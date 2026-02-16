Publicidad

Tecnología

PS5 y Nintendo Switch 2 podrán ser 15% más caras a causa de la IA

La escasez de los componentes afectará tanto la disponibilidad como el precio de las consolas, incluso de aquellas que están a mitad de su ciclo de vida, un periodo donde los precios suelen bajar.
lun 16 febrero 2026 05:55 AM
PS5 precio sube
De acuerdo con TrendForce, los costos de la DRAM para consolas podrían crecer en promedio un 30%, lo que implicaría un aumento de precio aproximado de 10% a 15% hacia el tercer trimestre del año. (Avid Photographer. Travel the wo/Getty Images)

La crisis global de memoria amenaza con impactar directamente en el bolsillo de los gamers. Aunque las consolas de última generación llevan varios años en el mercado, el precio no solo no baja (como históricamente ocurría a mitad de ciclo) sino que sigue subiendo y hay un claro responsable: el auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda de memorias avanzadas.

¿Por qué la IA consume memoria y cómo está afectando a la industria de consolas?

La IA requiere enormes cantidades de memoria de alto rendimiento para entrenar y ejecutar modelos. Los centros de datos que desarrollan IA generativa están absorbiendo una porción cada vez mayor del suministro global, lo que reduce la disponibilidad para otros sectores, incluyendo consolas, PCs y smartphones.

De acuerdo con TrendForce, los costos de la DRAM para consolas podrían crecer en promedio un 30%, lo que implicaría un aumento de precio aproximado de 10% a 15% hacia el tercer trimestre del año. La consultora también ajustó su previsión de envíos globales de consolas para 2026 con una caída estimada de 4.4%, debido a que la memoria representa una parte desproporcionada del costo total del hardware.

En otras palabras, cuando la memoria sube, el impacto en la disponibilidad y costo de consolas es directo porque se trata de uno de los componentes más caros dentro del ensamblaje del dispositivo.

Sony y Nintendo hacen frente a la crisis

Sony ya anticipa un entorno complicado. En su conferencia de resultados, la compañía reconoció el aumento en los costos de componentes, aunque aseguró que cuenta con suficientes inventarios para sostener la producción de consolas durante el año natural 2026.

La empresa también señaló que trabaja en la negociación con múltiples proveedores para garantizar suministro suficiente y cumplir con la demanda. Además, durante la llamada con inversionistas, ejecutivos explicaron que buscarán compensar el encarecimiento de la memoria mediante una mayor monetización de la base instalada, fortaleciendo ingresos por software y servicios de red, que ofrecen márgenes más altos que el hardware.

En el último trimestre de 2025, PlayStation 5 vendió 8 millones de unidades, 1.5 millones menos que en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una desaceleración natural del ciclo de vida del producto.

Por su parte, Nintendo muestra un panorama distinto. Según datos financieros de la compañía, la Switch 2 superó los 17 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en el lanzamiento con mejor ritmo de ventas en la historia de la empresa. Antes de su salida al mercado, firmas como Omdia estimaban ventas de 14.7 millones durante el primer año; sin embargo, esa cifra se superó en menos de seis meses y ahora proyectan cerrar el año fiscal en marzo con 19 millones de unidades vendidas.

Ante la presión de costos, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dejó claro que la Switch 2 no subirá de precio, al menos por ahora. La razón se basa en la estrategia histórica de la firma, donde mantiene márgenes saludables en su hardware y obtiene una parte sustancial de sus ingresos del ecosistema completo (hardware, software y servicios).

De acuerdo con sus reportes financieros, el hardware en este momento de entusiasmo por la nueva consola, representa cerca del 70% de los ingresos de la división de videojuegos, pero el software y los servicios digitales suelen ofrecer márgenes superiores cuando el ritmo de ventas del dispositivo cae, lo que da margen de maniobra para absorber incrementos temporales en costos de componentes.

No obstante, Furukawa aclaró que no hay una decisión definitiva sobre precios futuros. La empresa evaluará rentabilidad, ritmo de adopción, tendencias de ventas y entorno competitivo antes de realizar cualquier ajuste.

Una generación que no verá rebajas

Tradicionalmente, las empresas reducen el precio de sus consolas conforme avanza su ciclo de vida para impulsar la demanda. Pero el encarecimiento de la memoria cambia esa lógica. Sin descuentos agresivos ni bajadas estructurales, el volumen podría desacelerarse más rápido.

Si la DRAM mantiene su tendencia al alza, los modelos actuales conservarán precios elevados y los futuros rediseños difícilmente serán más baratos. La era de las rebajas automáticas a mitad de generación podría estar llegando a su fin.

Pero el aumento en el precio de la memoria no se limita a las consolas. En el segmento de PC gaming, la DRAM de alta capacidad y alto rendimiento se ha encarecido de forma significativa en los últimos meses, llegando en algunos casos a representar uno de los componentes más costosos del sistema, solo detrás de la tarjeta gráfica.

TrendForce señala que la priorización de memoria para aplicaciones de IA en centros de datos está reduciendo la oferta disponible para el mercado de consumo, lo que genera presión en módulos para computadoras personales.

En smartphones, el efecto también será visible. Según cifras de Counterpoint Research, los envíos globales de teléfonos inteligentes caerán 2.1% en 2026, en parte debido al aumento en el costo de componentes clave como la memoria.

Ante este tipo de dinámicas los fabricantes están respondiendo con cambios en la forma en que venden sus dispositivos, pues realizan recortes de especificaciones en modelos base, reutilizan plataformas anteriores o impulsan a versiones “Pro” con mayores márgenes para compensar esos costos.

