El anuncio destaca una oferta educativa renovada y diseñada específicamente para los retos de la economía digital actual. Adicionalmente, este año, incorporaron el Certificado Profesional de IA de Google , un programa práctico que permite a los jóvenes desarrollar habilidades críticas, como crear activos de marketing con Nano Banana y Veo3, construir una app sin saber nada de código o realizar investigación de mercado estratégica con Gemini Deep Research.

La empresa de Mountain View concentra en su plataforma Crece con Google una serie de programas en línea que pueden resultar útiles para fundadores, pequeños empresarios y equipos en formación. La oferta está disponible en plataformas como Coursera y no exige experiencia previa, además promete flexibilidad para avanzar al ritmo de cada usuario.

El bloque de Fundamentos está orientado a habilidades más introductorias y de aplicación rápida. Ahí aparecen Fundamentos de IA, que busca enseñar el uso de herramientas de IA generativa para acelerar tareas, tomar decisiones más informadas y generar nuevas ideas y contenido, y Fundamentos de Prompting para IA de Google, enfocado en aprender a dar instrucciones claras y específicas a sistemas de IA generativa para mejorar resultados.

Mientras que los Certificados de Carrera de Google tiene rutas más amplias y especializadas. La plataforma incluye certificaciones en Ciberseguridad, Marketing Digital e e-commerce, Soporte de Tecnologías de la Información, Gestión de proyectos, Análisis de datos y Diseño de experiencia de usuario.

