Dustee Jenkins, Chief Public Affairs Officer de Spotify, confirma el impacto de México para la plataforma al señalar que “Ciudad de México es la ciudad del mundo que más música consume en Spotify”, lo que refuerza la posición del país en la industria global, pues el alcance de los artistas mexicanos sigue expandiéndose tanto de forma local como a nivel internacional.

"Paso mucho tiempo en países de todo el mundo”, comenta Jenkins en entrevista con Expansión. “A veces descubro que exportan muy bien su contenido, pero tal vez no lo escuchan en casa; aquí en México sí lo hacen. Si miras el Top 50 (nacional), el 70% son artistas locales. La gente piensa en nombres como Drake, Ed Sheeran o Taylor Swift y se preguntan cómo les va a los mexicanos frente a ellos; no hay duda de que les va increíblemente bien".

A nivel local, hace una década, los artistas nacionales en el Top 50 de Spotify México era de apenas el 10%, mientras que a nivel internacional se registraron más de 9,500 millones de descubrimientos de contenido mexicano en el mundo durante el 2025, algo que la compañía adjudica a sus sistemas de recomendación “algotorial”.

Esta palabra se refiere a un modelo que combina algoritmos y la curaduría de equipos editoriales humanos dentro de Spotify, los cuales entienden e impulsan a los artistas, a través de herramientas como DJ Livi o listas personalizadas para el mercado mexicano, cuyo objetivo es fomentar el talento local, como Silvana Estrada o Carín León, y que sea accesible globalmente.

Para Jenkins, quien es una de las ejecutivas más relevantes de la empresa, “México no es solo un consumidor masivo, sino un motor de rentabilidad que protege y celebra su propia identidad sonora frente a las tendencias externas”.