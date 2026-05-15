Reseña: Huawei MatePad mini, una opción de journaling ante el iPad Mini

En mi caso, terminó convirtiéndose en un dispositivo que llevaba constantemente en el bolso y que podía sacar fácilmente en trayectos cortos, reuniones, cafeterías o incluso durante traslados en transporte público.

La versión que probé fue la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento con acabado PaperMatte, probablemente una de las configuraciones más atractivas del catálogo. Además de ser un detalle estético, el efecto mate de la pantalla transforma por completo la experiencia de escritura y dibujo. Hay una sensación mucho más cercana al papel, con una fricción ligera que evita esa sensación resbalosa típica de muchas pantallas brillantes.

Pero donde realmente entendí el enfoque de este dispositivo fue al comenzar a utilizar el lápiz óptico. El stylus es preciso, responde con fluidez y además incluye tres puntas distintas, la diferencia entre ellas sí se percibe dependiendo del tipo de trazo que se quiera realizar.

La aplicación predeterminada para notas y dibujos terminó siendo una de las mayores sorpresas. Normalmente, las apps preinstaladas suelen sentirse limitadas o demasiado básicas, pero aquí ocurre lo contrario, la herramienta incluye una gran variedad de pinceles, configuraciones y opciones de personalización. Se pueden crear diagramas, ilustraciones, apuntes, organizar ideas y hasta pequeñas animaciones directamente desde la aplicación.

No es una herramienta profesional para animación avanzada, pero sí permite experimentar de forma bastante intuitiva. De hecho, algo que me ayudó a entender el potencial de la tableta fue prestársela a diferentes personas.

Primero se la di a mi sobrino, un niño de siete años, quería saber qué tan intuitiva resultaba para alguien que simplemente quisiera dibujar sin instrucciones complejas. En cuestión de minutos ya estaba usando distintos pinceles, cambiando colores y creando dibujos sin necesidad de ayuda. Ese nivel de accesibilidad habla muy bien de la interfaz y de la experiencia de usuario.

Después hice el ejercicio contrario y se la presté a un profesional del diseño. La respuesta fue igualmente positiva, me comentó que la precisión del lápiz y las herramientas disponibles son suficientes para trabajar de forma cómoda y fluida, sobre todo en bocetos rápidos, ilustración ligera y trabajo conceptual. Evidentemente no busca reemplazar una tableta gráfica de gama ultra profesional, pero sí ofrece una experiencia mucho más sólida de lo que esperaba para su tamaño y precio.

Desde mi perspectiva, el dispositivo logra encontrar un equilibrio muy interesante entre portabilidad, creatividad y rendimiento. Porque aunque el enfoque creativo es su principal atractivo, no deja de ser una tableta bastante competente para consumo multimedia y productividad diaria.

La pantalla OLED FullView ofrece una experiencia visual muy agradable, la tecnología PaperMatte también aporta mucho en términos de comodidad visual. Huawei asegura que elimina el 99% de la interferencia de luz ambiental, y aunque evidentemente es una cifra comercial, sí se percibe una reducción considerable de reflejos. En trayectos en metro o espacios iluminados artificialmente la pantalla se siente mucho más descansada para la vista que otros paneles brillantes.