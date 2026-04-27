Spotify tiene claro que México es uno de los países más importantes a nivel global y sus artistas lo confirman. De acuerdo con los datos de su reporte Loud & Clear, la empresa de streaming pagó en 2025 un total de 8,200 millones de pesos a la industria musical en México. Esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al año anterior y demuestra la relevancia del país para la compañía.
Spotify pagó cifra récord de 8,200 mdp en regalías en México durante 2025
Dustee Jenkins, Chief Public Affairs Officer de Spotify, confirma el impacto de México para la plataforma al señalar que “Ciudad de México es la ciudad del mundo que más música consume en Spotify”, lo que refuerza la posición del país en la industria global, pues el alcance de los artistas mexicanos sigue expandiéndose tanto de forma local como a nivel internacional.
"Paso mucho tiempo en países de todo el mundo”, comenta Jenkins en entrevista con Expansión. “A veces descubro que exportan muy bien su contenido, pero tal vez no lo escuchan en casa; aquí en México sí lo hacen. Si miras el Top 50 (nacional), el 70% son artistas locales. La gente piensa en nombres como Drake, Ed Sheeran o Taylor Swift y se preguntan cómo les va a los mexicanos frente a ellos; no hay duda de que les va increíblemente bien".
A nivel local, hace una década, los artistas nacionales en el Top 50 de Spotify México era de apenas el 10%, mientras que a nivel internacional se registraron más de 9,500 millones de descubrimientos de contenido mexicano en el mundo durante el 2025, algo que la compañía adjudica a sus sistemas de recomendación “algotorial”.
Esta palabra se refiere a un modelo que combina algoritmos y la curaduría de equipos editoriales humanos dentro de Spotify, los cuales entienden e impulsan a los artistas, a través de herramientas como DJ Livi o listas personalizadas para el mercado mexicano, cuyo objetivo es fomentar el talento local, como Silvana Estrada o Carín León, y que sea accesible globalmente.
Para Jenkins, quien es una de las ejecutivas más relevantes de la empresa, “México no es solo un consumidor masivo, sino un motor de rentabilidad que protege y celebra su propia identidad sonora frente a las tendencias externas”.
¿Cuánto ganan los artistas en el mundo y cómo les reparten regalías en Spotify?
A nivel mundial, Spotify desembolsó a la industria musical más de 11,000 millones de dólares en 2025, un aumento del 10% interanual y más de 13,800 artistas generaron al menos 100,000 dólares como parte de las regalías de la plataforma.
Estas cifras cobran relevancia en un contexto en el que la empresa cumple 20 años en 2026 y si bien a lo largo de esta historia la compañía modificó el modelo de negocio de la industria musical, también ha recibido críticas por la manera en que los artistas pueden monetizar su trabajo.
Al respecto Jenkins, quien trabajó en la administración del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, enfatiza el hecho de que el modelo de la empresa se basa en un sistema en donde Spotify no paga directamente a los artistas.
En su lugar, explica, paga a los titulares de los derechos y a los sellos discográficos por canciones que superan al menos 1,000 reproducciones anuales dentro del sistema de monetización. A partir de ahí, cada músico tiene un acuerdo privado con su sello o distribuidor que determina qué porcentaje de ese dinero conservan, un aspecto que Spotify no conoce ni supervisa.
Asimismo, destaca que aproximadamente el 70% de todos los ingresos generados (tanto de suscripciones como de anuncios) se devuelve a los titulares de los derechos que licencian el contenido, mientras que Spotify retiene el 30% restante para la operación de la plataforma.
"Ponemos esta información disponible en el mundo para que puedan verla y nos hagan responsables de qué tan rápido crecemos y cómo lo hacemos en cada país”, concluye Jenkins. “Se trata de ser claros y honestos sobre lo que funciona y lo que no en el sistema para que los artistas tengan éxito".