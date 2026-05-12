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Altman acusa a Musk de buscar el control de OpenAI

El juicio entre OpenAI y el empresario Elon Musk tuvo un episodio nuevo, esta vez con la audiencia del director ejecutivo de la empresa creadora de ChatGPT.
mar 12 mayo 2026 05:58 PM
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Según la versión de Altman, Musk no se oponía al modelo con fines de lucro, sino que buscaba controlarlo. El ejecutivo declaró que el fundador de Tesla llegó a pedir una participación de 90% en OpenAI y que insistía en tener “control total” de la organización.
 (Foto: LISA O'CONNOR JACK GUEZ/AFP)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, compareció ante un tribunal federal en Oakland, California, en uno de los momentos clave del juicio que enfrenta a la empresa creadora de ChatGPT con Elon Musk.

La audiencia expuso no solo una disputa entre cofundadores, sino que cuestionó quién está controlando el desarrollo de IA.

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Sam Altman tomó el estrado en la tercera semana del juicio entre Elon Musk y OpenAI para rechazar la acusación de que la compañía traicionó su misión original como organización sin fines de lucro.

Musk sostuvo en la pasada audiencia que OpenAI abandonó el propósito con el que fue fundada en 2015, que era desarrollar IA en beneficio de la humanidad, esto cuando decidió crear una estructura comercial y profundizar su alianza con Microsoft.

Altman, por el contrario, defendió que la transformación de la empresa fue necesaria para financiar el desarrollo de modelos avanzados y que el componente sin fines de lucro sigue existiendo en la organización.

Durante su declaración, Altman negó que él y Greg Brockman, presidente de OpenAI y también demandado, hubieran intentado “robar una organización benéfica”, una de las frases centrales de la narrativa legal de Musk. El ejecutivo sostuvo que le resultaba difícil aceptar esa interpretación y afirmó que, mientras OpenAI siga creciendo, la fundación sin fines de lucro también tendrá más recursos para cumplir su misión.

Según la versión de Altman, Musk no se oponía al modelo con fines de lucro, sino que buscaba controlarlo. El ejecutivo declaró que el fundador de Tesla llegó a pedir una participación de 90% en OpenAI y que insistía en tener “control total” de la organización.

También dijo que Musk llegó a plantear que, en caso de muerte, ese control pudiera pasar a sus hijos, algo que Altman presentó ante el jurado como incompatible con la idea de que la IA general quedara bajo una sola persona.

Los abogados de Musk intentaron poner en duda la credibilidad personal de Altman, citando testimonios de exmiembros de la empresa que lo describieron como poco confiable. Bajo contrainterrogatorio, Altman defendió su reputación y afirmó que se considera una persona de negocios honesta.

La discusión volvió inevitablemente al episodio de 2023, cuando fue destituido temporalmente por la junta de OpenAI antes de regresar al cargo tras una crisis interna que involucró a empleados, inversionistas y a Microsoft.

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El caso tiene implicaciones económicas de gran escala, ya que Musk busca una reparación multimillonaria de alrededor de 150,000 millones de dólares, que sería pagada a la entidad sin fines de lucro de OpenAI, además de la remoción de Altman y Brockman.

El juicio también ocurre mientras OpenAI se prepara para una posible salida a bolsa que podría valorar el negocio hasta en 1 billón de dólares, por lo que el resultado podría influir en su estructura de gobierno, su relación con Microsoft y su capacidad para captar capital.

La comparecencia de Altman se suma a otros testimonios relevantes, incluidos los de Satya Nadella, CEO de Microsoft; Ilya Sutskever, cofundador y exjefe científico de OpenAI; Bret Taylor, presidente de la junta; y el propio Musk.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers supervisa el proceso, mientras un jurado deberá determinar si Altman, Brockman y OpenAI incurrieron en responsabilidad. Si Musk logra imponerse, el fallo podría obligar a revisar la arquitectura corporativa de una de las empresas más valiosas e influyentes del sector tecnológico.

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