplió lo que había prometido, pero para el segundo trimestre espera llegar a 778 millones de usuarios activos mensuales, lo que implicaría sumar 17 millones de usuarios netos, además de sumar solo 6 millones en la vertical premium, lo que generó nerviosismo en Wall Street.

Esto porque se suma a otras variantes, como que la streaming ha subido precios de forma recurrente para mejorar su rentabilidad. En enero anunció un aumento de un dólar en Estados Unidos, Estonia y Letonia, con lo que el plan individual Premium en EU pasó de 11.99 a 12.99 dólares mensuales a partir de los ciclos de facturación de febrero.

La empresa ha defendido que estos incrementos no han provocado un aumento significativo en cancelaciones, pero el mercado empieza a mirar con lupa si todavía puede cobrar más sin frenar el crecimiento de suscriptores.

Otra cosa que proyectó Spotify fue una utilidad operativa de 630 millones de euros, por debajo de los alrededor de 680 millones que esperaba el mercado y que la presión viene de un mayor gasto en funciones impulsadas por IA y marketing.

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Alex Norström, co-CEO de Spotify, sostuvo que la empresa superó los 760 millones de usuarios activos mensuales, cumplió con el crecimiento de suscriptores que buscaba y vio una participación saludable tanto de usuarios existentes como de nuevos y reactivados.

Gustav Söderström, también co-CEO, dijo que la compañía está bien posicionada por su base global de usuarios, sus relaciones con creadores y años de inversión en personalización e infraestructura. Además de que destacaron varias funciones de la app que han sido presentadas en los últimos meses.

En su presentación a accionistas, Spotify reconoció que, si se excluyen los efectos cambiarios y los cargos sociales ligados a compensaciones accionarias, sus gastos operativos aumentaron 17%, principalmente por marketing, nube e IA.

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Spotify Reportes trimestrales

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