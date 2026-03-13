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Apple usa el chip del iPhone en la MacBook Neo para competir con Intel, AMD y Qualcomm

La laptop de 599 dólares incorpora el A18 Pro de los iPhone de gama alta, una apuesta por eficiencia que genera dudas por sus 8 GB de RAM.
vie 13 marzo 2026 05:55 AM
Apple lleva el chip del iPhone a la nueva Macbook Neo, ¿cómo compiten contra Intel, AMD y Qualcomm?
El precio de este equipo es de 599 dólares, un territorio en el prácticamente la empresa nunca había entrado. (Foto: Apple)

Apple quiere revolucionar el mercado de las computadoras con su MacBook Neo aun cuando se trata de una industria que enfrentará una caída prevista del 9.2% en 2026, según datos de TrendForce.

El precio de este equipo es de 599 dólares, e incluso 499 dólares en el mercado educativo, un rango con el que Apple pretende competir directamente con dispositivos que van de 500 a 800 dólares, un territorio en el prácticamente nunca había entrado.

La misma TrendForce estima que el lanzamiento del MacBook Neo podría impulsar los envíos de MacBook un 7.7% en 2026 y elevar la cuota de macOS hasta el 13.2% del mercado global de portátiles. Es decir, en caso de que las previsiones se cumplan, Apple podría vender entre 4 y 5 millones de unidades de este modelo en su primer año.

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Uno de los aspectos más relevantes de la MacBook Neo es que utiliza el chip A18 Pro, el mismo procesador de los iPhone de gama alta. Esto permite reducir costes, pues Apple controla el diseño del chip y puede reutilizar una plataforma de producción masiva que ya pagó, lo que se refleja en más ingresos para la empresa. Sin embargo, surge la pregunta de cómo se compara este equipo y su chip con otros procesadores de la competencia.

MacBook Neo vs. Qualcomm

El rival más directo de la MacBook Neo es el Snapdragon X Plus por usar la misma arquitectura (ARM). La ventaja del chip A18 Pro tiene un rendimiento de un solo núcleo que supera al Snapdragon X Plus por un 25%. En el día a día (abrir apps, cargar páginas web), la MacBook Neo se siente más rápida.

Sin embargo, los chips de Qualcomm suelen tener más núcleos de rendimiento, lo que los hace mejores para multitarea pesada o exportación de video, áreas donde la MacBook Neo sufre por sus limitados 8 GB de RAM.

En cuanto a dispositivos que integran este procesador se encuentra la Samsung Galaxy Book 4 Edge, una computadora que compite en precio. Se puede encontrar rondando los 619 a 649 dólares y ofrece una pantalla AMOLED superior a la Liquid Retina de Apple, pero su construcción es menos rígida.

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Asimismo, la Microsoft Surface Laptop 7 con el chip Snapdragon X Plus tiene un precio que parte de los 899 a 939 dólares. Aunque es mucho más cara que la Neo, incluye una pantalla táctil de 120Hz y mejores acabados.

MacBook Neo vs. Intel

Intel diseñó la serie Lunar Lake específicamente para responder a la eficiencia de los equipos de Apple y en el caso de esta nueva computadora, el chip que compite con el A18 Pro es el Core Ultra 5, el cual se puede ver superado en tareas de IA cotidianas y edición fotográfica ligera.

No obstante, Intel lleva ventaja en la compatibilidad nativa con aplicaciones x86 antiguas y juegos de Windows que Apple aún no emula a la perfección. Además, las laptops Intel en este rango suelen ofrecer más puertos y pantallas de 120Hz.

Respecto a equipos, una de las características que permite Lunar Lake es su eficiencia térmica, lo que se traduce en laptops delgadas y potentes sin que se calienten en exceso. En este sentido, la Acer Aspire 14 (AI Edition) se vende por unos 649 dólares. Si bien son 50 dólares más que la MacBook Neo, esta incluye 16 GB de RAM y 1 TB de SSD, lo que lo hace una mejor opción a largo plazo para trabajo pesado.

MacBook Neo vs. AMD

Por último, AMD apuesta por más potencia a pesar de tratarse de un segmento de entrada. Esto quiere decir que la MacBook Neo tendrá un mejor rendimiento en consumo energético, es decir, mayor duración de vida de la batería que los equipos que integran la serie Ryzen AI 300 de AMD.

Sin embargo, AMD tiene ventaja en el rendimiento del procesador y los gráficos integrados son superiores, por lo que si la necesidad es jugar títulos modernos o renderizar 3D básico, AMD tiene mejor performance que el chip del iPhone.

En este sentido, la Lenovo IdeaPad Slim 5 es una buena opción, aunque su precio se eleva hasta los 709 dólares, mientras que otra alternativa es la ASUS Vivobook S14, que ronda los 699 dólares e integra una pantalla OLED.

Si bien la MacBook Neo es un producto destacado por su optimización de recursos, los 8 GB de RAM pueden jugar en su contra frente a otros fabricantes, ya los estándares se ubican en 16 GB por un precio similar, además de que existen opciones que se pueden ampliar.

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