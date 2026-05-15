Reseña: Huawei MatePad mini, una opción de journaling ante el iPad Mini

Sin embargo, el brillo máximo de 1,800 nits resulta insuficiente si se utiliza en exteriores pues con luz natural intensa la imagen se llega a perder.
Un punto a favor es la batería de 6,400 mAh, la utilicé por tres días seguidos, particularmente para dibujar y ver videos, sin que se apagara. Y cuando finalmente hacía falta conectarla, la carga rápida SuperCharge de 66W sí reduce considerablemente los tiempos de espera.
Confieso que uno de mis mayores temores antes de probar la tableta estaba relacionado con el ecosistema de Huawei. Desde hace varios años, debido a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, la compañía perdió acceso a los servicios móviles de Google y al ecosistema certificado de Android. Eso significa que, de entrada, muchos usuarios asumen que usar un dispositivo Huawei implica demasiadas limitaciones o complicaciones.
Sin embargo, mi experiencia fue mucho más sencilla de lo que esperaba. A través de AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, instalé microG Services y tras otorgar los permisos correspondientes pude utilizar las aplicaciones de Google sin mayores complicaciones. Y creo que eso es importante mencionarlo porque probablemente es la principal barrera para muchos compradores potenciales.
Huawei en el terreno de Apple
La Huawei MatePad mini entra a competir con uno de los dispositivos más consolidados del mercado, el iPad Mini. Ambas tablets apuestan por un formato compacto pensado para movilidad, productividad ligera y consumo multimedia, además están en un rango de precio de partida similar, la Huawei MatePad mini va de los 9,999 a los 11,999 pesos, mientras que el iPad mini está disponible desde los 11,999 pesos.
Eso sí, Apple continúa dominando en disponibilidad de aplicaciones optimizadas y sincronización entre dispositivos, un factor que para muchos usuarios sigue siendo decisivo.
Desde mi perspectiva, Huawei entendió muy bien el nicho al que apunta este dispositivo. No intenta competir directamente con tablets enormes enfocadas en reemplazar laptops, ni busca ser solamente un centro de entretenimiento, su apuesta está en ofrecer una herramienta portátil, cómoda y versátil para quienes dibujan, toman notas, estudian, trabajan en movimiento o simplemente quieren un dispositivo compacto que puedan llevar a todos lados.
No es perfecta, por supuesto, el tema del ecosistema seguirá generando dudas para algunos usuarios y probablemente habrá personas que prefieran mantenerse completamente dentro del entorno de Google o Apple. Pero dejando eso de lado, la experiencia general del producto es genuinamente buena.
De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado de tabletas PC alcanzó un valor de 108.1 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 114.36 millones de dólares en 2026 hasta los 151.41 millones de dólares en 2031.
“La demanda aumenta a medida que los empleados móviles necesitan herramientas ligeras que ejecuten aplicaciones empresariales localmente, y a medida que las políticas de IA soberanas favorecen la inferencia en el dispositivo sobre la dependencia de la nube”, explicó la consultora.