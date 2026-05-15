¿Álbum Panini del Mundial 2026 por 5,000 pesos al menos? Hay una opción para llenarlo "gratis"

Una dinámica de este tipo, resalta, no elimina los intercambios presenciales que se hacen en las escuelas, calles o incluso el trabajo. “Esa parte comunitaria sigue siendo uno de los elementos más importantes para la marca”, afirma. “Pero el álbum digital permite que más personas puedan acercarse a la experiencia de una manera accesible y flexible”.

El precio detrás de un álbum virtual

En términos de negocio, apunta Vargas, aunque se trata de una experiencia gratuita, no se canibaliza con lo físico y, de hecho, representa una evolución de la experiencia de coleccionismo que aporta insumos a la empresa para “entender cómo las nuevas audiencias interactúan con la marca, qué dinámicas generan mayor participación y cómo podemos seguir construyendo experiencias alrededor del futbol y la cultura pop”.

La data, entonces, también es oro para una compañía como Panini, pues si bien el álbum corresponde a un periodo que se da cada cuatro años, también proporciona información para comprender la interacción de los aficionados con sus demás colecciones y otro tipo de contenidos, ya sea en ámbitos de deporte, entretenimiento, lectura o coleccionismo.

Qué tiene la app del álbum digital de Panini

El álbum digital de Panini de la Copa Mundial de la FIFA incluye todo lo que la versión física, permite abrir sobres virtuales diarios, intercambiar con usuarios de distintas partes del mundo e incluso crear su propio equipo de ensueño.

Además, la app incorpora experiencias adicionales como Deluxe Packs, estampas digitales de pósters de ciudades sede, así como colaboraciones especiales con marcas, donde los usuarios pueden desbloquear contenido exclusivo mediante el escaneo de etiquetas y acceder a recompensas dentro del ecosistema MyPanini.

Si bien el alcance de la versión digital es cada vez mayor, Vargas es contundente al señalar que el álbum físico no está destinado a desaparecer o convertirse en una edición de nicho o de lujo. “Creemos que ambos formatos seguirán coexistiendo y respondiendo a distintas maneras en las que los aficionados quieren vivir su pasión por el futbol y el coleccionismo”.