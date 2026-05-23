En su momento de mayor gloria, Kodak controlaba más del 85% del mercado de película fotográfica en Estados Unidos y era referente en la industria, pero cuando la era digital llegó con fuerza, la compañía, irónicamente pionera en el desarrollo de la cámara digital en 1975, no supo o no quiso adaptarse a tiempo. En 2012, la empresa se declaró en bancarrota.

Lo que siguió fue una historia de reinvención lenta y dolorosa, Kodak sobrevivió, pero ya no como gigante, se reconvirtió en proveedora de servicios industriales y de impresión, lejos del glamur que alguna vez tuvo.

Entonces llegaron TikTok, Instagram y la Generación Z, que se ha distinguido por utilizar dispositivos que el resto dejamos atrás, como los audífonos con cable o las cámaras de carrete. Y Kodak, esa marca que olía a revelado fotográfico y a cuartos oscuros, de pronto era otra vez relevante. La Chamera es un producto perfecto para este momento, no compite con los smartphones, ni lo intenta, sino que lo hace con la memoria.

Lo que se siente usarla

Este es un dispositivo que no pasa desapercibido, es curioso y si se usa en la calle las miradas no faltan, algunas personas incluso se atreven a preguntar qué es. El diseño hace su trabajo antes de que oprimas cualquier botón, genera ese reconocimiento en quienes vivieron la era Kodak y esa fascinación en quienes no lo hicieron pero la romantizaron a través de una pantalla.

Desde el primer día la llevé a todas partes, literalmente cuelga del llavero y pesa tan poco que es fácil olvidar que está ahí hasta que tomas una foto. La usé caminando por la ciudad, para capturar escenas cotidianas, también me aventuré con algunos autorretratos.

Lo que me sorprendió fue el flash, pequeño pero funcional, resuelve situaciones de poca luz con ese destello un poco crudo y frontal que recuerda a las fotos de fiesta de los noventa.