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Apple pagará a usuarios entre 25 y 95 dólares por retrasos con su IA

La empresa aceptó un acuerdo para compensar a las personas que hayan comprado un iPhone 15 o 16 entre junio de 2024 y marzo de 2025.
jue 07 mayo 2026 10:00 AM
Apple paga indemnización por retrasos en su IA
Aunque Apple aceptó el acuerdo, también negó haber cometido irregularidades en el proceso de lanzamiento de su IA. (Justin Sullivan/Getty Images)

Apple es una de las empresas de las cuáles más expectativas y dudas hay respecto a su incorporación en el mundo de la Inteligencia Artificial. Y debido a que no se han cumplido, la empresa acordó pagar 250 millones de dólares para resolver las demandas donde se le acusa de engañar a los usuarios sobre las capacidades de Apple Intelligence.

De acuerdo con las demandas colectivas, mismas que se presentaron desde 2024 bajo el argumento de que se exageraron las capacidades de su producto de IA, los consumidores que compraron un iPhone16 y algunos modelos del iPhone15 entre junio de 2024 y marzo de 2025 en Estados Unidos podrían recibir entre 25 y 95 dólares por el dispositivo.

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Aunque Apple aceptó el acuerdo, también negó haber cometido irregularidades en el proceso de lanzamiento de su IA. Sin embargo, los documentos señalan que la empresa ha enfrentado importantes desafíos en la carrera global por dominar el sector de la Inteligencia Artificial.

La presentación de Apple Intelligence fue en junio de 2024, como una respuesta a las innovaciones del sector, como ChatGPT o Gemini. Desde entonces, la compañía prometió mejoras para su asistente personal, Siri, pero dichas innovaciones no han llegado por completo.

Por ejemplo, anunció funciones para resumir notificaciones y mejorar la redacción de correos electrónicos y mensajes de texto, las cuales se esperaban para los iPhone que se lanzaron en septiembre de ese año, algo que no sucedió.

En cambio, la empresa comenzó a lanzar algunas funciones de forma gradual y, en algunos casos, con errores. Un ejemplo fue el de los resúmenes de notificaciones, que compartía información errónea en las noticias y Apple decidió desactivar la función.

Para marzo de 2025, la empresa también determinó retrasar el lanzamiento de una versión mejorada del asistente digital Siri, debido a problemas de calidad. En este sentido, según las demandas, la compañía no cumplió con sus promesas.

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Apple, se lee en el documento, tergiversó las “capacidades del iPhone 16 y engañó a millones de consumidores, haciéndoles gastar cientos de dólares en un teléfono que no necesitaban, basándose en características que no existen”.

Por su parte, la portavoz de Apple, Marni Goldberg, dijo en un comunicado que desde el lanzamiento de Apple Intelligence han introducido “decenas de funciones en varios idiomas que están integradas en todas las plataformas. Resolvimos este asunto para seguir centrados en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

De cara a la siguiente versión del sistema operativo iOS 27, se espera que Apple dé un giro importante en su estrategia de IA, permitiendo elegir entre diferentes modelos externos para realizar labores cotidianas y no depender de herramientas exclusivas de una sola empresa.

Según información de Bloomberg, Apple estaría preparando un sistema de extensiones que permitirá ejecutar funciones de IA con servicios externos que se adapten mejor a las necesidades de cada persona. Sin embargo, esto también eleva las preocupaciones en términos de privacidad, costos o disponibilidad.

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