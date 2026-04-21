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Rappi prevé alza de hasta 40% en botanas por el Mundial 2026

El evento impulsará picos de consumo en delivery y pondrá a prueba la capacidad de plataformas para anticipar demanda y retener usuarios.
mar 21 abril 2026 04:55 AM
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De acuerdo con la data de Rappi, un usuario promedio tarda aproximadamente 13 minutos en completar un pedido dentro de la aplicación. (Foto: Myriam Borzee/Getty Images)

La Copa Mundial 2026 se perfila como un evento que modificará las tendencias de consumo en México, y el delivery aparece como uno de los principales termómetros de ese cambio. Plataformas de entrega, supermercados digitales y restaurantes anticipan picos de demanda que combinan planeación e inmediatez en lapsos de minutos.

Silvia Ramírez Arenas, directora senior de Rappi Ads México, explica que el evento permitirá observar de manera amplificada cómo funciona la conducta del usuario actual.

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“Hay picos de consumo antes del partido y durante el medio tiempo, sobre todo en horarios de tarde-noche y fines de semana”, señala con base en el conocimiento que les han dejado otros eventos deportivos.

Los restaurantes, en especial los de ‘comida indulgente’, registran incrementos sostenidos, mientras que los supermercados digitales impulsan la venta de botanas, bebidas y productos de conveniencia. De acuerdo con la experiencia previa de Rappi, durante eventos deportivos, estas categorías pueden crecer hasta 40%, algo que prevén sucederá en el Mundial 2026.

“En eventos deportivos ya hemos visto incrementos de hasta 40% en categorías como botanas y bebidas, lo que evidencia cómo el entretenimiento y el consumo digital están completamente conectados”, asegura Ramírez Arenas.

Sin embargo, el consumo no se limita a lo evidente, pues la plataforma reveló que detecta aumentos de hasta tres veces en productos como gel para el cabello antes de los partidos, lo que sugiere que el evento también impacta rutinas personales.

Categorías como farmacia, supermercado y tiendas de especialidad son otras de gran alcance, y actualmente representan el 27% del consumo digital en la plataforma, por lo que se espera que también aumenten en el Mundial, aunque Rappi no especificó cuánto.

Datos de Uber Eats ayudan a dimensionar cómo estos patrones se reflejan a nivel local. En Monterrey, por ejemplo, el consumo refleja dinámicas similares a las que anticipa Rappi: picos concentrados en horarios específicos, con el domingo como el día de mayor actividad y una ventana crítica entre las 12:00 y las 17:00 horas.

Tan solo en esa ciudad, los usuarios pidieron cerca de tres millones de tacos en un año, una cifra que ilustra la escala que puede alcanzar la demanda en contextos de alta concentración.

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De la urgencia a la anticipación

Según revelan los datos de la consultora Mordor Intelligence, la industria de entrega de comida en línea alcanzó un valor de 257,740 millones de dólares en 2025 y crecerá a 468,510 millones para 2031. Norteamérica concentra el 37.54% de los ingresos, impulsada por la adopción de aplicaciones, modelos de suscripción y alianzas con restaurantes.

De acuerdo con datos de Statista, México ocupa la posición de segundo país en América Latina en consumo de comida a domicilio, un sector que hoy vive una disputa cerrada por el mercado. En 2025 la aplicación Didi Food lideró las preferencias con 8.07 millones de descargas. Uber Eats mantuvo la segunda posición con 8.06 millones, mientras que Rappi sumó 7.5 millones de descargas.

La comodidad de pedir desde casa y la rapidez son algunos de los atributos que más valoran los usuarios. De acuerdo con la data de Rappi, un usuario promedio tarda aproximadamente 13 minutos en completar un pedido dentro de la aplicación. Esta ventana de tiempo tan corta obliga a las empresas a refinar sus modelos de hiperpersonalización.

Ramírez Arenas detalla que los algoritmos de recomendación hoy combinan el comportamiento histórico con la ubicación y señales en tiempo real. El objetivo es anticipar necesidades, mostrando combos para compartir o artículos de reposición inmediata en el momento preciso de mayor intención de compra.

“Este Mundial marca un punto de inflexión en el que la inmediatez deja de ser un diferenciador y se convierte en una expectativa”, dice Ramírez Arenas.

La directiva señala que modelos como Turbo permiten preparar pedidos en segundos y mantener entregas por debajo de los 11 minutos en categorías de conveniencia, incluso en escenarios de alta presión.

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Sin embargo, ante fricciones como detenciones en ruta o falta de visibilidad en el seguimiento de la entrega para el usuario, la compañía no detalla medidas específicas más allá de mejoras generales en monitoreo e incentivos para repartidores, por lo que la respuesta descansa en la eficiencia del propio modelo y su capacidad de escalar durante picos de demanda.

“La diferencia hacia adelante no va a estar en quién entrega más rápido, sino en quién logra anticiparse mejor: que el usuario encuentre exactamente lo que necesita, en el momento preciso y sin fricción. Y, sobre todo, quien logra capitalizar la retención de lo ganado en el Mundial”, refiere Ramírez Arenas.

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Rappi Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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