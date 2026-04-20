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El 44% de la música nueva en Deezer está hecha con IA

Sin embargo, la empresa resalta que el consumo de este tipo de música “es muy bajo”, pues se ubica entre el 1 y el 3% del total de las reproducciones.
lun 20 abril 2026 01:00 PM
Deerzer enciende las alertas: 44% de la música nueva en la plataforma es hecha con IA y la gente no sabe reconocerla
Como parte de las medidas para cuidar el trabajo de humanos dentro de la aplicación, las canciones etiquetadas como generadas por una IA se eliminan automáticamente de las recomendaciones algorítmicas. (Foto: Deezer)

La música generada a través de inteligencia artificial es un asunto que crece cada vez más, a pesar de los esfuerzos de las empresas de streaming por limitar su expansión. Deezer, la aplicación de música, dio a conocer que este tipo de contenido ya representa el 44% de toda la música nueva en su plataforma.

De acuerdo con los datos de la compañía, recibe alrededor de 75,000 canciones hechas con IA al día y más de 2 millones al mes, números que crecen conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en enero de 2025, dijo haber detectado apenas 10,000 piezas. En septiembre de ese mismo año la cifra subió a 30,000, en noviembre a 50,000 y para enero de este año ya era de unas 60,000.

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Sin embargo, Deezer resalta que el consumo de este tipo de música “es muy bajo”, pues se ubica entre el 1 y el 3% del total de las reproducciones. Asimismo, el 85% de estas reproducciones se detectan como fraudulentas y no permiten su monetización.

Como parte de las medidas para cuidar el trabajo de humanos dentro de la aplicación, las canciones etiquetadas como generadas por una IA se eliminan automáticamente de las recomendaciones algorítmicas y tampoco se incluyen en listas de reproducción editoriales.

“La música generada por IA ya no es un fenómeno marginal, y a medida que aumentan las entregas diarias, esperamos que todo el ecosistema musical se sume a nosotros para tomar medidas que ayuden a salvaguardar los derechos de los artistas y promuevan la transparencia para los fans”, declaró Alexis Lanternier, CEO de Deezer, en un comunicado .

Las audiencias no saben detectar música hecha con IA

Aunque Deezer señala que las reproducciones de canciones hechas con IA no representan la mayoría en su plataforma, un aspecto preocupante para los artistas es que las personas no saben que están escuchando pistas que no corresponden a un humano.

Según un estudio que hizo Ipsos en noviembre del año pasado y donde participaron 9,000 personas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón, 97% no supo identificar canciones hechas a partir de esta tecnología.

En ese sentido, más de la mitad (52%) se sintió incómoda al no poder distinguir entre la música creada por IA y la creada por humanos, mientras que 45% de los usuarios de servicios de música en streaming desearía filtrar la música generada al 100% por IA de su plataforma y el 40% de los usuarios de música en streaming dicen que se saltarían la música 100% generada por IA si se encontraran con ella.

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La perspectiva de los participantes respecto al uso de la IA en la industria musical fue pesimista. Un 51% cree que desempeñará un papel importante en la creación musical en los próximos 10 años, además de que generará productos “de baja calidad y sonido genérico”, mientras que el 64% teme que la IA provoque una pérdida de creatividad en la producción musical.

Si bien se mostraron sorprendidos por los resultados, los encuestados señalaron que la IA no es del todo negativa, pues un 46% dijo que puede ayudarles a descubrir más música que les sea afín a sus gustos.

Dichas cifras toman relevancia en un contexto en que la canción más viral de TikTok en Estados Unidos, “Celebrate Me” fue creada en la plataforma de IA, Suno, y ahora ocupa el puesto número 1 en las listas de iTunes de EU y otros países.

Ante ello, los servicios de streaming están intentando combatir la IA. La plataforma francesa Qobuz, anunció planes para etiquetar contenido generado por IA, mientras que Spotify y Apple Music también están adoptando sus propios enfoques al respecto.

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Inteligencia artificial

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