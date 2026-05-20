Las experiencias se actualizan en la plataforma
El año pasado, la empresa lanzó la opción de contratar Experiencias en algunas de las ciudades donde está disponible para conocer más esos lugares de la mano de locales y este año se agregarán más en categorías como sitios de interés, cultura gastronómica y eventos.
De acuerdo con datos de la firma, más del 75% de los viajeros visitan un lugar emblemático cuando viajan a una nueva ciudad, y a partir de este servicio será posible conocer dichos sitios con guías locales y acceder a más de 2,500 experiencias de cultura gastronómica que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la comida que definen cada lugar.
Por citar un caso, la compañía anunció una colaboración con Chef's Table y Grand Central Market para acompañar al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante Pascucci al Porticciolo en Roma, galardonado con una estrella Michelin, en una experiencia de sesi platos con maridaje de vinos.
Respecto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la plataforma tendrá experiencias en seis ciudades anfitrionas, como acompañar a las ex futbolistas Abby Wambach y Julie Foudy al juego entre Estados Unidos y Australia, dormir en el estadio Ciudad de México o entrenar con el exdirector técnico del Inter Miami, Javier Mascherano.
Asimismo, amplió su experiencia de alojamiento en hoteles boutique e independientes y en caso de encontrar un precio más bajo para ese lugar en cualquier otra aplicación o sitio web, Airbnb da la diferencia en crédito para utilizar dentro de la plataforma.
Una app con IA para planear tu viaje
Además de estos anuncios, la compañía también dio a conocer el rediseño de su aplicación, donde es más sencilla la búsqueda de sitios, la planificación y la obtención de ayuda, a partir de Inteligencia Artificial.
Airbnb anunció los nuevos resúmenes de reseñas generados por IA, donde se destacan los aspectos que más interesan, como la ubicación, las comodidades y la idoneidad para familias, entre otros. Asimismo, se pueden guardar y comparar alojamientos con estos resúmenes, además de acceder a ayuda impulsada con IA en todo el mundo.
Todas estas funciones y novedades, anunció la empresa, estarán disponibles a partir de hoy, aunque solo en ciertos países seleccionados alrededor del mundo.