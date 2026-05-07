Aunque Apple aceptó el acuerdo, también negó haber cometido irregularidades en el proceso de lanzamiento de su IA. Sin embargo, los documentos señalan que la empresa ha enfrentado importantes desafíos en la carrera global por dominar el sector de la Inteligencia Artificial.

La presentación de Apple Intelligence fue en junio de 2024, como una respuesta a las innovaciones del sector, como ChatGPT o Gemini. Desde entonces, la compañía prometió mejoras para su asistente personal, Siri, pero dichas innovaciones no han llegado por completo.

Por ejemplo, anunció funciones para resumir notificaciones y mejorar la redacción de correos electrónicos y mensajes de texto, las cuales se esperaban para los iPhone que se lanzaron en septiembre de ese año, algo que no sucedió.

En cambio, la empresa comenzó a lanzar algunas funciones de forma gradual y, en algunos casos, con errores. Un ejemplo fue el de los resúmenes de notificaciones, que compartía información errónea en las noticias y Apple decidió desactivar la función.

Para marzo de 2025, la empresa también determinó retrasar el lanzamiento de una versión mejorada del asistente digital Siri, debido a problemas de calidad. En este sentido, según las demandas, la compañía no cumplió con sus promesas.