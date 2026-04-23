Contra los deepfakes, pero con riesgo de censura: las ambigüedades de la iniciativa del Senado sobre IA

El estudio de Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann documenta que más de 10.6 millones de mujeres en México han sufrido ciberacoso entre 2020 y 2025, y que más de 84% de los casos de abuso de imágenes íntimas generadas con IA en el país afectan a mujeres y niñas.

Claudia del Pozo, fundadora de Eon Institute, señala que el reporte explica que la desinformación por razón de género no sólo consiste en contenido falso o manipulado, sino en el uso de estereotipos y herramientas digitales para dañar reputaciones, desacreditar voces y expulsar a mujeres de la esfera pública.

“Los deepnudes y otros contenidos sintéticos son una forma de violencia que altera la participación pública y multiplica el costo de hablar, denunciar o competir políticamente”, precisó del Pozo, durante la presentación de este informe.

La iniciativa del Senado define al deepfake como contenido sintético o manipulado que reproduce o altera la imagen, la voz o el comportamiento de una persona con apariencia de veracidad y con potencial para afectar su identidad, reputación, derechos o incluso procesos democráticos.

También ordena que quienes desarrollen u operen sistemas de IA implementen mecanismos razonables para que las personas puedan identificar cuándo un contenido, interacción o decisión fue generado o asistido por inteligencia artificial.