Altman acusa a Musk de buscar el control de OpenAI

Sam Altman tomó el estrado en la tercera semana del juicio entre Elon Musk y OpenAI para rechazar la acusación de que la compañía traicionó su misión original como organización sin fines de lucro.

Musk sostuvo en la pasada audiencia que OpenAI abandonó el propósito con el que fue fundada en 2015, que era desarrollar IA en beneficio de la humanidad, esto cuando decidió crear una estructura comercial y profundizar su alianza con Microsoft.

Altman, por el contrario, defendió que la transformación de la empresa fue necesaria para financiar el desarrollo de modelos avanzados y que el componente sin fines de lucro sigue existiendo en la organización.

Durante su declaración, Altman negó que él y Greg Brockman, presidente de OpenAI y también demandado, hubieran intentado “robar una organización benéfica”, una de las frases centrales de la narrativa legal de Musk. El ejecutivo sostuvo que le resultaba difícil aceptar esa interpretación y afirmó que, mientras OpenAI siga creciendo, la fundación sin fines de lucro también tendrá más recursos para cumplir su misión.

Según la versión de Altman, Musk no se oponía al modelo con fines de lucro, sino que buscaba controlarlo. El ejecutivo declaró que el fundador de Tesla llegó a pedir una participación de 90% en OpenAI y que insistía en tener “control total” de la organización.

También dijo que Musk llegó a plantear que, en caso de muerte, ese control pudiera pasar a sus hijos, algo que Altman presentó ante el jurado como incompatible con la idea de que la IA general quedara bajo una sola persona.

Los abogados de Musk intentaron poner en duda la credibilidad personal de Altman, citando testimonios de exmiembros de la empresa que lo describieron como poco confiable. Bajo contrainterrogatorio, Altman defendió su reputación y afirmó que se considera una persona de negocios honesta.

La discusión volvió inevitablemente al episodio de 2023, cuando fue destituido temporalmente por la junta de OpenAI antes de regresar al cargo tras una crisis interna que involucró a empleados, inversionistas y a Microsoft.