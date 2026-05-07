Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Hot Sale 2026 impulsará tickets arriba de 3,000 pesos en e-commerce

El Hot Sale 2026 mostrará a un consumidor más estratégico y apoyado en IA. Más de la mitad planea usar esta tecnología para comparar productos y recibir recomendaciones
jue 07 mayo 2026 04:00 PM
hot-sale-2026-3000-pesos-g
Uno de los cambios más visibles para esta edición será el uso de inteligencia artificial por parte de los consumidores. (Foto: Selene Ramírez)

La edición número 13 del Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, se perfila como un entorno con compradores más informados y cada vez más apoyado en herramientas tecnológicas para decidir qué adquirir.

De acuerdo con el reporte Pulso Hot Sale 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), ocho de cada 10 consumidores digitales planean realizar al menos una compra durante la campaña y siete de cada 10 ya participaron anteriormente en el evento, una señal que el organismo interpreta como madurez del comercio electrónico mexicano.

Publicidad

La asociación identificó cinco perfiles de comprador para esta edición; el más común será el "estratégico", que representa 41% de los usuarios y se caracteriza por planear con antelación y comparar opciones antes de decidir. Le sigue el "cazador de ofertas", con 27%, que espera el inicio del evento para encontrar descuentos específicos.

La IA entra al proceso de compra

Uno de los cambios más visibles para esta edición será el uso de inteligencia artificial por parte de los consumidores. El reporte de la AMVO muestra que más de la mitad de las personas planean apoyarse en herramientas de IA para comparar productos y precios durante el Hot Sale.

En medio de este escenario, distintas empresas del ecosistema de comercio electrónico han advertido sobre el aumento en los costos para atraer consumidores en línea. El Estudio NubeCommerce 2026 de Tiendanube señala que la adquisición de clientes cuesta entre 15% y 20% más que hace un año, un factor que, según Juan Vignart, obliga a las marcas a ajustar sus estrategias comerciales y a priorizar mejor la conversión.

Cuestionada sobre este escenario, la AMVO evitó anticipar un impacto directo en el costo para participar en el Hot Sale y centró su previsión en el crecimiento de la intención de compra y en la madurez del consumidor digital. Para la asociación, el foco de esta edición estará menos en el volumen de promociones y más en la capacidad de las marcas para conectar con consumidores que hoy investigan más, comparan más y utilizan herramientas tecnológicas para decidir mejor.

El descuento sigue, pero ya no basta

Aunque el consumidor luce más analítico, el precio continúa como un factor central: casi nueve de cada 10 compradores considera que el descuento directo será el principal detonante para concretar compras durante la campaña.

El financiamiento tradicional también aparece como motivador para 40% de los consumidores, mientras que 39% prioriza bonificaciones bancarias. La AMVO considera que este comportamiento incrementa la relevancia de las alianzas entre retailers, bancos y fintech, ya que la percepción de valor ya no depende únicamente del descuento visible, sino también de facilidades de pago, meses sin intereses y beneficios adicionales.

Publicidad

El interés por herramientas financieras digitales también aparece en el reporte. Mercado Pago se ubicó como la segunda institución financiera más considerada para comprar durante Hot Sale, mientras que Nu alcanzó la tercera posición, detrás de BBVA México. Para la asociación, este movimiento es el reflejo de una preferencia creciente por plataformas digitales más rápidas y simples para completar compras.

El 48% de los potenciales compradores planea gastar entre 3,000 y 9,999 pesos, mientras que 30% considera desembolsar más de 10,000 pesos durante el evento. Las categorías con mayor interés serán computadoras, tablets y celulares; moda; audio y televisión; viajes y transporte, además de belleza y cuidado personal.

La cercanía del Mundial de futbol también influirá en el comportamiento de compra: un 19% de los consumidores aseguró que podría gastar más de lo previsto originalmente para prepararse rumbo al torneo.

Publicidad

Tags

Hot Sale e-commerce

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad