Apple lleva el chip del iPhone a la nueva Macbook Neo, ¿cómo compiten contra Intel, AMD y Qualcomm?

Asimismo, la Microsoft Surface Laptop 7 con el chip Snapdragon X Plus tiene un precio que parte de los 899 a 939 dólares. Aunque es mucho más cara que la Neo, incluye una pantalla táctil de 120Hz y mejores acabados.

MacBook Neo vs. Intel

Intel diseñó la serie Lunar Lake específicamente para responder a la eficiencia de los equipos de Apple y en el caso de esta nueva computadora, el chip que compite con el A18 Pro es el Core Ultra 5, el cual se puede ver superado en tareas de IA cotidianas y edición fotográfica ligera.

No obstante, Intel lleva ventaja en la compatibilidad nativa con aplicaciones x86 antiguas y juegos de Windows que Apple aún no emula a la perfección. Además, las laptops Intel en este rango suelen ofrecer más puertos y pantallas de 120Hz.

Respecto a equipos, una de las características que permite Lunar Lake es su eficiencia térmica, lo que se traduce en laptops delgadas y potentes sin que se calienten en exceso. En este sentido, la Acer Aspire 14 (AI Edition) se vende por unos 649 dólares. Si bien son 50 dólares más que la MacBook Neo, esta incluye 16 GB de RAM y 1 TB de SSD, lo que lo hace una mejor opción a largo plazo para trabajo pesado.

MacBook Neo vs. AMD

Por último, AMD apuesta por más potencia a pesar de tratarse de un segmento de entrada. Esto quiere decir que la MacBook Neo tendrá un mejor rendimiento en consumo energético, es decir, mayor duración de vida de la batería que los equipos que integran la serie Ryzen AI 300 de AMD.

Sin embargo, AMD tiene ventaja en el rendimiento del procesador y los gráficos integrados son superiores, por lo que si la necesidad es jugar títulos modernos o renderizar 3D básico, AMD tiene mejor performance que el chip del iPhone.

En este sentido, la Lenovo IdeaPad Slim 5 es una buena opción, aunque su precio se eleva hasta los 709 dólares, mientras que otra alternativa es la ASUS Vivobook S14, que ronda los 699 dólares e integra una pantalla OLED.

Si bien la MacBook Neo es un producto destacado por su optimización de recursos, los 8 GB de RAM pueden jugar en su contra frente a otros fabricantes, ya los estándares se ubican en 16 GB por un precio similar, además de que existen opciones que se pueden ampliar.