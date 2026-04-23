Uber permitirá comprar la membresía de Costco y pedir 'taxis colectivos' en México gracias al Mundial 2026

La empresa también anunció la incorporación de Uber Reserve, que permitirá programar viajes con mayor nivel de certeza, ya que, a diferencia de la función tradicional de agenda que solo lanza la solicitud minutos antes, este servicio asigna el traslado con anticipación y asegura disponibilidad en horarios de alta demanda.

En paralelo, la integración de Uber Taxi, en alianza con la organización MX Taxi, ampliará la oferta disponible dentro de la app al incorporar unidades tradicionales. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta cuestionamientos regulatorios en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Movilidad capitalina señaló previamente que este tipo de esquemas aún no cuenta con una resolución clara dentro del marco vigente.

Expansión consultó a Uber sobre el estatus de este caso y la empresa respondió lo siguiente:

“Estamos en conversaciones constantes con la autoridad. Nuestro objetivo es que los más de cinco millones de visitantes que esperamos durante el Mundial tengan la mayor cantidad de opciones de movilidad, y que los cientos de miles de taxistas en México tengan más formas de generar ganancias”.

En materia de seguridad, la firma activará el código PIN de verificación de forma automática durante el Mundial en ciudades sede y zonas de alta afluencia turística. A esto se suma la opción de PIN personal, que simplifica la validación de viajes, junto con soporte en varios idiomas.

En el caso de los lanzamientos para Uber Eats destaca que ahora será posible adquirir membresías de Costco desde la plataforma. También incorpora pedidos grupales, una función que permite crear una orden compartida desde un solo enlace para que varias personas agreguen productos desde sus propios dispositivos, definan un límite de gasto o paguen por separado, lo que facilita coordinar consumos en grupo sin centralizar el pedido en un solo usuario.

La plataforma también integrará herramientas para consultar disponibilidad en restaurantes a través de la función “Sal a comer”, desarrollada con OpenTable, que permite revisar horarios en tiempo real y reservar mesa sin salir de la aplicación. Durante los partidos también prevé activar promociones en tiempo real, una estrategia orientada a captar los picos de consumo que generará el torneo.