PS5 y Nintendo Switch 2 podrán ser 15% más caras a causa de la IA

En otras palabras, cuando la memoria sube, el impacto en la disponibilidad y costo de consolas es directo porque se trata de uno de los componentes más caros dentro del ensamblaje del dispositivo.

Sony y Nintendo hacen frente a la crisis

Sony ya anticipa un entorno complicado. En su conferencia de resultados, la compañía reconoció el aumento en los costos de componentes, aunque aseguró que cuenta con suficientes inventarios para sostener la producción de consolas durante el año natural 2026.

La empresa también señaló que trabaja en la negociación con múltiples proveedores para garantizar suministro suficiente y cumplir con la demanda. Además, durante la llamada con inversionistas, ejecutivos explicaron que buscarán compensar el encarecimiento de la memoria mediante una mayor monetización de la base instalada, fortaleciendo ingresos por software y servicios de red, que ofrecen márgenes más altos que el hardware.

En el último trimestre de 2025, PlayStation 5 vendió 8 millones de unidades, 1.5 millones menos que en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una desaceleración natural del ciclo de vida del producto.

Por su parte, Nintendo muestra un panorama distinto. Según datos financieros de la compañía, la Switch 2 superó los 17 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en el lanzamiento con mejor ritmo de ventas en la historia de la empresa. Antes de su salida al mercado, firmas como Omdia estimaban ventas de 14.7 millones durante el primer año; sin embargo, esa cifra se superó en menos de seis meses y ahora proyectan cerrar el año fiscal en marzo con 19 millones de unidades vendidas.