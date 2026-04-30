Qué cambió en Gemini y por qué importa

Según el anuncio oficial de Google , Gemini ahora genera archivos descargables directamente desde el chat, sin necesidad de copiar, pegar ni reformatear. La actualización está disponible para todos los usuarios de la app Gemini a nivel global.

Los formatos que soporta incluyen: Documentos de Google (Docs, Sheets, Slides), PDF, Microsoft Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV, LaTeX, texto plano (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y Markdown (.md). En la mayoría de los casos, el archivo puede descargarse directo al dispositivo o exportarse a Google Drive.

El cambio rompe con el flujo habitual de trabajo con IA: hasta ahora, obtener un entregable real implicaba generar el texto en el chat, copiarlo, abrirlo en otra aplicación y darle formato manualmente. Con esta actualización, el archivo es el resultado.

Cómo generar un Excel desde un informe técnico

Para probar qué tan útil puede ser Gemini en tareas reales, le pedí algo concreto: convertir un informe técnico en un archivo de Excel listo para usarse.

El ejercicio partió del reporte de Anthropic sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, publicado en marzo de 2026. La instrucción fue directa: clasificar profesiones según su nivel de exposición a la IA y estructurarlo en columnas claras —profesión, nivel de exposición, tipo de tarea y riesgo estimado.

(Captura de pantalla)

El resultado no fue un simple listado. Gemini generó un archivo en formato XLSX con dos hojas: una dedicada a la clasificación de profesiones y otra con el resumen metodológico del informe. En la primera, organizó datos concretos como el nivel de exposición —por ejemplo, programadores de computadoras (74.5%) y representantes de servicio al cliente (70.1%)— junto con el tipo de tareas que podrían automatizarse y un nivel de riesgo asociado.