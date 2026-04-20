Sin embargo, Deezer resalta que el consumo de este tipo de música “es muy bajo”, pues se ubica entre el 1 y el 3% del total de las reproducciones. Asimismo, el 85% de estas reproducciones se detectan como fraudulentas y no permiten su monetización.

Como parte de las medidas para cuidar el trabajo de humanos dentro de la aplicación, las canciones etiquetadas como generadas por una IA se eliminan automáticamente de las recomendaciones algorítmicas y tampoco se incluyen en listas de reproducción editoriales.

“La música generada por IA ya no es un fenómeno marginal, y a medida que aumentan las entregas diarias, esperamos que todo el ecosistema musical se sume a nosotros para tomar medidas que ayuden a salvaguardar los derechos de los artistas y promuevan la transparencia para los fans”, declaró Alexis Lanternier, CEO de Deezer, en un comunicado .

Las audiencias no saben detectar música hecha con IA

Aunque Deezer señala que las reproducciones de canciones hechas con IA no representan la mayoría en su plataforma, un aspecto preocupante para los artistas es que las personas no saben que están escuchando pistas que no corresponden a un humano.

Según un estudio que hizo Ipsos en noviembre del año pasado y donde participaron 9,000 personas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón, 97% no supo identificar canciones hechas a partir de esta tecnología.

En ese sentido, más de la mitad (52%) se sintió incómoda al no poder distinguir entre la música creada por IA y la creada por humanos, mientras que 45% de los usuarios de servicios de música en streaming desearía filtrar la música generada al 100% por IA de su plataforma y el 40% de los usuarios de música en streaming dicen que se saltarían la música 100% generada por IA si se encontraran con ella.