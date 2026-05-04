¿Miedo a la IA? Las deepfakes orillan a los jóvenes a volver a imprimir fotos

Para Enrique Giraud de Haro, director general de Fujifilm México, la fotografía física es una herramienta para proteger la privacidad de las personas en redes sociales. Según explica, las generaciones más jóvenes están optando por mantener sus imágenes fuera de la nube para ejercer un control real sobre sus recuerdos. Al evitar el entorno digital, impiden que sus fotografías sean utilizadas para alimentar modelos de IA sin su consentimiento.

Esta generación, que nunca conoció un mundo sin pantallas, identifica el acto de imprimir imágenes como una vía de escape a las deepfake y sus efectos nocivos. Al respecto, la empresa de ciberseguridad Panda Security acuñó el término deepfake bullying, que se refiere a una forma de acoso digital en la que se usan estas manipulaciones para humillar, amenazar o difamar a una persona, explica Hervé Lambert, experto de la firma.

Dicho comportamiento se traduce en un ‘éxodo voluntario’ de las redes sociales. Según datos del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, ocho de cada 10 adolescentes consumen contenidos en redes sociales a diario, pero solo uno de cada 10 los sube con esta misma frecuencia, mientras que seis de cada 10 sufre algún tipo de acoso en línea.

“Existe una desconfianza creciente hacia lo digital porque las imágenes pueden ser fácilmente alteradas o manipuladas”, comenta Verónica Maldonado, directora de marketing de Fujifilm México. “Ante el auge de la IA, que genera contenidos que a veces son indistinguibles de la realidad, los jóvenes buscan lo opuesto, lo que sea físico y real”.

El resurgimiento del negocio de la impresión fotográfica

Esta inclinación por lo analógico conlleva un impacto financiero. Según Mordor Intelligence, el mercado global de impresión fotográfica experimenta una fuerte recuperación, con un valor estimado de 27,760 millones de dólares en 2026 y una proyección de alcanzar más de 34,000 millones para 2031.