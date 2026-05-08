Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Videojuegos / header desktop Home Expansión
Videojuegos / galería desktop Home Expansión
Publicidad
Tecnología

Tras un año en el mercado, Nintendo Switch 2 sube de precio

La crisis de memoria está pasando factura a la empresa japonesa, pues incluso prevé una caída en las ventas de la consola para el próximo año.
vie 08 mayo 2026 09:00 AM
Nintendo Switch 2 sube de precio
De acuerdo con la información que compartió la empresa japonesa, esta medida se debe a “los cambios en las condiciones del mercado” y a que la compañía consideró “las perspectivas comerciales globales”. (Foto: Fernando Guarneros)

La industria de los videojuegos vive un momento sin precedentes. Ahora, en vez de que las consolas bajen de precio tras un tiempo en el mercado, suben de costo. Así lo demuestra Nintendo Switch 2, que anunció un aumento de precios en diferentes territorios.

De acuerdo con la información que compartió la empresa japonesa, esta medida se debe a “los cambios en las condiciones del mercado” y a que la compañía consideró “las perspectivas comerciales globales”.

Publicidad

Estas declaraciones se relacionan con los chips de memoria, que en los últimos meses han experimentado aumentos debido a la expansión de los centros de datos especializados en Inteligencia Artificial.

Desde febrero de este año, analistas de TrendForce ya anticipaban aumentos de precios tanto en consolas como en otras categorías de tecnología de consumo, a causa de la creciente demanda de memorias avanzadas

¿Cómo quedarán los precios de Nintendo Switch 2?

Nintendo dio a conocer que el precio de la Switch 2 aumentará 50 dólares pasando de 449.99 dólares a 499.99 dólares, a partir del 1 de septiembre. En Japón, Nintendo subirá el precio de 49,980 a 59,980 yenes, a partir del 25 de mayo.

La empresa también informó que los precios de la Switch 2 aumentarán en Canadá (de 629.99 a 679.99 dólares) y Europa (469.99 euros a 499.99 euros). Respecto a México, Expansión consultó a Nintendo sobre cuánto subirá el precio de la consola, pero la empresa señaló que los costos para Latinoamérica se anunciarán posteriormente.

Publicidad

Nintendo prevé una caída en las ventas para el próximo año

Switch 2 salió al mercado en junio del año pasado y desde entonces se convirtió en la consola más rápidamente vendida en la historia del gaming. Sin embargo, la escasez de chips de memoria tendrá efectos relevantes para las ventas futuras.

Según la información de la empresa, prevén vender 16.5 millones de unidades en el ejercicio fiscal que termina el 31 de marzo de 2017. Esta cifra supone una caída relevante de las 19.86 millones de unidades que se vendieron en el ejercicio fiscal de 2026.

En términos económicos, la previsión financiera para el 2027 es un impacto de alrededor de 637.8 millones de dólares, debido al aumento de los precios de los componentes, particularmente la memoria, pero también las “medidas arancelarias”, citó la compañía.

Cabe resaltar que Nintendo no es la única empresa de videojuegos que está padeciendo este panorama. En abril, Sony dio a conocer que los modelos de PS5, PS5 Digital y PS5 Pro tendrán incrementos de hasta 150 dólares, elevando el precio de entrada aun cuando lleva seis años en el mercado.

Publicidad

Tags

Nintendo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad