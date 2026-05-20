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Airbnb pasa de rentar casas a planear viajes para aprovechar el Mundial

Con la expectativa por el torneo de la FIFA, la compañía evoluciona su plataforma integrando renta de autos, hoteles boutique y experiencias VIP.
mié 20 mayo 2026 11:40 AM
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Aunque los alojamientos son la parte central de la plataforma, esta a dio a conocer una serie de nuevos servicios que estarán disponibles en la aplicación para hacer poder aprovechar mejor la experiencia en una ciudad. (Foto: Fernando Guarneros)

San Francisco, California - El mundial de futbol es el evento turístico más importante del año. Airbnb es consciente de ese potencial y por ello anunció una serie de nuevos productos para transformar su plataforma y mantenerse relevante más allá de las opciones de alojamientos.

Para México, las autoridades esperan 5.5 millones de visitantes adicionales debido al torneo. En Estados Unidos la expectativa es de 1.2 millones de visitantes internacionales, según la empresa de investigación Tourism Economics, mientras que en Canadá hay una expectativa de crecimiento del 3.4% respecto al año anterior. Ante este contexto, la empresa reconoce que necesita agregar valor a su propuesta.

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Airbnb incluye nuevas categorías de Servicios

Aunque los alojamientos son la parte central de la plataforma, esta a dio a conocer una serie de nuevos servicios que estarán disponibles en la aplicación para hacer poder aprovechar mejor la experiencia en una ciudad.

La compañía afirma que de ahora en adelante, gracias a esta integración, estarán en cada etapa de un viaje, desde que el usuario aterriza hasta que regresa a casa, como por ejemplo, poder reservar un traslado privado en vehículo desde y hacia el alojamiento, a través de Welcome Pickups, una opción en la que un conductor hace un seguimiento del vuelo y espera al usuario y si son huéspedes en Airbnb obtienen un 20% de descuento en cada viaje.

En el caso de querer conducir por cuenta propia, la app también permitirá rentar un automóvil directo de la plataforma y planear todo el itinerario para pasar por el vehículo. Sin embargo, esta opción estará disponible inicialmente en Estados Unidos, aunque se ampliará a más países, anunció Brian Chesky, CEO de Airbnb.

Respecto a la experiencia dentro del alojamiento, será posible hacer un pedido del súper en cualquier momento. En algunas ciudades, señala la compañía, los anfitriones pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in y si bien los huéspedes con reserva de obtienen entregas sin cargo y 10 dólares de descuento en pedidos de 50 o más, solo estará disponible en Estados Unidos, debido a una colaboración con Instacart.

Para no tener preocupaciones, Airbnb también habilitará colaboraciones para guardar el equipaje antes del check-in o después del check-out, así como la posibilidad de rentar un automóvil cerca del alojamiento, además de sugerir el vehículo más adecuado para el grupo.

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Las experiencias se actualizan en la plataforma

El año pasado, la empresa lanzó la opción de contratar Experiencias en algunas de las ciudades donde está disponible para conocer más esos lugares de la mano de locales y este año se agregarán más en categorías como sitios de interés, cultura gastronómica y eventos.

De acuerdo con datos de la firma, más del 75% de los viajeros visitan un lugar emblemático cuando viajan a una nueva ciudad, y a partir de este servicio será posible conocer dichos sitios con guías locales y acceder a más de 2,500 experiencias de cultura gastronómica que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la comida que definen cada lugar.

Por citar un caso, la compañía anunció una colaboración con Chef's Table y Grand Central Market para acompañar al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante Pascucci al Porticciolo en Roma, galardonado con una estrella Michelin, en una experiencia de sesi platos con maridaje de vinos.

Respecto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la plataforma tendrá experiencias en seis ciudades anfitrionas, como acompañar a las ex futbolistas Abby Wambach y Julie Foudy al juego entre Estados Unidos y Australia, dormir en el estadio Ciudad de México o entrenar con el exdirector técnico del Inter Miami, Javier Mascherano.

Asimismo, amplió su experiencia de alojamiento en hoteles boutique e independientes y en caso de encontrar un precio más bajo para ese lugar en cualquier otra aplicación o sitio web, Airbnb da la diferencia en crédito para utilizar dentro de la plataforma.

Una app con IA para planear tu viaje

Además de estos anuncios, la compañía también dio a conocer el rediseño de su aplicación, donde es más sencilla la búsqueda de sitios, la planificación y la obtención de ayuda, a partir de Inteligencia Artificial.

Airbnb anunció los nuevos resúmenes de reseñas generados por IA, donde se destacan los aspectos que más interesan, como la ubicación, las comodidades y la idoneidad para familias, entre otros. Asimismo, se pueden guardar y comparar alojamientos con estos resúmenes, además de acceder a ayuda impulsada con IA en todo el mundo.

Todas estas funciones y novedades, anunció la empresa, estarán disponibles a partir de hoy, aunque solo en ciertos países seleccionados alrededor del mundo.

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Airbnb vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros Aplicaciones

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