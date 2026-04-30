Google acaba de cambiar lo que significa pedirle algo a una inteligencia artificial. Con una sola actualización, Gemini puede ahora entregar no solo una respuesta, sino el archivo listo para usarse. La pregunta ya no es si la IA puede analizar información. Es si puede darte algo que no tengas que rehacer desde cero.
La nueva función de Gemini genera Excel, Word, PDF, PowerPoint y más: guía para usarla y resultados reales
Qué cambió en Gemini y por qué importa
Según el anuncio oficial de Google , Gemini ahora genera archivos descargables directamente desde el chat, sin necesidad de copiar, pegar ni reformatear. La actualización está disponible para todos los usuarios de la app Gemini a nivel global.
Los formatos que soporta incluyen: Documentos de Google (Docs, Sheets, Slides), PDF, Microsoft Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV, LaTeX, texto plano (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y Markdown (.md). En la mayoría de los casos, el archivo puede descargarse directo al dispositivo o exportarse a Google Drive.
El cambio rompe con el flujo habitual de trabajo con IA: hasta ahora, obtener un entregable real implicaba generar el texto en el chat, copiarlo, abrirlo en otra aplicación y darle formato manualmente. Con esta actualización, el archivo es el resultado.
Cómo generar un Excel desde un informe técnico
Para probar qué tan útil puede ser Gemini en tareas reales, le pedí algo concreto: convertir un informe técnico en un archivo de Excel listo para usarse.
El ejercicio partió del reporte de Anthropic sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, publicado en marzo de 2026. La instrucción fue directa: clasificar profesiones según su nivel de exposición a la IA y estructurarlo en columnas claras —profesión, nivel de exposición, tipo de tarea y riesgo estimado.
El resultado no fue un simple listado. Gemini generó un archivo en formato XLSX con dos hojas: una dedicada a la clasificación de profesiones y otra con el resumen metodológico del informe. En la primera, organizó datos concretos como el nivel de exposición —por ejemplo, programadores de computadoras (74.5%) y representantes de servicio al cliente (70.1%)— junto con el tipo de tareas que podrían automatizarse y un nivel de riesgo asociado.
También generó una segunda hoja que no contiene datos operativos, sino contexto clave del informe. Ahí resume cómo se construyen los indicadores: desde la definición de "exposición observada", que combina la capacidad teórica de los modelos con su uso real en el trabajo, hasta hallazgos más amplios sobre el mercado laboral.
En la práctica, el Excel sí es utilizable: permite identificar rápidamente qué profesiones están más expuestas y por qué. Sin embargo, no está listo para análisis más profundos sin ajustes. Por ejemplo, algunos campos como el "riesgo estimado" siguen siendo interpretativos y no completamente estandarizados, lo que obliga a una revisión si se quiere usar en un entorno profesional.
Cómo generar un documento Word desde el mismo informe
Para ir más allá de tablas y datos estructurados, probé a Gemini en una tarea más cercana al trabajo diario: convertir el informe técnico en un documento ejecutivo listo para leerse.
La prueba partió del mismo informe de Anthropic (2026), pero con un enfoque distinto. En lugar de organizar datos, le pedí generar un resumen ejecutivo centrado exclusivamente en el impacto de la inteligencia artificial en empleos junior, con conclusiones claras y en lenguaje sencillo.
El resultado fue un documento estructurado en secciones que replican la lógica de un reporte profesional. Abre con evidencia de desaceleración en la contratación de jóvenes de 22 a 25 años, donde incluso cuantifica una caída en la tasa de hallazgo de empleo. A partir de ahí, desarrolla por qué los puestos junior son más vulnerables: no porque desaparezcan por completo, sino porque la IA está sustituyendo tareas específicas de nivel inicial.
A diferencia del Excel, aquí Gemini no solo organiza información: construye narrativa. Explica, por ejemplo, que la automatización no está generando despidos masivos, sino una "ralentización de contratación", donde las empresas reducen la creación de nuevas vacantes. También identifica con claridad qué tareas ya están siendo absorbidas por la IA —como programación básica, entrada de datos o soporte técnico inicial— y las conecta con niveles de exposición observada.
El documento incluso aterriza implicaciones prácticas. Señala que los recién egresados enfrentarán barreras de entrada más altas, ya que las tareas que tradicionalmente servían como primer paso en el mercado laboral están siendo automatizadas. Esto obliga a replantear cómo se adquiere experiencia inicial.
Lo que esta actualización revela sobre hacia dónde va la IA
Durante años, la promesa de las IAs fue responder preguntas. Esta actualización marca un desplazamiento: la IA empieza a entregar productos, no solo respuestas. La diferencia no es menor. Una respuesta en el chat requiere trabajo adicional para convertirse en algo utilizable; un archivo descargable ya puede circular, presentarse o compartirse.
Lo que las pruebas con el informe de Anthropic muestran es que Gemini no solo ejecuta instrucciones técnicas —organizar columnas, aplicar formato—, sino que también toma decisiones sobre cómo estructurar la información según el tipo de archivo que se le pide. El Excel prioriza la comparación de datos. El Word prioriza la narrativa. El modelo ajusta el criterio de organización al formato de salida.