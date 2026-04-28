A poco más de seis semanas del arranque de la Copa Mundial 2026, la operación de plataformas de transporte en aeropuertos mexicanos sigue sin una ruta clara. Empresas como Uber, inDrive y DiDi, agrupadas en la organización Alianza In México, advierten que ni conductores ni usuarios conocen aún la propuesta oficial que regulará su operación durante el evento.
A 44 días del Mundial, las plataformas denuncian falta de plan en aeropuertos
El señalamiento ocurre tras la tercera mesa de diálogo sostenida el pasado 23 de abril con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Gobernación (Segob), así como con representantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque el proceso fue instruido desde diciembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los conversatorios comenzaron hasta finales de marzo de este año y, hasta ahora, no derivaron en una propuesta concreta.
La falta de claridad se da en medio de tensiones regulatorias y alianzas controvertidas. En abril, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y el gobierno capitalino declararon ilegal la alianza entre la agrupación MX Taxi y Uber, al considerar que contraviene las condiciones de las concesiones.
Aeropuertos, estadios y zonas turísticas serán la primera impresión para millones de visitantes. Solo el AICM movilizó 44 millones de pasajeros el último año, una cifra que crecerá con la llegada de al menos 5.5 millones de turistas adicionales durante el torneo. En este escenario, la movilidad se vuelve una pieza crítica de la experiencia, especialmente ante antecedentes recientes de bloqueos de taxistas en accesos a la terminal.
En marzo, Sheinbaum reconoció que el conflicto entre taxis concesionados y plataformas radica, en parte, en las diferencias regulatorias, pues mientras los primeros pagan derechos para operar dentro del aeropuerto, las apps no lo hacen, lo que les permite ofrecer tarifas más competitivas. Como posible salida, se planteó habilitar zonas más alejadas dentro del aeropuerto para las plataformas, dejando el acceso directo a pasajeros a los taxis tradicionales; sin embargo, el esquema no ha sido formalizado ni detallado.
A la par, iniciativas como las llamadas “Zonas Uber”, espacios designados para ascenso y descenso en estadios, fan fests y puntos de alta afluencia, buscan ordenar la demanda durante el Mundial. No obstante, la empresa aún no ha precisado la ubicación de estos puntos, lo que añade incertidumbre a la logística.
Alianza In México subraya que ha participado en todas las mesas de trabajo y ha entregado propuestas técnicas por escrito, con énfasis en garantizar opciones de transporte seguras y eficientes. Sin embargo, advierte que la falta de definiciones compromete la movilidad de millones de usuarios y dificulta la planeación para conductores que dependen de estas plataformas como fuente de ingresos.
La agrupación hizo un llamado urgente a las autoridades para presentar una propuesta clara y evaluable que permita planear la operación en aeropuertos estratégicos. Sin definiciones, advierte, la movilidad de millones de usuarios podría verse comprometida justo en uno de los momentos de mayor exposición internacional para el país.