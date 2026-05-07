La asociación identificó cinco perfiles de comprador para esta edición; el más común será el "estratégico", que representa 41% de los usuarios y se caracteriza por planear con antelación y comparar opciones antes de decidir. Le sigue el "cazador de ofertas", con 27%, que espera el inicio del evento para encontrar descuentos específicos.

La IA entra al proceso de compra

Uno de los cambios más visibles para esta edición será el uso de inteligencia artificial por parte de los consumidores. El reporte de la AMVO muestra que más de la mitad de las personas planean apoyarse en herramientas de IA para comparar productos y precios durante el Hot Sale.

En medio de este escenario, distintas empresas del ecosistema de comercio electrónico han advertido sobre el aumento en los costos para atraer consumidores en línea. El Estudio NubeCommerce 2026 de Tiendanube señala que la adquisición de clientes cuesta entre 15% y 20% más que hace un año, un factor que, según Juan Vignart, obliga a las marcas a ajustar sus estrategias comerciales y a priorizar mejor la conversión.

Cuestionada sobre este escenario, la AMVO evitó anticipar un impacto directo en el costo para participar en el Hot Sale y centró su previsión en el crecimiento de la intención de compra y en la madurez del consumidor digital. Para la asociación, el foco de esta edición estará menos en el volumen de promociones y más en la capacidad de las marcas para conectar con consumidores que hoy investigan más, comparan más y utilizan herramientas tecnológicas para decidir mejor.

El descuento sigue, pero ya no basta

Aunque el consumidor luce más analítico, el precio continúa como un factor central: casi nueve de cada 10 compradores considera que el descuento directo será el principal detonante para concretar compras durante la campaña.

El financiamiento tradicional también aparece como motivador para 40% de los consumidores, mientras que 39% prioriza bonificaciones bancarias. La AMVO considera que este comportamiento incrementa la relevancia de las alianzas entre retailers, bancos y fintech, ya que la percepción de valor ya no depende únicamente del descuento visible, sino también de facilidades de pago, meses sin intereses y beneficios adicionales.