Apple es una de las empresas de las cuáles más expectativas y dudas hay respecto a su incorporación en el mundo de la Inteligencia Artificial. Y debido a que no se han cumplido, la empresa acordó pagar 250 millones de dólares para resolver las demandas donde se le acusa de engañar a los usuarios sobre las capacidades de Apple Intelligence.
De acuerdo con las demandas colectivas, mismas que se presentaron desde 2024 bajo el argumento de que se exageraron las capacidades de su producto de IA, los consumidores que compraron un iPhone16 y algunos modelos del iPhone15 entre junio de 2024 y marzo de 2025 en Estados Unidos podrían recibir entre 25 y 95 dólares por el dispositivo.