El uso de IA en las empresas vive un freno y no es por falta de modelos, sino un problema de datos

Tener datos mal estructurados es como pedirle a un chef que prepare un menú sofisticado con ingredientes guardados en frascos sin etiqueta, algunos caducados y otros repetidos en varias alacenas. La IA puede ser una cocina de última generación, pero si no sabe qué ingredientes tiene enfrente, el resultado puede ser inconsistente e incluso peligroso.

Gartner encontró que 63% de las organizaciones no tiene las prácticas correctas de gestión de datos para usar IA. Además, predice que hasta 2026 las empresas abandonarán 60% de los proyectos de IA que no estén soportados por datos preparados para este tipo de tecnología.

“Las empresas que se adelantan no están desplegando más IA, están rediseñando cómo opera su negocio, o sea diseñan un sistema nuevo”, dijo el CEO de IBM.

Entre 2023 y 2024, muchas compañías corrieron a probar asistentes, chatbots y generadores de texto, pero en 2026, la discusión empieza a moverse hacia qué procesos concretos cambian, qué costos bajan.

El problema es que ninguna de esas promesas funciona si los datos no están listos, ya que una IA que responde con información vieja puede afectar la relación con un cliente o un agente que opera con bases incompletas puede sugerir una decisión equivocada.

