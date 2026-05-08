Estas declaraciones se relacionan con los chips de memoria, que en los últimos meses han experimentado aumentos debido a la expansión de los centros de datos especializados en Inteligencia Artificial.

Desde febrero de este año, analistas de TrendForce ya anticipaban aumentos de precios tanto en consolas como en otras categorías de tecnología de consumo, a causa de la creciente demanda de memorias avanzadas

¿Cómo quedarán los precios de Nintendo Switch 2?

Nintendo dio a conocer que el precio de la Switch 2 aumentará 50 dólares pasando de 449.99 dólares a 499.99 dólares, a partir del 1 de septiembre. En Japón, Nintendo subirá el precio de 49,980 a 59,980 yenes, a partir del 25 de mayo.

La empresa también informó que los precios de la Switch 2 aumentarán en Canadá (de 629.99 a 679.99 dólares) y Europa (469.99 euros a 499.99 euros). Respecto a México, Expansión consultó a Nintendo sobre cuánto subirá el precio de la consola, pero la empresa señaló que los costos para Latinoamérica se anunciarán posteriormente.