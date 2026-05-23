Usarla es sencillo, tiene cinco botones: uno de encendido que también funciona para recorrer el menú, el obturador, uno más para entrar a la galería y dos para navegar. Tiene filtros, lo cual suma, puedes darle un toque aún más retro a imágenes que ya de por sí tienen esa textura imperfecta que caracteriza a la resolución baja.
Las fotos que produce son exactamente lo que uno esperaría de 1.6 megapixeles, pero hay algo en esa imperfección que no es un defecto, es una firma. Eso sí, no es para documentar, es para jugar.
La batería se carga por USB-C, un detalle que se agradece profundamente en la practicidad moderna, y la microSD permite almacenar las imágenes fácilmente. Estas concesiones a la tecnología actual son lo que hace que la Chamera sea funcional y no solo decorativa.
La industria de la nostalgia es un negocio que sabe lo que vende
La Chamera es el síntoma de algo que analistas de mercado llevan años documentando. Deloitte describe este fenómeno como la industria de la nostalgia, un modelo basado en la evocación de sensaciones de bienestar o felicidad ocurridas en el pasado, con el que las marcas buscan crear una conexión más profunda y duradera entre los productos y sus consumidores.
Según un análisis de la firma, la nostalgia lleva a los consumidores a diferentes etapas de su vida, creando una conexión emocional más fuerte con las marcas o productos que les reviven gratas experiencias.
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) también ha explorado este fenómeno y señala que las marcas que apuestan por explotar la nostalgia de los compradores saben que existe un vínculo emocional que las personas ya establecieron, y solo es cuestión de remover las fibras adecuadas. Además, la firma de investigación de mercados Euromonitor destaca que la gente es más propensa a pagar por productos y servicios capaces de recrear los sentimientos de seguridad y tranquilidad con los que identifican las épocas pasadas, un efecto que se amplifica especialmente en tiempos de incertidumbre.
La nostalgia no solo convoca a quienes vivieron esa época, sino que impacta en las generaciones más jóvenes atendiendo un deseo de individualidad y originalidad más que con un anhelo del pasado, por eso disfrutan de lo retro.
Kodak, una empresa que rozó la desaparición, volvió a la conversación cotidiana de las redes sociales gracias a la estética que representa. Es un caso casi irónico, la marca que no supo adaptarse a tiempo al mundo digital, ahora es viral precisamente porque el mundo digital añora lo analógico.