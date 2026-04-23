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Uber tendrá zonas de ascenso, carros XXL y pedidos en grupo para el Mundial

La empresa ajusta su app con nuevas funciones de movilidad y consumo para capitalizar el aumento de usuarios durante la Copa del Mundo.
jue 23 abril 2026 01:00 PM
Uber permitirá comprar la membresía de Costco y pedir 'taxis colectivos' en México gracias al Mundial 2026
Uber y Uber Eats buscan explotar su modelo y posicionamiento de marca durante el Mundial. (Foto: Ceri Breeze/Getty Images)

El Mundial de 2026 se perfila como uno de los mayores picos de consumo y movilidad en México, gracias a la llegada de turistas y reuniones en torno a la justa deportiva, un escenario que distintas empresas tecnológicas buscan capitalizar con servicios.

Uber presentó un paquete de soluciones que apunta a resolver los traslados en zonas de alta concentración y el consumo durante la experiencia futbolística, esto porque la empresa tendrá puntos definidos para ascenso y descenso de pasajeros, así como una modalidad enfocada en grupos o usuarios con mayor equipaje.

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De acuerdo con un trabajo que la compañía de movilidad realizó en conjunto con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), siete de cada 10 usuarios consideran que Uber será un aliado para la movilidad durante el Mundial en México; mientras que uno de cada dos encuestados indicó que las apps de movilidad son su método más usado para traslados en aeropuertos.

"El Mundial es un hito que exige lo mejor de nuestra tecnología para ser un facilitador clave durante los momentos de mayor demanda en el país. Estas innovaciones son el resultado de años de aprendizaje en eventos globales, adaptadas específicamente para la realidad de México”, explicó Félix Olmo, director general de Uber México.

Uber apuesta por carros más grandes y pedidos en grupo

A partir de este diagnóstico, la compañía plantea soluciones enfocadas en ordenar la demanda y aumentar la capacidad de atención en momentos críticos. Las llamadas ‘Zonas Uber’ funcionarán como puntos específicos para ascenso y descenso en estadios, fan fests y zonas de alta afluencia, con el objetivo de reducir la saturación vial y facilitar los encuentros entre usuarios y conductores. Sin embargo, Uber aún no especifica dónde estarán estos lugares puntualmente.

En paralelo, la plataforma impulsa Uber XXL, una categoría diseñada para grupos o viajeros con mayor equipaje. Este formato ya opera en otros mercados internacionales como una opción de mayor capacidad y, en consecuencia, con tarifas más altas que las categorías estándar.

Uber aún no detalla el incremento específico para México, ya que existen referentes en servicios similares como Uber XL, donde los costos pueden ser hasta 40% superiores frente a un viaje tradicional, de acuerdo con Floty, una plataforma especializada en gestión de flotillas y análisis del mercado de movilidad.

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La empresa también anunció la incorporación de Uber Reserve, que permitirá programar viajes con mayor nivel de certeza, ya que, a diferencia de la función tradicional de agenda que solo lanza la solicitud minutos antes, este servicio asigna el traslado con anticipación y asegura disponibilidad en horarios de alta demanda.

En paralelo, la integración de Uber Taxi, en alianza con la organización MX Taxi, ampliará la oferta disponible dentro de la app al incorporar unidades tradicionales. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta cuestionamientos regulatorios en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Movilidad capitalina señaló previamente que este tipo de esquemas aún no cuenta con una resolución clara dentro del marco vigente.

Expansión consultó a Uber sobre el estatus de este caso y la empresa respondió lo siguiente:

“Estamos en conversaciones constantes con la autoridad. Nuestro objetivo es que los más de cinco millones de visitantes que esperamos durante el Mundial tengan la mayor cantidad de opciones de movilidad, y que los cientos de miles de taxistas en México tengan más formas de generar ganancias”.

En materia de seguridad, la firma activará el código PIN de verificación de forma automática durante el Mundial en ciudades sede y zonas de alta afluencia turística. A esto se suma la opción de PIN personal, que simplifica la validación de viajes, junto con soporte en varios idiomas.

En el caso de los lanzamientos para Uber Eats destaca que ahora será posible adquirir membresías de Costco desde la plataforma. También incorpora pedidos grupales, una función que permite crear una orden compartida desde un solo enlace para que varias personas agreguen productos desde sus propios dispositivos, definan un límite de gasto o paguen por separado, lo que facilita coordinar consumos en grupo sin centralizar el pedido en un solo usuario.

La plataforma también integrará herramientas para consultar disponibilidad en restaurantes a través de la función “Sal a comer”, desarrollada con OpenTable, que permite revisar horarios en tiempo real y reservar mesa sin salir de la aplicación. Durante los partidos también prevé activar promociones en tiempo real, una estrategia orientada a captar los picos de consumo que generará el torneo.

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“Estas herramientas abren más oportunidades para que todos los negocios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, generen ventas incrementales y lleguen a más personas”, dijo Daniel Colunga, director general de Uber Eats en Latinoamérica.

En noviembre de 2025, Uber Eats se sumó como aliado del World Cup Host City Monterrey, en un movimiento que marcó el inicio de su posicionamiento dentro del evento. En ese momento, la compañía planteó su rol como un conector entre visitantes, aficionados y la oferta gastronómica de la región. La iniciativa busca posicionar a la plataforma como un habilitador de consumo durante el torneo, más allá de la entrega de alimentos.

Con presencia en más de 70 países y miles de ciudades a nivel global, Uber y Uber Eats buscan explotar su modelo y posicionamiento de marca durante el Mundial. El objetivo consiste en atender la demanda extraordinaria que generará el evento y consolidar hábitos de movilidad y consumo digital que permanezcan una vez que termine la competencia.

Tags

Uber Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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