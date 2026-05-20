Airbnb incluye nuevas categorías de Servicios

Aunque los alojamientos son la parte central de la plataforma, esta a dio a conocer una serie de nuevos servicios que estarán disponibles en la aplicación para hacer poder aprovechar mejor la experiencia en una ciudad.

La compañía afirma que de ahora en adelante, gracias a esta integración, estarán en cada etapa de un viaje, desde que el usuario aterriza hasta que regresa a casa, como por ejemplo, poder reservar un traslado privado en vehículo desde y hacia el alojamiento, a través de Welcome Pickups, una opción en la que un conductor hace un seguimiento del vuelo y espera al usuario y si son huéspedes en Airbnb obtienen un 20% de descuento en cada viaje.

En el caso de querer conducir por cuenta propia, la app también permitirá rentar un automóvil directo de la plataforma y planear todo el itinerario para pasar por el vehículo. Sin embargo, esta opción estará disponible inicialmente en Estados Unidos, aunque se ampliará a más países, anunció Brian Chesky, CEO de Airbnb.

Respecto a la experiencia dentro del alojamiento, será posible hacer un pedido del súper en cualquier momento. En algunas ciudades, señala la compañía, los anfitriones pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in y si bien los huéspedes con reserva de obtienen entregas sin cargo y 10 dólares de descuento en pedidos de 50 o más, solo estará disponible en Estados Unidos, debido a una colaboración con Instacart.

Para no tener preocupaciones, Airbnb también habilitará colaboraciones para guardar el equipaje antes del check-in o después del check-out, así como la posibilidad de rentar un automóvil cerca del alojamiento, además de sugerir el vehículo más adecuado para el grupo.