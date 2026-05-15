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¿Álbum Panini del Mundial 2026 por 5,000 pesos? La opción digital para llenarlo “gratis”

Llenar el álbum físico ya es un lujo. Panini lanza su app gratuita para quienes buscan ahorrar, aunque el verdadero precio sea entregar tus datos a cambio de cromos virtuales.
vie 15 mayo 2026 05:55 AM
¿Álbum Panini del Mundial 2026 por 5,000 pesos al menos? Hay una opción para llenarlo "gratis"
De acuerdo con datos del simulador hecho por el ingeniero Helios Ocaña, para llenar el álbum a partir de una combinación de 80% de estampas compradas y el 20% restante con intercambios, una persona gastará de 5,650 a 5,925 pesos. (FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP)

Llenar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA es una experiencia sumamente social. La gente la comparte con amigos y familiares, pero con el paso de las ediciones, esta actividad se ha encarecido al punto de que muchos usuarios reconsideran llenarlo. Ante este panorama, Panini lanzó una versión digital que además de ampliar la experiencia, también funciona como un repositorio de datos para la estrategia de la empresa.

Para este año, el número total de estampas que se necesitan para completar el álbum es de 980 cromos. De acuerdo con Panini, el número estimado de sobres necesarios para completar la edición es de aproximadamente 140 sobres, lo que implica un costo de 3,500 pesos.

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En 2022, cada sobre incluía cinco estampas por 18 pesos (3.60 pesos por cromo). En este caso, cada sobre contiene siete estampas por 25 pesos, lo que sitúa el costo aproximado en 3.57 pesos por estampa. A pesar de que se trata de un precio ligeramente menor, el gasto para completar es considerable.

De acuerdo con datos del simulador hecho por el ingeniero Helios Ocaña, para llenar el álbum a partir de una combinación de 80% de estampas compradas y el 20% restante con intercambios, una persona gastará de 5,650 a 5,925 pesos.

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Álbum digital, una opción accesible

Ante este contexto económico, Panini volvió a lanzar un álbum digital que es accesible de forma gratuita para todos los usuarios desde su aplicación. Para Marilú Vargas, directora de marketing y editorial de Panini, esta versión no sustituye al físico, sino que funge como una extensión de la experiencia tradicional y para conectar con nuevas generaciones que hoy viven el entretenimiento y el coleccionismo desde plataformas digitales.

Ella lo define como un complemento al álbum físico con dinámicas accesibles mediante códigos promocionales incluidos en sobres seleccionados de Panini, permitiendo que ambas experiencias convivan de manera natural.

Destaca que el coleccionismo no depende únicamente de comprar sobres constantemente; existe toda una cultura alrededor del intercambio de estampas, las reuniones entre aficionados y la convivencia que se genera tanto en espacios físicos como digitales.

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Una dinámica de este tipo, resalta, no elimina los intercambios presenciales que se hacen en las escuelas, calles o incluso el trabajo. “Esa parte comunitaria sigue siendo uno de los elementos más importantes para la marca”, afirma. “Pero el álbum digital permite que más personas puedan acercarse a la experiencia de una manera accesible y flexible”.

El precio detrás de un álbum virtual

En términos de negocio, apunta Vargas, aunque se trata de una experiencia gratuita, no se canibaliza con lo físico y, de hecho, representa una evolución de la experiencia de coleccionismo que aporta insumos a la empresa para “entender cómo las nuevas audiencias interactúan con la marca, qué dinámicas generan mayor participación y cómo podemos seguir construyendo experiencias alrededor del futbol y la cultura pop”.

La data, entonces, también es oro para una compañía como Panini, pues si bien el álbum corresponde a un periodo que se da cada cuatro años, también proporciona información para comprender la interacción de los aficionados con sus demás colecciones y otro tipo de contenidos, ya sea en ámbitos de deporte, entretenimiento, lectura o coleccionismo.

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Qué tiene la app del álbum digital de Panini

El álbum digital de Panini de la Copa Mundial de la FIFA incluye todo lo que la versión física, permite abrir sobres virtuales diarios, intercambiar con usuarios de distintas partes del mundo e incluso crear su propio equipo de ensueño.

Además, la app incorpora experiencias adicionales como Deluxe Packs, estampas digitales de pósters de ciudades sede, así como colaboraciones especiales con marcas, donde los usuarios pueden desbloquear contenido exclusivo mediante el escaneo de etiquetas y acceder a recompensas dentro del ecosistema MyPanini.

Si bien el alcance de la versión digital es cada vez mayor, Vargas es contundente al señalar que el álbum físico no está destinado a desaparecer o convertirse en una edición de nicho o de lujo. “Creemos que ambos formatos seguirán coexistiendo y respondiendo a distintas maneras en las que los aficionados quieren vivir su pasión por el futbol y el coleccionismo”.

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