Running: El nuevo KPI en la élite tecnológica

“Las habilidades que se desarrollan con disciplinas como el running dentro de la cultura corporativa contemporánea son atractivos pues se alinean a metas fijas que los colaboradores pueden tener, y son una forma ideal para demostrar resiliencia y compromiso”, explica Miguel Teixeira, CEO de NTT DATA Iberia, Organismos Internacionales y Latinoamérica, y uno de los impulsores de este tipo de programas dentro de su compañía.

El reporte The Physically and Mentally Fit CEO, publicado en agosto por Boston Consulting Group, señala que los líderes atraviesan uno de sus momentos más frágiles en décadas. En 2024, la rotación de directores generales en empresas públicas alcanzó niveles récord y, según cifras citadas por BCG a partir de datos de Barclays, al menos 27 CEO dejaron su puesto en compañías. Frente a ese escenario, la consultora plantea que la condición física y psicológica del CEO debe tratarse como un activo estratégico.

El informe señala que mejoras en el descanso pueden traducirse en incrementos medibles de entre cuatro y cinco puntos en auditorías de bienestar ejecutivo, lo cual se evidencia en este tipo de clubs.

“Es sencillo revisar cómo el impacto de comer y dormir bien se ve en el rendimiento que he tenido a lo largo del último año y medio. Parte de esto es posible porque los que estamos dentro del club también nos seguimos en plataformas como Strava. Es un tipo de motivación distinta y también de competencia, como que después de la pandemia fue una forma distinta de conocer gente de la oficina”, apunta Mauro Uribe, project manager en el área de TI de un banco en México.

