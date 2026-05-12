Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Google descontinúa las Chromebooks y lanza nuevas laptops

La empresa de Mountain View desde 2011 apostó por un formato de computadora pequeño y básico que se enfocaba principalmente en estudiantes.
mar 12 mayo 2026 12:00 PM
adiós chromebook hola googlebook
Desde 2011 la empresa apostó por equipos muy ligeros y funcionales, ahora la idea es que sean AI first. (Cortesía: Google )

Las empresas de tecnología diversificaron sus gadgets hace años y aunque ahora renacen categorías, otras desaparecen. En el caso de Google, desde 2011 apostó por las Chromebooks, computadoras en un formato más pequeño que muchas veces estuvieron dirigidas a usuarios que no requerían tanto rendimiento, pero sí practicidad.

Sin embargo, la empresa busca cambiar este gadget y ahora presenta Googlebook, una categoría completamente nueva que está diseñada desde cero para Google Intelligence. Esto significa el empoderamiento de su herramienta de IA, Gemini, como punto central del desarrollo del equipo.

Publicidad

“La idea es brindar capacidad de acompañamiento al usuario del teléfono a la computadora, del navegador al coche y del escritorio a las aplicaciones cotidianas”, señaló Alexander Kutcher, director senior y product manager de Google en su área de tabletas y computadoras.

Durante años, la competencia de Android se concentró en cámaras, pantallas, procesadores o duración de batería, pero ahora se traslada en entender mejor el contexto del usuario y así generar experiencias más fluidas.

Esta nueva categoría de computadoras incorpora Magic Pointer, una función que lleva Gemini directamente al cursor para ofrecer sugerencias rápidas y contextuales, además de integrar Create My Widget al escritorio.

El equipo también está optimizado para Android, lo que permite ejecutar aplicaciones del teléfono directamente en el portátil y acceder a archivos sin transferencias. Con esto, Googlebook busca resolver una fricción histórica del cómputo personal, la separación entre el teléfono, donde viven muchas aplicaciones y hábitos cotidianos, y la computadora, que sigue siendo central para la productividad. Cabe decir que este tipo de funciones existen en otros ecosistemas, como Apple o Lenovo.

Gartner estima que los AI PCs representaron 31% del mercado mundial de computadoras en 2025, con 77.8 millones de unidades, y proyecta que llegarán a 143 millones de unidades en 2026, equivalentes a 55% del mercado total. La firma también anticipa que estos equipos se convertirán en la norma hacia 2029.

Ranjit Atwal, analista de Gartner, señaló en el informe de la consultora de octubre de 2025 que los usuarios invertirán en AI PCs para estar preparados ante una mayor integración de esta tecnología en el dispositivo, es decir, no sólo en la nube, sino en el hardware que usan todos los días.

Las Chromebooks tuvieron fuerza en educación y los usuarios que buscaban productos de bajo costo, pero la nueva categoría apunta a competir en una conversación distinta, donde Microsoft empuja Copilot+ PC, Apple usa sus chips M para procesar IA en dispositivo y los fabricantes tradicionales buscan justificar ciclos de renovación con funciones inteligentes.

Publicidad

Android empujando Gemini

Google también parte de una ventaja que ninguno de sus rivales en PC tiene con la misma escala, su sistema operativo Android. La compañía afirma que Android tiene más de 3,000 millones de dispositivos activos en más de 190 países, mientras que StatCounter le atribuye 67.35% del mercado mundial de sistemas operativos móviles en abril de 2026.

La empresa anunció en 2024 que ChromeOS empezaría a desarrollarse sobre grandes porciones del stack de Android para acelerar la llegada de funciones de Google AI y Gemini a las Chromebooks. Después, Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, dijo públicamente que la compañía combinaría ChromeOS y Android en una sola plataforma, una declaración que confirmó una convergencia largamente anticipada por analistas y observadores del sector.

Una de las cosas que más presumió Google durante la presentación de estos dispositivos fue Create My Widget, una herramienta para generar paneles personalizados con lenguaje natural, y Rambler, una función de voz a texto capaz de interpretar habla natural, incluso cuando se mezclan varios idiomas, para convertirla en texto claro y conciso.

Esto significa que Gemini no aparece sólo como un asistente al que se le hacen preguntas, sino como una capa operativa que actúa sobre el sistema, las apps y los datos personales del usuario.

Alphabet reportó que su IA superó los 750 millones de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre de 2025. Esto significa que Google ya no sólo está integrando la herramienta en productos con usuarios heredados, como Search o Android, sino que empieza a tener una base propia suficientemente grande para convertirse en marca, interfaz y sistema de interacción.

Publicidad

Tags

Google Computadoras Gadgets

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad