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Reseña: Huawei MatePad mini, una opción de journaling ante el iPad Mini

Tras tres semanas de uso, la Huawei MatePad mini demuestra que su mayor fortaleza está en la experiencia para dibujar y tomar notas.
vie 15 mayo 2026 03:14 PM
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La Huawei MatePad mini entra a competir con uno de los dispositivos más consolidados del mercado, el iPad Mini. (Foto: Selene Ramírez)

La nueva Huawei MatePad mini llegó al mercado mexicano con la promesa de ser una tableta compacta enfocada en tomar notas, dibujar y acompañar el trabajo diario sin convertirse en un dispositivo pesado o incómodo de transportar. Después de tres semanas de uso constante, puedo decir que pocas veces un equipo tan pequeño me sorprendió tanto por la experiencia que ofrece.

Huawei apostó por la practicidad y esa decisión se nota desde el primer momento en que se sostiene el equipo. Su formato de 8.8 pulgadas, combinado con un peso de apenas 260 gramos y un grosor de 5.2 mm, hace que realmente pueda llevarse a cualquier lado sin esfuerzo, justo como lo haría una libreta o un libro de bolsillo.

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En mi caso, terminó convirtiéndose en un dispositivo que llevaba constantemente en el bolso y que podía sacar fácilmente en trayectos cortos, reuniones, cafeterías o incluso durante traslados en transporte público.

La versión que probé fue la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento con acabado PaperMatte, probablemente una de las configuraciones más atractivas del catálogo. Además de ser un detalle estético, el efecto mate de la pantalla transforma por completo la experiencia de escritura y dibujo. Hay una sensación mucho más cercana al papel, con una fricción ligera que evita esa sensación resbalosa típica de muchas pantallas brillantes.

Pero donde realmente entendí el enfoque de este dispositivo fue al comenzar a utilizar el lápiz óptico. El stylus es preciso, responde con fluidez y además incluye tres puntas distintas, la diferencia entre ellas sí se percibe dependiendo del tipo de trazo que se quiera realizar.

La aplicación predeterminada para notas y dibujos terminó siendo una de las mayores sorpresas. Normalmente, las apps preinstaladas suelen sentirse limitadas o demasiado básicas, pero aquí ocurre lo contrario, la herramienta incluye una gran variedad de pinceles, configuraciones y opciones de personalización. Se pueden crear diagramas, ilustraciones, apuntes, organizar ideas y hasta pequeñas animaciones directamente desde la aplicación.

No es una herramienta profesional para animación avanzada, pero sí permite experimentar de forma bastante intuitiva. De hecho, algo que me ayudó a entender el potencial de la tableta fue prestársela a diferentes personas.

Primero se la di a mi sobrino, un niño de siete años, quería saber qué tan intuitiva resultaba para alguien que simplemente quisiera dibujar sin instrucciones complejas. En cuestión de minutos ya estaba usando distintos pinceles, cambiando colores y creando dibujos sin necesidad de ayuda. Ese nivel de accesibilidad habla muy bien de la interfaz y de la experiencia de usuario.

Después hice el ejercicio contrario y se la presté a un profesional del diseño. La respuesta fue igualmente positiva, me comentó que la precisión del lápiz y las herramientas disponibles son suficientes para trabajar de forma cómoda y fluida, sobre todo en bocetos rápidos, ilustración ligera y trabajo conceptual. Evidentemente no busca reemplazar una tableta gráfica de gama ultra profesional, pero sí ofrece una experiencia mucho más sólida de lo que esperaba para su tamaño y precio.

Desde mi perspectiva, el dispositivo logra encontrar un equilibrio muy interesante entre portabilidad, creatividad y rendimiento. Porque aunque el enfoque creativo es su principal atractivo, no deja de ser una tableta bastante competente para consumo multimedia y productividad diaria.

La pantalla OLED FullView ofrece una experiencia visual muy agradable, la tecnología PaperMatte también aporta mucho en términos de comodidad visual. Huawei asegura que elimina el 99% de la interferencia de luz ambiental, y aunque evidentemente es una cifra comercial, sí se percibe una reducción considerable de reflejos. En trayectos en metro o espacios iluminados artificialmente la pantalla se siente mucho más descansada para la vista que otros paneles brillantes.

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Sin embargo, el brillo máximo de 1,800 nits resulta insuficiente si se utiliza en exteriores pues con luz natural intensa la imagen se llega a perder.

Un punto a favor es la batería de 6,400 mAh, la utilicé por tres días seguidos, particularmente para dibujar y ver videos, sin que se apagara. Y cuando finalmente hacía falta conectarla, la carga rápida SuperCharge de 66W sí reduce considerablemente los tiempos de espera.

Confieso que uno de mis mayores temores antes de probar la tableta estaba relacionado con el ecosistema de Huawei. Desde hace varios años, debido a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, la compañía perdió acceso a los servicios móviles de Google y al ecosistema certificado de Android. Eso significa que, de entrada, muchos usuarios asumen que usar un dispositivo Huawei implica demasiadas limitaciones o complicaciones.

Sin embargo, mi experiencia fue mucho más sencilla de lo que esperaba. A través de AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, instalé microG Services y tras otorgar los permisos correspondientes pude utilizar las aplicaciones de Google sin mayores complicaciones. Y creo que eso es importante mencionarlo porque probablemente es la principal barrera para muchos compradores potenciales.

Huawei en el terreno de Apple

La Huawei MatePad mini entra a competir con uno de los dispositivos más consolidados del mercado, el iPad Mini. Ambas tablets apuestan por un formato compacto pensado para movilidad, productividad ligera y consumo multimedia, además están en un rango de precio de partida similar, la Huawei MatePad mini va de los 9,999 a los 11,999 pesos, mientras que el iPad mini está disponible desde los 11,999 pesos.

Eso sí, Apple continúa dominando en disponibilidad de aplicaciones optimizadas y sincronización entre dispositivos, un factor que para muchos usuarios sigue siendo decisivo.

Desde mi perspectiva, Huawei entendió muy bien el nicho al que apunta este dispositivo. No intenta competir directamente con tablets enormes enfocadas en reemplazar laptops, ni busca ser solamente un centro de entretenimiento, su apuesta está en ofrecer una herramienta portátil, cómoda y versátil para quienes dibujan, toman notas, estudian, trabajan en movimiento o simplemente quieren un dispositivo compacto que puedan llevar a todos lados.

No es perfecta, por supuesto, el tema del ecosistema seguirá generando dudas para algunos usuarios y probablemente habrá personas que prefieran mantenerse completamente dentro del entorno de Google o Apple. Pero dejando eso de lado, la experiencia general del producto es genuinamente buena.

De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado de tabletas PC alcanzó un valor de 108.1 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 114.36 millones de dólares en 2026 hasta los 151.41 millones de dólares en 2031.

“La demanda aumenta a medida que los empleados móviles necesitan herramientas ligeras que ejecuten aplicaciones empresariales localmente, y a medida que las políticas de IA soberanas favorecen la inferencia en el dispositivo sobre la dependencia de la nube”, explicó la consultora.

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Huawei Gadgets

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