Nintendo prevé una caída en las ventas para el próximo año
Switch 2 salió al mercado en junio del año pasado y desde entonces se convirtió en la consola más rápidamente vendida en la historia del gaming. Sin embargo, la escasez de chips de memoria tendrá efectos relevantes para las ventas futuras.
Según la información de la empresa, prevén vender 16.5 millones de unidades en el ejercicio fiscal que termina el 31 de marzo de 2017. Esta cifra supone una caída relevante de las 19.86 millones de unidades que se vendieron en el ejercicio fiscal de 2026.
En términos económicos, la previsión financiera para el 2027 es un impacto de alrededor de 637.8 millones de dólares, debido al aumento de los precios de los componentes, particularmente la memoria, pero también las “medidas arancelarias”, citó la compañía.
Cabe resaltar que Nintendo no es la única empresa de videojuegos que está padeciendo este panorama. En abril, Sony dio a conocer que los modelos de PS5, PS5 Digital y PS5 Pro tendrán incrementos de hasta 150 dólares, elevando el precio de entrada aun cuando lleva seis años en el mercado.