Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Hay 40,000 becas más para estudiar IA y certificaciones de Google

Google y la SEP anunciaron una nueva fase de los Certificados de Carrera y Fundamentos de IA, donde es posible estudiar sobre herramientas digitales.
jue 23 abril 2026 09:07 AM
becas-sep-certificaciones-google
La empresa y la SEP tuvieron una primera etapa para 60,000 personas, ahora suma 40,000 más. (Marco VDM/Getty Images)

Para un emprendedor, capacitarse ya no es sólo una cuestión de desarrollo personal. También puede ser una forma de profesionalizar operaciones y tomar mejores decisiones en etapas en las que aún no hay presupuesto para contratar especialistas en cada área.

Por ello, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, Google anunció la evolución de su compromiso conjunto para democratizar el acceso a la tecnología. Tras el éxito del proyecto iniciado en 2025, donde se otorgaron 60,000 becas para cursar los Certificados de Carrera y Fundamentos de IA, ambas instituciones inician una nueva fase con 40,000 becas adicionales. Esto suma 100,000 apoyos totales para estudiantes de bachillerato en México.

Publicidad

El anuncio destaca una oferta educativa renovada y diseñada específicamente para los retos de la economía digital actual. Adicionalmente, este año, incorporaron el Certificado Profesional de IA de Google , un programa práctico que permite a los jóvenes desarrollar habilidades críticas, como crear activos de marketing con Nano Banana y Veo3, construir una app sin saber nada de código o realizar investigación de mercado estratégica con Gemini Deep Research.

La empresa de Mountain View concentra en su plataforma Crece con Google una serie de programas en línea que pueden resultar útiles para fundadores, pequeños empresarios y equipos en formación. La oferta está disponible en plataformas como Coursera y no exige experiencia previa, además promete flexibilidad para avanzar al ritmo de cada usuario.

El bloque de Fundamentos está orientado a habilidades más introductorias y de aplicación rápida. Ahí aparecen Fundamentos de IA, que busca enseñar el uso de herramientas de IA generativa para acelerar tareas, tomar decisiones más informadas y generar nuevas ideas y contenido, y Fundamentos de Prompting para IA de Google, enfocado en aprender a dar instrucciones claras y específicas a sistemas de IA generativa para mejorar resultados.

Mientras que los Certificados de Carrera de Google tiene rutas más amplias y especializadas. La plataforma incluye certificaciones en Ciberseguridad, Marketing Digital e e-commerce, Soporte de Tecnologías de la Información, Gestión de proyectos, Análisis de datos y Diseño de experiencia de usuario.

Publicidad

Para un negocio pequeño, la elección depende menos del prestigio del certificado y más del cuello de botella que se quiera resolver. Si el reto es vender más, la opción más cercana al negocio es Marketing Digital o e-commerce, que según Google está enfocada en mejorar la presencia digital de marcas y productos e impulsar ventas en línea.

Si el problema es ordenar procesos, coordinar proveedores o ejecutar lanzamientos sin retrasos, Gestión de proyectos puede resultar más útil. Si el emprendimiento ya genera suficiente información, pero no la convierte en decisiones, Análisis de datos aparece como una puerta para estructurar métricas y detectar patrones. Y si la preocupación está en proteger sistemas e información, el certificado en Ciberseguridad puede servir como punto de partida para reducir riesgos básicos.

En el caso de Fundamentos de IA y Prompting son programas pensados para elevar la productividad y mejorar la interacción con herramientas generativas. En términos prácticos, eso puede ser especialmente atractivo para negocios que buscan automatizar redacción de contenidos, acelerar investigación, estructurar propuestas comerciales o producir materiales de apoyo sin inflar plantilla.

Publicidad

Tags

Google SEP Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad